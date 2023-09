-¿Con qué deberes empieza el rector de la Universidad de Zaragoza el nuevo curso?

-Siempre tenemos deberes, pero también hay algunos pendientes que no dependen de nosotros. Por nuestra parte, tenemos que convocar una reunión de la comisión mixta con el Gobierno de Aragón para plantear el curso. Se hace todos los años, pero este año con más razón porque hay personas que no tienen esa experiencia y conviene repasar los temas pendientes. Esos son de nuevas titulaciones, de estudiantado, de formación a lo largo de la vida, de edificaciones y revisar en qué condiciones está el convenio de financiación para el año que viene. A parte de hablar de la deuda que mantiene con nosotros el Gobierno de Aragón.

-¿Más tranquilo tras saber que la nueva Evau no se aplicará en 2024?

-Nosotros estamos más tranquilos, pero sobre todo tienen que estarlo los estudiantes que empiezan pronto 2º de Bachillerato y que tienen que saber, con suficiente antelación, qué iban a tener que hacer. Creo que la decisión es prudente y ha sido, en todo caso, la que habíamos pedido desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). El Gobierno en funciones si adoptaba una medida de este calibre podría tener muchas repercusiones, además de un proceso de alegaciones. En el Ministerio de Educación se les olvida una cosa: de él depende el acceso, pero del de Universidades depende la admisión. Acceso y admisión no se pueden separar.

-¿Qué le parece el nuevo Gobierno de Aragón?

-Es el gobierno que ha salido de las urnas y trabajaremos con él. Con Jorge Azcón hemos tenido buenas relaciones cuando era alcalde de Zaragoza y siempre le he oído decir que el conocimiento es la base del desarrollo de la sociedad. Quiero creerme que efectivamente va a seguir pensando igual y que el conocimiento es esencial para el desarrollo de Aragón.

-¿Cuándo plantea reunirse con Azcón para abordar todas estas cuestiones?

-A mi me gustaría que fuera ya el 15 de septiembre, cuando estarán aquí todos los responsables en el acto de apertura. Me gustaría decirles que se queden una hora más y sentarnos a hablar, pero sus agendas son sus agendas.

-¿Garantizar la financiación básica y cumplir el acuerdo hasta 2026 va a ser su principal petición?

-Creo que no debería pedirlo porque es un acuerdo firmado entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Los acuerdos, los firme el gobierno quien los firme, se cumplen.

-La anterior etapa del PP en el Gobierno de Aragón lastró a la universidad pública, con recortes y retirada de partidas. ¿Teme que pueda pasar algo igual?

-No quiero comparar. Aquello pasó, yo no era rector y se llegó a un conflicto al que no se tenía que haber llegado. Estuvimos a punto de ir a los tribunales. Eso no tiene sentido. Nadie en Aragón duda de que esta institución es la punta de lanza del conocimiento y de la investigación, sin menospreciar a otras universidades. Los datos lo avalan.

-¿La eliminación del Departamento de Ciencia y Universidad les va a perjudicar?

-Sí, sin duda. No puedo comparar los problemas que genera la Educación Primaria, Secundaria o incluso el Bachillerato con los que genera una universidad, que funciona de forma autónoma. A la consejera le va a dar más dolores de cabeza un problema en un colegio que nosotros. Creo que Universidades e Investigación debería ser una consejería.

-Conoce bien a la nueva consejera de Educación, que además fue rival dentro de una candidatura que le disputó el rectorado. ¿Qué relaciones espera tener?

-En la universidad no hay rivales, hay compañeros con puntos de vista relativamente distintos. No tengo duda de que las relaciones serán muy buenas.

-Las tasas universitarias han ido a la baja en los últimos años, lo que para el campus público ha supuesto menos ingresos. ¿La DGA les ha compensado esta situación?

-En el acuerdo de financiación figura que cualquier bajada de matrícula que suponga una reducción de ingresos para la Universidad de Zaragoza tendrá que ser compensada económicamente.

-¿Pero se va a compensar?

-Se debe de compensar. Está firmado y yo me lo creo.

-Esa es la deuda de la que hablaba al principio...

-Sí.

-¿De cuánto es esa deuda?

-Me gustaría hablarlo con ellos en la reunión de la comisión mixta que tengamos.

-¿Va a ser un año complicado por el tema de gasto energético?

-Sí, sin duda. El IPC nos repercute muchísimo y me temo que las becas por causas sobrevenidas van a crecer. El curso va a empezar con las mismas medidas de ahorro y una situación de continuidad. Si la excepción ibérica desaparece, habrá una subida de precios. Hemos sabido funcionar con esas medidas, aunque no fuera solo un problema de dinero, sino porque el problema de medioambiente nos indica que hay que ir en la misma dirección.

-Este es el curso del deseado estreno de Filosofía y Letras. ¿Los plazos se mantienen?

-Sí. Están equipando ya, este año se trasladará Administración y después la gente que está en la antigua Facultad de Educación, los del pabellón prefabricado de Geografía y por último los que están más diseminados. La idea es que el segundo cuatrimestre se imparta ya todo allí. Siempre y cuando no haya problemas con muebles, equipamiento y licitaciones. Está siendo todo complicado.

"Los costes de los materiales han subido y la obra de Filosofía se ha encarecido. La empresa nos los reclamará"

-Los costes de los materiales han subido y la obras de Filosofía y Letras se ha encarecido. Es de esperar que la empresa les reclame más dinero...

-Sí, es cierto que ha habido un incremento de costes y la empresa los reclamará. No recuerdo ninguna obra que no acabe en los tribunales, aunque antes de eso se llega siempre a un acuerdo. A ver qué pasa con la liquidación que haga la empresa a ver dónde podemos llegar. De momento, no sabemos de cuánto puede ser la subida.

-¿Es el curso en el que se impulsará la reforma de Medicina?

-Sí. Estamos en la resolución del proyecto y se empezará por el edificio B. Lo que sí vamos a hacer es una obra de mejora de unas salas para hacer la prueba ECOE (la que evalúa el desempeño de los estudiantes ante situaciones clínicas simuladas) con el dinero que hemos recibido por la compensación de incrementar las plazas de Medicina. Ese dinero también nos permitirá reforzar unos laboratorios en Huesca.

-El PP lanzó la idea de implantar Medicina en Teruel cuando estuviera construido el nuevo hospital. Eso pasará en 2024. ¿Barajarán la idea?

-Bajo mi mandato no. No creo que pueda hacer hospital universitario el Obispo Polanco. ¿Cuántos años ha costado la acreditación del San Jorge o del Royo Villanova? Hace falta capacidad de formación y no es que el hospital sea nuevo o viejo, es el interior.

-¿Cómo va la reforma de los estatutos?

-Vamos bien, pero tenemos un problema esencial. Hay un decreto que se ha quedado en el cajón del ministerio, que es el decreto de ámbitos. Este suponía una ordenación de la universidad en la que se ampliaban las áreas de conocimientos.

-¿Cuáles serán las nuevas titulaciones más inmediatas?

-Ingeniería Biomédica entrará pronto, en dos cursos, y la que más interesa que salga adelante es Ingeniería Aeroespacial en Teruel. Es la más difícil porque es a medias con la UNED y será un ejemplo especial, porque nunca ha habido un acuerdo similar para un grado así. Si la logramos, el rector de Valladolid ya les ha llegado a preguntar cómo se está diseñando porque me trasladó que podría ser una buena opción para Soria.

-Siguen en la Alianza Unita, que ha crecido...

-Ya somos 10 universidades y tiene muchos retos por delante. Nosotros hemos sido seleccionados como modelo de gobernanza

-Es vicepresidente de la CRUE. ¿Cómo lo lleva? ¿Qué imagen tiene la Universidad de Zaragoza de cara al resto de rectores?

-La Universidad de Zaragoza tiene una imagen muy buena fuera de aquí. La ven como una universidad con prestigio, con buen funcionamiento, que coloca muy bien a sus estudiantes y con buena relación con las empresas. Somos una universidad relativamente simpática. A nivel personal, es más responsabilidad y más viajes, pero sigo trabajando como siempre.

-Es su último curso completo como rector tras repetir mandato. ¿Es un año especial o todavía ve lejos esa despedida?

-Soy consciente de que es el último, pero también soy consciente de que no me puedo dejar llevar. Hasta el último día estaré trabajando por la universidad para dejarla en la mejor posición posible. Lo tengo muy claro.