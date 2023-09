La vuelta al cole en el CPI Ana María Navales de Zaragoza se ha desarrollado con normalidad en un ambiente de tristeza y resignación de los padres por tener que dejar a sus hijos en un centro sin rematar. Desde veinte minutos antes de las 9.00, hora de entrada, se han concentrado varias madres y padres que han preferido no dejar allí a sus hijos por la inseguridad que les transmite un centro todavía en obras. “Es una falta de respeto a los críos, a los padres, al equipo docente”, expresaba una madre que, en el acceso al patio, ha llegado a perder los nervios con un representante de la consejería de Educación allí presente para responder ante cualquier eventualidad.

Sobre las 8.55 horas el grueso de padres y niños dispuestos a comenzar hoy mismo el curso han accedido al espacio educativo. En la puerta les ha recibido un hombre con guantes de obra. Minutos antes, el personal docente salía para recoger materiales educativos. “Cada uno tiene sus circunstancias y hay padres que necesitan hacer el periodo de adaptación o no tienen con quién dejar a sus hijos”, explicaba otra madre.

De hecho, una hora más tarde, más de 200 personas se han concentrado en la Consejería de Educación para protestar por las condiciones del centro. Aseguran que "una veintena de niños han entrado, pero el resto no se han quedado en clase porque el colegio no es seguro". Y así, con cascos y pancartas en las que se podía leer 'Primer día sin cole' o 'Cole sí pero no así', se han concentrado en la Expo familias y niños.

"Los techos están sin acabar, los enchufes al aire y las puertas sin poner" son algunas de las deficiencias vistas por los padres que han decidido no dejar a los pequeños en el centro. "Es una vergüenza", ha dicho Marta, para cuyo hijo era esta mañana su primer día. "Tenía ganas de ir" pero no lo ha dejado porque ella puede quedarse en casa. "La gente que firma no los hubiese dejado en esas condiciones", ha asegurado. Hay "promesas sin cumplir" porque Educación había asegurado que se abriría con total seguridad pero los padre consideran que eso no es cierto.

El tejado está con las chapas y "con el viento que hace en arcosur puede caerse al patio", afirmaba los padres. Los culpables, para alguno de ellos, son Javier Lambán y Felipe Faci, expresidente y exconsejero de Educación del anterior Gobierno de Aragón, por lo que los actuales "se han encontrado el marrón". La solución, para algunos padres hubiera sido mantener los barracones o llevarlos un tiempo a otro centro hasta que estuviera listo, "no solo la estructura". Muchos de ellos tampoco los llevarán mañana, quizá el lunes, "si se arreglan las principales deficiencias".

"Las familias están mejor de lo que han estado estos dos últimos años"

La consejera de Educación, Claudia Pérez Fornies, ha asegurado que las familias de los alumnos del colegio Ana María Navales están "muchísimo mejor de lo que han estado estos dos últimos años", donde los alumnos han dado clases en barracones. Además, ha asegurado que comprende a las familias por la mochila que llevan en este tiempo.

La consejera ha insistido en que el colegio ha abierto con todas las garantías, igual que los 875 restantes, pero también ha reconocido que le hubiera gustado llegar en "otras condiciones" porque se ha hecho "in extremis" y sin "plan b" porque "nos habían quitado los barracones en julio, aunque eso no es excusa", ha concluido en declaraciones en el acto oficial de la apertura de curso en Villanueva de Gállego.

Obreros en el ala de Primaria

Hasta el María Navales se ha desplazado también el delegado de prevención de riesgos laborales de educación de UGT, Alfredo Sanz, quien ha recordado que desde el pasado domingo habían tratado de acceder al centro para comprobar el estado de las instalaciones pero la entrada les había sido denegada. “Han estado diciendo que las actas de ocupación ya estaban en regla, pero no era cierto, solo la de materiales, no así la de uso público, que firmaron anoche a las 0.00”.

El representante sindical sí ha podido acceder este jueves para comenzar a realizar la evaluación pertinente en un centro en el que se sigue trabajando a marchas forzadas.

Obreros en el ala de Primaria, personal de limpieza desplegado desde primera hora en la zona de Infantil y operarios en las terrazas del edificio es el escenario que ha acompañado a los niñas y niños del Ana María Navales en el primer día de curso.