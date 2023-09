Nuevo capítulo en el futuro del colegio Ana María Navales de Arcosur. Apenas tres días después de que la consejera de Educación, Claudia Pérez, garantizara que el centro educativo abriría sus puertas el próximo 7 de septiembre, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado este viernes, durante una entrevista en Cope, que es "extraordinaria difícil" que el colegio esté listo para el estreno escolar.

De este modo, Azcón da la razón a las advertencias de las familias que, a través de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, ya manifestaron el pasado martes que las obras iban muy retrasadas y que era "imposible" que el centro pudiera estar terminado. "He estado hablando con la consejera y le he pedido que refuercen al máximo las obras. Si efectivamente ese colegio no abre el día 7, el objetivo el Gobierno será abrirlo cuanto antes. Aquí vamos a pagar un problema de planificación del Gobierno anterior, que evidentemente no solo prometió a los padres que estaría para el día 7, sino que estaría acabado el día 1", ha dicho Azcón.

El presidente aragónes ha remarcado que "hay que acelerar las obras". "Los padres tienen mucha razón. Posiblemente ese colegio no esté acabado con los informes que dejó el anterior Gobierno y con lo que se podía haber hecho una previsión o anticipación", ha añadido, para apuntar que "ahora no hay alternativa", ha dicho. "Ahora hay que hacer lo máximo para que la obras estén acabadas cuanto antes. Si esos niños tienen que perder algún día de clase, serán los menos posible", ha señalado.

Reunión imprevista

Nada más conocer estas declaraciones, el AMPA del Ana María Navales y varias familias del barrio de Arcosur han decidido trasladarse hasta la consejería de Educación para protestar por la situación y la "incertidumbre" que están viviendo estas semanas. El departamento, por su parte, les ha citado a una reunión, que se ha celebrado a las 13.30 horas y donde Pérez les ha trasladado que la decisión definitiva se tomará el lunes, pero "a día de hoy no es posible garantizar que se vaya a llegar a tiempo".

"En caso de que finalmente el centro no pudiese abrir el día 7 en las mejores condiciones adaptándose a la situación actual del edificio, la consejera ha explicado a las familias y a la dirección que se están ya programando planes alternativos", explica el departamento a través de una nota, que pasarían por espacios alternativos, apoyo de personal y, en caso de ser necesario, el transporte de los niños y niñas desde las proximidades del colegio hasta los espacios requeridos, según detallan.

Antes de celebrarse ese encuentro, un nutrido grupos de padres y madres del colegio Ana María Navales han estado durante prácticamente toda la mañana en las inmediaciones de la consejería, donde pedian una "respuesta clara" por parte del departamento. "De momento ya nos han mentido porque nuestro profesorado, hoy día 1, está trabajando en Rosales del Canal, en un aula. El colegio no está y solamente hay que verlo", ha señalado una madre a este diario.

"No vale con meter a los niños ahí de cualquier manera, hay muchos peligros en el entorno por las obras. Los más mayores son de 1º de Primaria. No puede ser a costa de todo", añadía.