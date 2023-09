El aumento de la incidencia por Infecciones Respiratorias Agudas en Atención Primaria (IRAS) ha disparado la venta de test de antígenos para detectar el covid-19 en Aragón. Entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre se han dispensado un total de 20.213 pruebas en las farmacias de la comunidad, según datos de la consultora IQVIA. "Este mes de agosto hemos vendido un 40% más de tests con respecto al mes de enero", confirmó Manuel Arribas desde la Farmacia Artal de Zaragoza.

Asimismo, coincidiendo con el mismo periodo, la tasa de incidencia por 100.000 habitantes es de 473,9. Con casi 136 puntos por encima de la media nacional (338,2), Aragón es la quinta región con la incidencia más alta, con la ciudad autónoma de Melilla a la cabeza. Según datos del Sisteme de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SIVIRA) del Instituto de Salud Carlos III.

Actualmente, el covid-19 ya no es considerado como una enfermedad de declaración obligatoria, pero los datos sobre brotes relevantes aparecen publicados en el Boletín Epidemiológico de Salud Pública.

De esta forma, aunque no existe un documento oficial que asocie el incremento de ventas de test con un repunte de casos de coronavirus, el epidemiólogo y veterinario de la Universidad de Zaragoza, Ignacio De Blas Giral asegura que existe "un sistema de vigilancia sindrómica que permite analizar los datos clínicos sin confirmación diagnóstica estándar".

En este caso, "cuando aumenta el número de gente que está comprando tests de antígenos, lo lógico es pensar que están aumentando los casos de covid-19, porque hay mucha gente que piensa que se ha infectado", aseguró Ignacio De Blas.

Un aumento que coincide además con la presencia de dos nuevas variantes de covid; EG.5 y Pirola, variables que en todo caso, no han demostrado actuar con mayor virulencia entre la población. Aun así no hay que bajar la guardia: "Estamos viendo compañeros infectados de la facultad que están dando positivo durante doce días consecutivos y con esta variante los test no son tan sensibles para detectar un posivito, hay bastante margen de error", explicó el epidemiólogo.

"Sin que estos posibles rebrotes sean preocupantes, hay que recordar que un 15% de las personas que sufren covid persistente pueden sufrir secuelas a nivel vascular o digestivo. Además,cada variante puede tener cambios en el perfil de síntomas", confirmó Ignacio De Blas.