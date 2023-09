Crece la preocupación entre los ganaderos aragonesas por el fuerte impacto económico que va a conllevar la extensión de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), un virus que se transmite a los rumiantes a través de los mosquitos del género Culicoides, pero que no afecta a los seres humanos. Desde el Gobierno de Aragón hacen un llamamiento a no generar "alarma social" sobre el problema al no tener efecto sobre la cadena alimentaria pero pronostican que "barrerá" toda la península Ibérica y, por tanto, acabará extendiéndose a toda la comunidad autónoma como ya ha ocurrido en otras regiones.

Para hacer frente al avance de esta patología animal, el Departamento de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón pagará al 50% de los tratamientos para la insectización de las granjas y los animales en las zonas afectadas, cuyo coste ronda los 0,5 euros por animal. En un primer momento, se cubrirá el gasto para fumigar a las 15.000 vacas del Sobrarbe y Maestrazgo, donde se han detectado los dos grandes focos. Así lo anunció el consejero del ramo, Ángel Samper, tras mantener una reunión con el sector ganadero afectado. El consejero recalcó que se trata de una enfermedad que "no tiene ningún tipo de riesgo sanitario" para las personas, "ni en la transmisión, ni en el consumo", y pidió "responsabilidad a los políticos" ante la "alarma social gratuita" que a su juicio se está produciendo porque eso puede provocar "graves daños a los ganaderos". Apeló también al Ministerio de Agricultura a la "responsabilidad compartida" y el "espíritu de colaboración" para afrontar el problema al margen de los colores políticos de cada Administración. La DGA pide a Madrid un protocolo ante la enfermedad hemorrágica que afecta a las vacas Aunque la mortalidad de los animales es inferior al 1%, la EHE sí está provocando una notable reducción de la productividad del ganado bovino al complicar los partos y elevar los abortos, entre otras afecciones. Bien lo saben los ganaderos de la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) de Boltaña, donde ya se han visto golpeadas por el virus ocho de las alrededor de 15 explotaciones que existen. En el Maestrazgo, 28 de las 86. "Ha sido un palo tremendo", afirmo José Ramón Olivar, ganadero de vacuno y presidente de la Cooperativa del Sobrarbe. "No afecta al consumo humano, pero está destrozan la moral de los ganaderos. En la explotación que ha caído es poco dantesco ver cómo quedan los animales", lamentó, al tiempo que agradeció la labor de los veterinarios por "haber destapado" la enfermedad. Gracias a ello, "hemos podido maniobrar bastante rápido" , apuntó, y empezar a aplicar insecticidas Los ganaderos afectados reclaman que Agroseguro incluya en los seguros agrarios indemnizaciones por los efectos de la EHE, pero que sea "a un coste razonable", tanto por los fallecimientos que se registren como por lucro cesante que conlleve la menor producción. "El problema de esta enfermedad no es la muerte del animal. Los más débiles se mueren, otros la pasan y no nos enteramos y otros se recuperan lentamente, pero estamos observando partos complicados y abortos", explicó Olivar. "Es urgente tomar medidas porque la enfermedad no para, sigue avanzando", agregó. En este sentido, el consejero Samper apoyó la reclamación el sistema de seguros porque "si no es indemnizable es asegurable y debe meterse dentro", pero recordó que se trata de una competencia que recae sobre el ministerio del ramo. Infradeclarción de casos El primer foco se notificó el pasado 23 de agosto en Albarracín tras la aparición de diez ciervos muertos. Desde entonces se ha producido un goteo de caos en el Maestrazgo y el Sobrarbe, donde están afectadas el 30% y el 50% de las explotaciones de vacuno, respectivamente. Por el momento no se ha comunicado la existencia de contagios en otras zonas, aunque en el Gobierno de Aragón creen que puede deberse a una infradeclaración de casos. "Cómo es posible que solo haya habido comunicación en dos zonas de Aragón", se preguntó un técnico del Departamento de Agricultura, quien recordó que la EHE está ya presente en todo el territorio nacional salvo en las islas, Galicia y las provincias catalanas de Gerona, Barcelona y Tarragona. "Animamos a aquel que encuentre síntomas que los comunique", recalcó. Según los datos recopilados en las cuatro comunidades autónomas más afectadas por la EHE que lleva ya un año, el grado de morbilidad ronda el 6% el 8% de la cabaña y mortalidad el 0,6% como máximo. En Aragón se han notificado la muerte de siete vacas. Lo ocurrido en Andalucía resulta esperanzador a ojos de la DGA, ya que por ahora no se están registrando casos allí tras haber tenido hace un año una gran incidencia de la enfermedad.