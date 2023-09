El Lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, mostró su deseo de que las Cortes de Aragón tengan a bien solucionar lo más rápidamente posible la situación de sede vacante en la que se encuentra la institución tras la renuncia de Ángel Dolado el pasado 2 de junio. Un trámite que exige dar con un un candidato que aglutine una amplia mayoría de tres quintos de la cámara (41 diputados) que ahora mismo no se vislumbra factible en un parlamento tan fragmentado.

Por si acaso, Hernández, pregunta mediante, volvió a posturlarse para el cargo: "Fui asesor, Lugarteniente y he tenido que asumir las funciones del Justicia, así que si las Cortes entienden que tengo que ser el próximo Justicia, lo seré y si no, me iré a casa”, planteó.

De esa manera franca expuso sus intenciones tras reunirse con la presidenta de las Cortes, Marta Fernández. Una entrevista que sirvió para "retomar y reforzar" las relaciones entre ambas instituciones y en la que le planteó la "situación anormal" de llevar dos años sin poder presentar en el Pleno el informe anual del Justiciazgo, en 2022 por la enfermedad de Dolado y este año por la tradición de aplazarlo en periodo electoral. Un informe que, "ciertamente, según reconoció, corresponde a anteriores adminsitraciones en los ámbitos local y autonómico".

Ante esa situación de desconexión y dejando entrever su malestar, Hernández mostró su deseo "de que se cumpla la ley", y que el Justiciazgo se someta a las preguntas de los diputados. En ese sentido, planteó la posibilidad de desarrollar un sistema de relación entre las Cortes y el Justiciazgo "más vivo y eficaz" porque, además de la no exposición del informe anual, tampoco han sido presentados ante la Comisión de Relaciones Institucionales los trabajos especiales que analizaron la situación de la sanidad y la seguridad en el ámbito rural, así como el de la vivienda social.

"Curiosamente, remarcó, el de sanidad en el ámbito rural fue objeto de un Pleno casi monigráfico". Por ello y quedando a la espera de una respuesta, Hernández planteó a la presidenta de las Cortes la posible creación de "una comisión específica, aunque el Reglamento de las Cortes no lo contempla, o de una ponencia como la establecida para la Cámara de Cuentas".