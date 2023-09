Los grupos parlamentarios del PP y de Vox en las Cortes de Aragón han registrado una iniciativa para crear una comisión de investigación que aclare las "supuestas irregularidades" en el despliegue de renovables en Aragón, con el objetivo de "sacar conclusiones" y ofrecer a partir de ahora a los desarrolladores y distribuidores interesados "transparencia e iguales condiciones para todos".

Ambos grupos quieren "aclarar qué ha pasado", despejar las "sombras de duda", a su juicio puestas de manifiesto en diferentes medios de comunicación antes de que el Gobierno entre a ordenar el desarrollo del sector en una comunidad con un "potencial ilimitado". El portavoz de los populares, Fernando Ledesma, ha recordado el compromiso electoral de abordar esta cuestión, así como la petición de la pasada legislatura de regular esta materia.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Vox en Aragón, Santiago Morón, ha llamado a aclarar "las posibles irregularidades" denunciadas por diferentes colectivos que a su entender "han lastrado" la credibilidad de la comunidad y le han creado una "mala fama" con la posible repercusión en la atracción de empresas. Un propósito que, según ha defendido, debe aclarar la posible existencia de responsabilidades políticas "o de otro tipo", ha añadido, y debe servir para "aprender" e ir hacia "un modelo" ante la "inexistencia de una planificación", como ya criticó su grupo durante la pasada legislatura. "Se crearon muchos parques eólicos y fotovoltaicos pero sin ningún criterio, se dio vía libre a instalaciones poco eficientes que se han llevado por delante suelos agrarios y de la Red Natura 2000. Hay verdaderos desastres ecológicos, especialmente en la provincia de Teruel.

Para ello, ambos portavoces han avanzado que su idea es pedir la comparecencia de técnicos del Gobierno (Morón ha nombrado expresamente al Inaga) y representantes de las empresas del sector . "Tenemos que desarrollar unas bases transparentes, saber lo que se puede hacer y dónde y dónde no se pueden implantar, qué necesitan las empresas interesadas", ha enumerado Ledesma. En ese sentido, ambos portavoces han incidido en el carácter instructivo de la comisión, por más que el modelo elegido haya sido el de investigación y no el de estudio, algo que luego le ha reprochado el portavoz socialista Darío Villagrasa.

"No es una persecución ni una caza de brujas ni se trata de buscar culpables", ha asegurado Morón, pese a que después ha dejado abierta la posibilidad de trasladar a la Fiscalía las conclusiones de la comisión. "Pero no vamos a duplicar la labor, porque la Fiscalía ya está en ello. Se trata de conocer parar poner orden", ha querido terciar Ledesma, que incluso ha llegado a plantear la posiblidad de llamarla "comisión de estudio, si quieren mejor". "El objetivo, en realidad, ha matizado, es que sea más de estudio que de investigación, pero como son hechos del pasado tenemos que investigar para saber qué errores no tenemos que cometer".

Los dos portavoces han mostrado su interés en que el plazo "orientativo" de seis meses establecido en la solicitud pueda reducirse "cuanto más mejor" y no han confirmado que la iniciativa vaya a ser incluida en el próximo pleno a falta de una conversación con los diferentes portavoces.

Villagrasa: "El solo quiere enfangar y embarrar la política aragonesa"

La reacción no se ha hecho esperar desde las filas socialistas. Su portavoz, Darío Villagrasa, ha mostrado su decepción porque la primera iniciativa del PP en las Cortes sea pedir la creación de una comisión de investigación sobre el despliegue de las energías renovables en Aragón, que solo busca "enfangar y embarrar la política aragonesa" por cuanto si su idea fuera realmente la de sentar unas bases para el despliegue de las renovables habrían optado por una comisión de estudio.

Villagrasa, como ya hiciera al final de la pasada legislatura, ha solicitado al PP que "si halla el más mínimo indicio racional de delito vaya a la Fiscalía". Pero a su juicio, los populares solo pretenden crear "una larga sombra de sospecha" sobre el anterior ejecutivo, los empleados públicos y el sector de las renovables"

El PSOE, a pesar de todo, no se opondrá a la creación de la comisión de investigación, porque los socialistas, ha dicho su diputado, siempre están del lado de "la transparencia, de la legalidad vigente, de la rectitud en la gestión de los recursos públicos y de la defensa del interés de Aragón".

IU critica el "ruido" de la propuesta y reclama legislar ya

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de tener que esperar seis meses a que el Gobierno entre a regular un despliegue de las renovables para el que su grupo pide una moratoria y una planificación que pase por las comunidades energéticas locales y la participación pública para garantizar el derecho a la energía, a su juicio "fundamental". "Nos tememos que PP y Vox solo quieren hacer oposición a la oposición sin asumir sus obligaciones, pero hay que actuar, no esperar", ha reclamado.

Pese a que Sanz considera que los proponentes están muy interesados en "generar ruido" mientras se siguen dando paso a nuevos proyectos de renovables, ha mostrado su voluntad de no oponerse a la creación de esta comisión, sobre todo, ha recordado, porque el PAR se encargó de la energía en el cuatripartito y ahora está también dentro del Gobierno.