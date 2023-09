El concejal socialista Horacio Royo ha criticado al PP por negarles los informes elaborados tras la riada que asoló el colegio María Zambrano situado en Zaragoza. Desde el PSOE solicitaron a Urbanismo esos estudios a finales de agosto, por lo que se señala que el Ayuntamiento de Zaragoza se gastará 1,5 millones de euros para evitar que una nueva tromba de agua afecte al colegio. Sin embargo, desde el equipo de Gobierno no se los han facilitado, lo que no les permite ejecutar "la labor de control al Gobierno". En este sentido, ha explicado que cuando se solicita un informe "debe facilitarlo" en el plazo de cuatro días hábiles".

Por eso ha criticado a Víctor Serrano, que ha estado cuatro años al frente de Urbanismo, al vulnerar ese derecho "rebasa los niveles". Por eso, ha anunciado que ha solicitado al secretario municipal del pleno "amparo en el ejercicio de nuestros derechos" y ha adelantado que "no es un paso definitivo" y si esta situación no se soluciona o se repite "no descartamos ningún tipo de acción" porque los socialistas "vamos a ejercer, le pese a quien le pese, la labor que nos han encomendado los ciudadanos" que no es otra que la de "control al Gobierno".

En otro orden de cosas, ha explicado que el lunes se celebrará el segundo consejo de Gerencia que se celebra en cinco meses y "hoy se ha convocado el primer Gobierno en 50 días", los significa que "este Gobierno está paralizado" y no está "enfrentando los problemas de la ciudad". Esta situación provoca "un atasco administrativo" en todo a todos los expedientes en torno a todos los expedientes del consejo de Gerencia y eso "perjudica a los ciudadanos".

El lunes, ha puesto como ejemplo, se van a llegar al consejo de Gerencia 300 expedientes, "todo porque el señor Serrano no tuvo a bien convocar un consejo a primeros de septiembre cuando se deben celebrar", lo que ha insistido, provoca un "gran atasco administrativo" que perjudica a la ciudad y a los vecinos. Por eso, ha reiterado que el Gobierno debe empezar a ocuparse de lo importante, de gestionar y abordar los problemas y abandonar "el postureo, márketing y de foto" porque mientras "ellos viven en su país de arcoíris y de nubes, vemos que los proyectos se están cayendo y la ciudad sufre un daño irreparable y los vecinos unos atascos administrativos intolerables", ha concluido.