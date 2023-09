El juez Francisco Picazo se postula como futuro Justicia de Aragón. Con el relevo de Ángel Dolado en el aire y después de que el Lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, confirmara voluntad de asumir el reto si así se lo proponen las Cortes, ahora el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza se postula como justiciable.

Al magistrado Francisco Picazo, de 70 años, le quedan dos de vida judicial y se ve, según su entorno, con ganas de continuar trabajando y contribuyendo a mejorar la sociedad aragonesa. El presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza desde noviembre de 2022, quien fuera magistrado en esta desde hace 8 años y estuviera otros diez en la Audiencia Provincial de Vitoria, ahora ahora aspira a ser el sucesor de Dolado. De hecho, ya ha trasladado su voluntad a los partidos políticos, que son quienes deben ponerse de acuerdo en un perfil «de consenso» para asumir el peso de una de las instituciones propias de Aragón.

Picazo, conocido por ser uno de los jueces del caso La Muela y por haberse hecho cargo de una de las piezas del caso Plaza, el caso Pagarés, que implicó a Agapito Iglesias, es un viejo conocido de la Justicia en Aragón. Con su paso adelante, los partidos políticos tendrán al menos dos opciones para debatir sobre un posible candidato para ser el nuevo Justicia de Aragón. Pero no hay que olvidar que son los propios grupos parlamentarios de las Cortes los que deben elevar sus propuestas. Para resultar elegido, el candidato deberá concitar una mayoría de al menos tres quintos de la Cámara. Lo habitual, hasta ahora, es que los candidatos no tengan votos en contra y se trate de personalidades que aglutinan un amplio consenso.

En caso de no resultar elegido ningún candidato en la primera convocatoria, se volverá a iniciar el procedimiento con nuevas propuestas de los grupos parlamentarios. Si tras tres votaciones ninguno de los candidatos obtiene la mayoría requerida en este precepto, bastará para las siguientes votaciones la mayoría absoluta.

La duración del mandato del Justicia de Aragón es de cinco años, que Dolado cumplió en abril y cuyo antecesor, Fernando García Vicente cumplió tres mandatos y otros cuatro años en funciones, convirtiéndose en el más longevo de los Justicias de la etapa democrática de Aragón.