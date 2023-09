Marrakech es el principal polo turístico de Marruecos. La ciudad, al sur del país del Atlas, tiene conexión directa con Zaragoza, por lo que muchos aragoneses eligen a nuestro vecino del sur como destino vacacional, por lo que el terremoto que ha hecho temblar el suelo -y que ha dejado ya más de 800 muertos- pilló a muchos en suelo marroquí. "Ha sido una noche larga", relata Carlos Ortega, un zaragozano al que sorprendió en Marrakech el seísmo.

"El terremoto ocurrió en torno a las 11.00 horas y la sensación que se vivió fue como si un tren pasara por debajo de ti por un túnel y notaras toda la vibración. Duró entre 20 y 30 segundos y fue intenso, aunque es verdad que aquí en Marrakech estamos relativamente alejados del epicentro, lo que ha ayudado a que los daños hayan sido menores", relata el joven, acompañado por su pareja.

Cuando el suelo tembló, Ortega estaba ya en el hotel en el que se hospedan estos días. "Una vez pasó, el personal del hotel comprobó que todo el mundo estaba bien. Nos dijeron que había que acudir a la plaza principal de aquí de Marrakech, que es una zona amplia y que permite estar a resguardo de cualquier edificio y calle estrecha, como son típicamente los cascos históricos de las ciudades islámicas", cuenta.

En la plaza había "mucho turista" y también "mucha población local". "Muchos ciudadanos de Marrakech empezaron a traer a sus abuelos, a los niños, y empezaron a montar una especie de campamentos con alfombras y cartones para poder ponerlos en el suelo y estar más o menos cómodo y poder dormir o al menos descansar ligeramente, ya que las temperaturas por la noche bajan y puedes coger frío", explica. Las mínimas que se alcanzaron fueron de 18ºC.

La ciudad, cuenta Ortega, ha amanecido tranquila. "Los monumentos están hoy cerrados al público. Se ven desperfectos en elementos de calles que se habían caído fachadas, elementos ornamentales, desconchones, pero no hay que lamentar unos daños elevados en la ciudad de Marrakech", describe este zaragozano, que regresará hoy por la noche a España. "No nos han comunicado ninguna incidencia ni retraso del vuelo", añade.

Ponerse en contacto con el consulado

Según su vivencia, los locales hoy domingo están actuando con "aparente normalidad", aunque hay mucho turista "nervioso". "La sensación es de que la vida sigue. Y aunque hoy no se vaya a hacer turismo, creíamos que no tenía sentido correr hacia el aeropuerto para coger el primer avión, porque además seguramente no los haya. "Ayer miramos y ya salía que tanto los vuelos del sábado como los del domingo estaban agotados", afirma Ortega. "La gente local ha demostrado actuar con profesionalidad, calma y educación y poco a poco parece que la ciudad retoma su actividad diaria", zanja el joven.

Desde el Gobierno de España han comunicado que no tienen constancia "por ahora" de que haya ningún español fallecido o herido en el terremoto de Marruecos, según ha afirmado el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Albares. No obstante, desde el Ejecutivo central han pedido a todos los españoles que se encuentren en la zona afectada por el seísmo ya sea por motivos de turismo, trabajo o de tránsito, y que no están en el registro consular, que se pongan en contacto con los teléfonos de emergencia del Consulado.

Marroquíes en Aragón

El fuerte terremoto registrado en Marruecos ha encogido el corazón a muchos aragoneses, y sobre todo a aquellos a los más 20.000 que proceden de este país. Se trata de la segunda nacionalidad extranjera más numerosa en la comunidad autónoma.

Said Fatah es uno de ellos. Vive en el municipio turolense de Mas de las Matas desde hace más de 20 años y esta mañana se ha levantado sobresaltado al escuchar el audio que su madre le envió por Whatsapp desde Marruecos ayer de madrugada tras el seismo. “Ha sido un susto gordo, pero toda mi familia está bien”, asegura. Buena parte de su familia vive en la localidad alauita El Kelaa de Sagn, a media hora en cohe de la turística Marrakech.

“Me han contado que empezó a temblar todo y tuvieron que salir corriendo a la calle”, explica. “No les ha pasado nada, pero han tenido que pasar la noche en la calle por precaución ante el riesgo de que hubiera otro terremoto”, apunta.