Octavio López (Zaragoza, 1962) es desde hace tiempo la mano derecha del presidente autonómico, Jorge Azcón. La última legislatura la pasó entre bambalinas, siendo su jefe de gabinete en el Ayuntamiento de Zaragoza y uno de los pesos pesados en la estructura del PP en Aragón. Artífice de los pactos con Vox y el PAR que ha llevado de nuevo a los populares al Pignatelli, López toma las riendas de una de las carteras con más peso: Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística. Mucho presupuesto, mucha ambición, mucha responsabilidad.

Lleva mucho tiempo en la estructura organizativa del PP y se incorpora por primera vez a un Gobierno autonómico.

Va a ser la primera vez, aunque he tenido responsabilidades en el Gobierno de la ciudad de Zaragoza, como teniente de alcalde y jefe de gabinete, que es un puesto más interno. Ha habido mucha gestión de equipos humanos y recursos que rodean a las personas, aunque mi trayectoria se ha fundamentado en estar coordinando las estructuras de partido, en cuestiones orgánicas. Los partidos ganan elecciones y las personas tienen que gobernar, aunque yo creo que tiene que haber una cierta transversalidad y cuando se conforman gobiernos hay que anteponer el interés general, intentar llegar a acuerdos y no ser sectarios.

Participó activamente en las negociaciones con Vox y con el PAR. ¿Cómo fueron esas negociaciones?

Por responsabilidad orgánica y por indicación directa del presidente me ha tocado hacer esa gestión. El resultado del 28M da una mayoría clara y absoluta al centro derecha. Tuvimos que cerrar la estructura territorial con el PAR, con 36 alcaldías, 12 comarcas y la Diputación de Teruel, además del acuerdo de colaboración política, que se ha cerrado con participación en el segundo nivel. Con Vox, la negociación fue más de programa de gobierno y de acuerdos mínimos para llevar adelante un gobierno conjunto. Porque el PSOE no quiso facilitar con su abstención un gobierno en solitario del PP, que podríamos haber armado con el PAR y con Aragón Existe.

¿No había otro remedio que Vox?

Tuvimos que combinar el acuerdo en el territorio con el PAR con el acuerdo programático de Vox porque no tuvimos otra alternativa. El presidente Azcón reiteró al expresidente Lambán la posibilidad de llegar a algún acuerdo pero no fue posible. Se ha llegado a un Gobierno con el que estamos satisfechos y también estamos satisfechos con los pactos a los que hemos llegado. Es un Gobierno compacto, unido y transversal. Tenemos una participación de un Gobierno muy centrado, muy reformista y muy aragonesista. Se ha cumplido lo que el presidente dijo.

¿Va a ser fácil hacer funcionar tantas sensibilidades dentro de un solo Ejecutivo?

Los consejeros son ocho del PP y dos de Vox. Ni siquiera sé si uno de los consejeros de Vox está afiliado al partido. En cualquier caso, hay un bloque muy mayoritario que representa el resultado de las elecciones. Son consejeros con vocación política, historial contrastado y capacidad de gestión. Cuando Vox ha propuesto a esos dos consejeros, será por algo: el de Agricultura tiene una dilatada carrera en el sector y en el caso del vicepresidente Nolasco era el candidato a la presidencia. Creo que hay buena imbricación entre personas jóvenes y veteranas, lo que hace una edad media buena.

¿Cómo va a ser este Gobierno?

Los ciudadanos se sienten cómodos cuando se le solucionan los problemas y esa debe ser una de las características de este Gobierno. Debemos ser gestores y no generar conflictos artificiales. Los ciudadanos no quieren oír excusas o propuestas o análisis, porque hay que arremangarse desde el minuto uno y empezar a tomar decisiones valientes.

¿Serán capaces de hacer todo lo que dijeron durante la campaña?

El programa del PP es de máximos, lo que nos compromete es el acuerdo de Gobierno. Estamos gobernando con otro socio y además tenemos otro socio preferente fuera. Ambos nos condicionan nuestras actuaciones.

Su consejería y la del vicepresidente Nolasco son hermanas. Incluso él planteaba que podría llegar a gestionar las carreteras desde la cartera de Desarrollo Territorial.

Mi consejería es de gestión integral de movilidad, vivienda, infraestructuras y logística. La del señor Nolasco es de diseño general y análisis desde el punto de vista de la despoblación y de la vertebración del territorio. A esos conceptos y problemas es a los que tiene que dar respuesta la vicepresidencia específica que se ha montado, que es de naturaleza transversal. Todas las consejerías tienen que intentar implementar políticas que tiendan a mejorar el envejecimiento, la despoblación o la vertebración, y es el vicepresidente Nolasco quien tiene la obligación de impulsar esas acciones y de darles seguimiento. Ahora bien, si se refieren a planes de interés general, materia urbanística o planes generales, quedan a cargo de mi consejería. Los servicios se prestarán igual a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, otra cosa es el coste que prestar esos servicios tenga para la comunidad: por ello vamos a plantear una propuesta de financiación que ya han planteado otras comunidades, no por sesgo ideológico sino por sesgo poblacional.

La financiación autonómica ya tiene muchos informes previos. ¿Van a rescatar alguno?

No está dentro de mi ámbito competencial, es evidente que lo llevará el presidente y el consejero de Hacienda. Hablo de financiación para intentar enmarcar lo que significa la vertebración y el concepto de despoblación.

La sensación es que la carga presupuestaria estará en Fomento, por encima de la vicepresidencia de Nolasco.

Eso parece. No sé exactamente cómo estará conformado el presupuesto, porque desde el momento en que esta consejería tiene vivienda y tiene carreteras ya hay pocas que puedan competir, aunque Sanidad y Educación están en otro estadio.

"En la logística aragonesa se ha hecho todo tan bien por parte de todos los Gobiernos que nos falta suelo" Octavio López - Consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística

El Plan Extraordinario de Carreteras tiene fijada como fecha máxima para abrir las ofertas el próximo 2 de octubre. Decía el anterior consejero que igual se podía anticipar…

La he anticipado. Unos 20 días, todo lo que he podido, así que en torno al 10 o el 12 de septiembre se podrá abrir el plazo de ofertas. La anterior consejería necesitó ocho años para hacer un plan de carreteras, pero en vivienda ha sido todavía peor. Este plan no habría sido exactamente el del PP, porque hay 4.000 kilómetros de los 5.700 que no están contemplados y parece que sea la panacea. Las carreteras de Aragón son las peores de España y lo dicen los informes de la Asociación de Carreteras, además de que la inversión desde 2015 ha bajado en un 40%. Al menos en carreteras tengo algo por lo que empezar, pero creo que habríamos aplicado otros criterios. Me pongo a ello y por eso adelanto la fecha, para que todo empiece a funcionar.

¿Cuándo podrían estar las máquinas trabajando?

Las empresas podrían empezar las obras sobre el mes de marzo o abril. Por cierto, bienvenidos los que renegaban de la colaboración público-privada. Voy a ser un consejero que va a utilizar este modelo.

¿Se limitará su acción a las carreteras que marca el plan?

Nuestra idea es, si se me permite la expresión, meterle mano a la red secundaria. Ya he hablado con el director general de Carreteras para acordar los ejes para valorar las intervenciones en la red. Tráfico, nivel de accidentes, estado real del firme y las posibilidades económicas y turísticas de la carretera serán los puntos clave. Tendrá un nexo de unión con la política de vivienda, porque todo tendrá un relato y tendrá sentido.

¿Habrá entonces un plan específico para carreteras secundarias?

No sé si se llamará plan o programa, pero habrá actuaciones en red secundaria complementarias a las acciones en la red principal. Tenemos un plazo de casi tres años en el que la red principal no me obliga a aportar económicamente.

¿Va a subir la cuantía que se invierte en carreteras?

Mi intención va a ser demandar en función de cómo sea el presupuesto. Si el presupuesto es expansivo, lo será para todos y mi consejería, que es de inversión, lo tiene que notar. Vamos a intentar demostrar cómo están las carreteras, que no es suficiente el plan que han dejado, que vamos a intentar gestionarlo con la mayor rapidez y que vamos a meterle mano a algunas carreteras, con los criterios que he dicho. No van a ser carreteras por interés político.

¿Cuál va a ser la estrategia en el apartado de vivienda?

El Gobierno anterior ha hecho 86 viviendas en 98 meses. La vivienda no la tiene que construir el consejero de Fomento, lo que hay que hacer es crear las condiciones para que construir vivienda sea atractivo. Vamos a intentar conveniar con las tres capitales y con los 25 municipios más importantes de Aragón. No descarto la colaboración público-privada, porque ya sabemos de los tiempos y trámites de lo público: el ayuntamiento pone el suelo, la consejería participa en la ordenación y disposición y el promotor lo desarrolla, para venta o para alquiler. Intentar unir a todos en el planteamiento, porque en esta consejería se va a escuchar a todos y las ideas que lleguen se van a incorporar a la gestión de gobierno, sin importar de quién venga y diré que es de él.

¿Cuál es el formato entonces?

La vivienda protegida, que la queremos poner en valor. Pero tenemos que conseguir que la vivienda sea atractiva. Esta vivienda la tiene que promover promotores privados, que no están llegando porque no es rentable. Esta consejería va a estudiar la modificación de los módulos para hacer atractiva la vivienda protegida.

¿Modificar los módulos es bajar su precio?

Bueno, es hacer rentable el precio del módulo al que construye y promueve. Vamos a intentar ver qué podemos hacer para flexibilizar la situación y hacerlo rentable, con rentabilidades razonables. No puedo decir que me planteo hacer 200 viviendas, porque así no se soluciona el problema. Por ejemplo, programas para determinados colectivos, porque hay programas que se han hecho que sí me gustan. No me voy a cargar los programas del anterior consejero porque cambie el Gobierno.

Otro de los problemas con la vivienda han sido las ayudas al alquiler.

Cuando el ciudadano cumple con lo que se le exige para llegar a esas ayudas, el Gobierno debe tener los mecanismos internos para que esa ayuda llegue inmediatamente. No podemos tener bloqueadas tanta cantidad de ayudas al alquiler porque no tenemos el suficiente personal para gestionar. Cuento con la complicidad del consejero de Hacienda para reforzar la tramitación de ayudas a vivienda.

La logística también está en su consejería y Aragón es toda una referencia. ¿Qué planes tiene?

Debo decir que en la logística todos los gobiernos que ha tenido la comunidad han estado en una nota muy alta. Quiero no hacerlo mal y estar a la altura de los que me han precedido. Cuando tienes colmatados más del 90% del suelo de Plaza, más del 60% de los suelos de Teruel y más del 50% de los suelos en Huesca, no tienes mucho respiro. Aragón es una comunidad muy atractiva desde el punto de vista de la inversión y de la generación de empleo para las grandes empresas multinacionales. Algo hay que hacer, con sensatez.

El expresidente Lambán llegó a proponer para Plaza una segunda parada del Ave o que fuese zona franca. ¿Qué opinión tiene de esos proyectos?

Tenemos claro potenciar los tres aeropuertos, mejorar la terminal de carga aérea, la segunda para del AVE… Nos falta suelo en Mercazaragoza para crecer. La característica fundamental de la logística aragonesa es que se ha hecho tan bien por todos que falta suelo. Tenemos que ser capaces de generar suelo a la mayor capacidad posible, pero todo esto lleva planeamiento urbanístico y un largo proceso.

¿Y proyectos como la conexión por Canfranc o el corredor Cantábrico-mediterráneo?

Hay grandes apuestas estratégicas que pasan 30 o 40 años y no se dan. Ni tenemos que desistir ni tenemos que pensar que tienen que irremediablemente lentas. Tenemos que tener actitud de defensa de esas estructuras necesarias, pero esto también va acompasado de quién tenga la responsabilidad en el ámbito nacional. Sí se van a seguir demandando, solicitando e impulsando esas infraestructuras desde el Gobierno de Aragón.

¿Cómo ve el panorama de la política nacional?

Creo que había muy pocas posibilidades, pero al ver el resultado de la entrevista entre Feijóo y Sánchez las posibilidades se han esfumado. Si vamos a un gobierno del señor Sánchez, a Aragón le va a ir como le ha ido, pero desde nuestra posición vamos a intentar reivindicar con mayor fuerza y contundencia lo nuestro.