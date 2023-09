El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, impulsor de la reforma de la Romareda en su etapa como alcalde de Zaragoza, la que fue también su principal promesa electoral, ha asegurado hoy, desde su nueva responsabilidad política, que va a "seguir trabajando" porque haya una nueva Romareda "porque lo necesita el Real Zaragoza y lo necesita Zaragoza y Aragón".

Eso sí, no ha aclarado cómo lo hará y se ha limitado a decir que "se reunirá y hablará" con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha pedido colaboración institucional en su primera comparecencia tras conocerse que el Real Zaragoza no se presentaría al concurso para construir el nuevo estadio.

Jorge Azcón ha aprovechado su atención a los medios para cargar contra la izquierda por crear la "inseguridad jurídica" que ha impedido que el proyecto siga adelante.

"La verdad es que es una mala noticia, pero hay que reflexionar por qué ocurre esto. Podemos recurrió, con la munición legal que le dio el PSOE. Y ya lo advertimos: advertimos que unos dispararían y otros pondrían la munición. El PSOE se posicionó en contra absolutamente de la Operación Romareda, Podemos puso un recurso y esa inseguridad jurídica es la que ha hecho que un proyecto beneficioso para la ciudad y beneficioso para el Real Zaragoza no vaya a ver la luz", ha denunciado.

Azcón ha pedido a la izquierda que "reflexione sobre esos recursos que no han servido para nada, que ya se han ganado en medidas cautelares además en la Justicia ordinaria, pero que a día de hoy hacen que la financiación por la inseguridad jurídica que la izquierda creó hacen que la Romareda sea inviable".

Eso sí, ha dejado claro que sigue comprometido con el proyecto, separándose de las declaraciones del consejero de Fomento de esta mañana en las que aclaraba que este asunto "no competía" al Gobierno de Aragón.

"Vamos a seguir trabajando porque el Real Zaragoza sigue necesitando un campo de fútbol y la ciudad sigue necesitando un campo con el que aspirar a ser sede del Mundial del año 2030", ha dicho Azcón.

"Nos hubiera gustado que la izquierda no recurriera, que eso no generara inseguridad jurídica y que eso no generara que el Real Zaragoza no haya conseguido la financiación, es verdad. Pero eso no va a hacer que dejemos de trabajar para que la nueva Romareda se convierta en la realidad", ha zanjado.

La valoración del consejero de Fomento

La primera valoración por parte del Gobierno de Aragón sobre la renuncia del Real Zaragoza a presentarse al concurso para construir la nueva Romareda ha llegado desde Teruel, por la mañana, con las declaraciones del consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López que, a preguntas de los periodistas, ha manifestado que al Gobierno de Aragón "no le compete" esta circunstancia, que ha calificado de "muy mala noticia".

"Es un asunto que no afecta ni compete a las responsabilidades del Gobierno de Aragón y, mucho menos, tampoco en particular a mi consejería", ha comenzado López, que enseguida ha mirado a los grupos políticos de izquierdas, a quienes ha acusado de torpedear el proceso.

"Pero en cualquier caso, como zaragozano, como zaragocista y como aragonés, porque también en la provincia de Teruel hay mucho zaragocista, es una muy mala noticia y es una muy mala noticia que algunos partidos de la izquierda condicionen el futuro de obras importantes en inversión y equipamientos para un club como el Real Zaragoza y para la ciudad, que merece tener un estadio de fútbol de cinco categorías y no el estadio de fútbol que en estos momentos tenemos", ha reflexionado.

El primero en hablar desde el Ejecutivo aragonés de este asunto, a la espera de que lo haga el presidente autonómico e impulsor del proyecto en su etapa como alcalde de Zaragoza, López ha lamentado "que se produzcan intervenciones políticas con la mirada muy pequeña y muy estrecha cuando no han querido entrar en el consenso del desarrollo de ese equipamiento y echan para atrás a inversores que estaban previstas para la ejecución de ese equipamiento tan necesario para el Real Zaragoza, para Zaragoza y para Aragón".

Por otro lado, el consejero de Fomento no ha cerrado la puerta a que en las próximas horas puedan producirse cambios que modifiquen el devenir de los acontecimientos que, por ahora, suponen que no habrá nuevo estadio.

Además, ha lamentado las implicaciones que esta decisión puede tener en la futura celebración del Mundial 2030. "Es un asunto que compete a la ciudad de Zaragoza pero, como consejero del Gobierno de Aragón, zaragocista y aragonés es una muy mala noticia que la inseguridad jurídica haga echar para atrás una obra de equipamiento público tan necesaria para el futbol profesional y que puede poner en duda que podamos participar en el Mundial 2030 con una sede en Zaragoza", ha concluido.