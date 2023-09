Quedan menos de 24 horas para que el colegio Ana María Navales, en el barrio de Arcosur, estrene su aulario de Infantil y el patio del recreo, pero las familias no están tranquilas. A través de un comunicado, el AMPA ha asegurado este martes que, a día de hoy, no han visto "ni un solo documento firmado por el Departamento de Educación donde se acrediten las condiciones de seguridad ni informes técnicos que las avalen", han dicho.

Por esto mismo, han exigido a la consejería "ser partícipes" de dichos informes e inspecciones de seguridad y han advertido de que, de lo contrario, podrían no dejar a sus hijos mañana en el centro. "No podemos dejar que nuestros niños entren en unas condiciones que no conocemos, a un centro que está a medio hacer", han reiterado.

Las familias han apuntado a la "indignación, impotencia, tristeza, desilusión y miedo" que sienten tras varias semanas de incertidumbre, declaraciones y unas obras que se han acelerado in extremis para poder llegar al estreno.

"Expresamos nuestra más profunda indignación y malestar por cómo se han sucedido los hechos. En primer lugar, no esperábamos enterarnos por la prensa de la decisión tomada y menos sin estar coordinada dicha decisión con AMPA y equipo directivo", han apuntado. "No esperábamos una inauguración de nuestro ansiado colegio, por el que llevamos cuatro años de lucha incesante, han señalado.

Educación reitera la seguridad

Fuentes del Departamento de Educación inciden en que existe "una garantía total de seguridad" en la apertura del Ana María Navales, que abrirá "bajo las mismas condiciones de seguridad" que el resto de centros de la comunidad.

Las obras se han acelerado en los últimos días y, de hecho, los operarios siguen este miércoles trabajando a destajo para terminar los últimos detalles. Este jueves se estrenará el aulario de Infantil y el patio de recreo. Mientras tanto, continúan las obras de la parte de Primaria, que finalizarán en marzo de 2024.