Llega septiembre y, con la vuelta de hoja en el calendario, las aulas vuelven a llenarse de jóvenes emocionados por el inicio del nuevo curso universitario, que este año se ha adelantado 11 días a la fecha habitual. Los primeros en llegar al campus fueron los alumnos de primer año, que la semana pasada asistieron a los Cursos Cero impartidos por la Universidad de Zaragoza.

Pasar de Bachillerato a estudiar una carrera suele ser un proceso de adaptación complicado para los jóvenes. Por ello, las distintas facultades de Zaragoza preparan todos los años una semana de iniciación a las carreras, donde los alumnos aprenden las nociones básicas para comenzar las clases. La Facultad de Economía y Empresa ha sido una de las que estos días ha hecho esta especie de entrenamiento, con una buena respuesta por parte del alumnado. «Sirve para equilibrar el nivel lectivo de los alumnos, porque a las aulas llegan estudiantes de ciclos formativos, Bachillerato o que han decidido volver a estudiar después de años», señalaron fuentes de la facultad.

Los hay incluso que habiendo hecho el Bachillerato de Ciencias Sociales o de Humanidades «inician sus estudios en carreras de Ciencias, por lo que este tipo de iniciativas les ayudan mucho», añaden. De hecho, para mayor preparación, los jóvenes podrán acceder de manera online durante el resto del curso a «una serie de apuntes y vídeos para que los puedan revisar cuando los necesiten».

Grupos reducidos

Además, esta experiencia antes de que comiencen las clases se imparte a un número reducido de estudiantes. «En total este año son unos 70 alumnos en el Curso Cero», explicó Joaquín Andaluz, profesor del departamento de Análisis Económico. Al estar en grupos pequeños, «se hace más fácil poder atender a todos los estudiantes», añadió.

Aparte de la formación que reciben los jóvenes, estas clases optativas son la primera toma de contacto de los universitarios con el resto de compañeros. Los Cursos Cero son «una oportunidad muy buena» para que los nuevos estudiantes se conozcan entre ellos». A ello se pusieron hace unos días Claudia y Carlota, estudiantes de Economía que se conocieron durante el Curso Cero de su facultad. «A mi me han servido de mucha ayuda tanto para calmar el miedo por las asignaturas, como para hacer amigos», afirmó Carlota. Claudia, sin embargo, no estaba tan entusiasmada por empezar el curso. «Me apetece vivir la vida universitaria, pero he leído las asignaturas del primer año y la verdad es que no me motiva ninguna», dijo.

Este rechazo no es generalizado y en ambiente estos días se perciben ganas. «Voy a empezar DADE, así que sé que tendré que estudiar mucho pero estoy emocionada. Al final, es lo mejor para mi futuro», explica María que, a pesar de su juventud, lo tiene ya todo muy claro.

También apuntó a ese entusiasmo el profesor Andaluz tras impartir una clase de cuatro horas a los nuevos alumnos en el Curso Cero, que no dudaron en asistir a esta oportunidad. En el pasillo se encontró con otro docente, que salía de su aula, y entre risas le dijo: «Se ha notado en la garganta las vacaciones... ¡Hacía días que no hablaba tanto! Estoy seco!», apuntó.