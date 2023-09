Los estudios de Medicina son prioritarios en las relaciones entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón y centrarán las conversaciones de las primeras reuniones entre ambas instituciones. Así lo han reconocido esta mañana el rector, José Antonio Mayoral, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha señalado en primer lugar que "la sanidad tiene que ocupar un lugar fundamental y está claro que necesitamos sanitarios", ha dicho.

El rector, por su parte, ha urgido para este mismo mes una reunión con la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, porque es necesario la actualización del plan de estudios de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Es urgente, "lo demás puede esperar un poco", ha dicho al hablar de la comisión mixta. Y es que la Facultad de Zaragoza tiene que "reformar el plan, que ya tiene preparado" pero es necesario cerrar los acuerdos con Huesca para "añadirlos" y así poder enviarlos al Ministerio para su evaluación, ya que "tiene que empezar el curso que viene". Ahí se incluirá los alumnos que comiencen estudios en la capital oscense, que el hospital San Jorge se encargará de sus prácticas... en definitiva "ultimar el plan de estudios incorporando a Huesca". Por eso, consideró importante el encuentro y completar "este acuerdo de financiación para que quede plasmado".

Mayoral recordó que la implantación del grado completo en Huesca se encuentra en ese punto, ya que "el gobierno anterior (el presidido por Javier Lambán) se comprometió pero no pudo firmar la financiación porque estaba en funciones" para el edificio y para la aportación extra del profesorado cuando lleguen los cursos de tercero en adelante. En este sentido, explicó que "solo hay una titulación en cada universidad, aunque haya dos facultades"; de ahí que sea necesario la reforma del plan en la facultad zaragozana.

Ese informe debe enviarse al ministerio que debe evaluarlo y eso es mejor hacerlo "cuanto antes" por si es necesario alguna adaptación ya que si no "nos arriesgamos a poner en riesgo los títulos".

En cuanto al edificio dedicado en la capital oscense, ha señalado que "no se ha retrasado" pero una diputación, en este caso la oscense, "no puede lanzar una convocatoria" para el proyecto, que ya está preparado y que se mandará a licitar próximamente porque "la obra debe estar acabada en 2026 para no perder los tres millones de fondos europeos" de un total de 7 millones que costará la nueva facultad.

Para el presidente de Aragón es una prioridad "mejorar los estudios sanitarios" en la comunidad, tanto con el inicio de las obras en la facultad en Zaragoza como en la implantación del grado completo de Medicina en Huesca como que "hablemos de esos estudios en Teruel".

Esto no significa que exista competencia entre las dos ciudades, ha reconocio Azcón, ya que han sido más de 7.000 alumnos "brillantes" los que tras tener una nota de más de 13 en la Evau no podrán estudiar Medicina por no haber plazas. "No es un problema de demanda de médicos sino de la necesidad de que haya mayor oferta para formar más médicos y más enfermeras".

Preguntado por la revisión del marco de financiación (firmado hasta 2025) debido al incremento de precios, Azcón ha señalado que "la inflación nos afecta a todos porque a todos nos sube la factura de la luz". Pero invitó a hacer "una reflexión mayor" sobre cual es la aportación que el Estado hace a los estudios universitarios y que calificó de "escasas", por lo que reclamó más dinero en la transferencia económica.

Zaragoza, una "potencia"

El rector de la Universidad, José Antonio Mayoral, ha destacado que la Unviersiad de Zaragoza es "una potencia" y se encuentra en la "Champions League de las universidades europeas". En el futuro, apuestas inmediatas como la ingeniería biomédica, podología, Ingeniería aeroespacial, un doble grado con una universidad china, que es el primer parso para "construir un centro de estudios internacionales" que permitirá el intercambio de estudiantes, entre otros aspectos.