La pandemia se ha convertido en un recuerdo del pasado, un hecho que el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido en cuenta a la hora de trazar el nuevo proyecto de ordenanzas fiscales de 2024 y, en cuestión, con la actualización de la tasa de veladores. Este novedoso plan afecta de manera directa (y de forma exclusiva) a los bares y restaurantes que disponen de las terrazas de plataforma, aquellos espacios surgidos como una medida excepcional durante los años del covid y que, ahora, el gobierno pretende normalizar a través de un aumento 36% en el coeficiente con el que se calcula el impuesto.

Francisco Montaner, presidente de la Asociación de Veladores de Zaragoza, mencionó que, a pesar de la subida «el ayuntamiento siempre se ha portado bien con los precios impuestos a las terrazas de los bares». Porque, según Montaner, las tasas se han mantenido iguales «durante los últimos ocho años», a excepción de el 2021 y el 2022 cuando el Gobierno de la ciudad «perdonó la tasa de los veladores a los servicios hosteleros de la ciudad para facilitar su adaptación a las restricciones del covid». Una ayuda que alivió a los restaurantes y bares de la ciudad, pero que ha generado una recaudación municipal mínima que, ahora, se pretende compensar con el aumento de la tasa en las terrazas que ocupan las plazas de aparcamiento regulado.

«No es una situación tan grave», señaló el presidente de la Asociación de Veladores, quién es consciente de la necesidad por parte del consistorio de «recuperar ese dinero». La subida del impuesto supone un pago entre 40 y 10 euros al mes por tener en el establecimiento este tipo de veladores, que varía según la ubicación del local. Es decir, en las zonas céntricas a los hosteleros el disponer de la plataforma en su restaurante les supondrá una suma entorno a unos 480 euros al mes, mientras que en barrios como Torrero o Santa Isabel, «los bares pagarán un total de 120 euros al año».

Sin embargo, este pago no es lo único que debe retribuir el dueño de un local. Este impuesto se une a otros dos, que se han mantenido igual con la nueva versión de la ordenanza: «en el local se pagará, además de por plataforma, por número de mesas y un suplemento de mesas por terrazas covid», aseguró Montaner.

Aunque, esta nueva medida afectará sobre todo en los veladores más pequeños, porque «no es lo mismo una plataforma con 20 mesas donde sale a pagar dos euros a la semana por cada una, que en las terrazas con cinco mesas en las que el precio sale a ocho euros», explicó Montaner.

De forma paralela al impuesto, si los costes de mantener la terraza aumentan para los propietarios de los bares, los precios del servicio se verán también afectados. «Los dos euros de más que pagará el dueño del bar con 20 mesas supondrá que el cliente pague 0,20 céntimos más por consumir en la terrazas covid», calculó el presidente de la Asociación de Veladores.

En la Cafetería Restaurante Memory, situada en la calle del Doctor Cerrada de Zaragoza, esta actualización de la tasa les ha pillado por sorpresa. «No sabía nada, pero bueno no me extraña porque está subiendo todo», señaló uno de los dueños del local. En total, por la plataforma de su bar, los propietarios pagan al rededor de 1.500 euros al año. «No es mucho lo que se suma, pero nos fastidia claro», explicó el trabajador.

Pero, en el Memory, no son el único establecimiento donde desconocen la existencia de esta nueva ordenanza que salió a la luz el jueves pasado. También en Doctor Cerrada, otros bares como El Pájaro Azul o el Alice Kyteler, ambos locales con terrazas covid, aseguraron no estar informados sobre esta nueva medida aprobada por el gobierno.

Frente al desconocimiento generalizado, Montaner mencionó que, el mismo día en el que salió la nueva ordenanza, «el ayuntamiento nos informó a la asociación de esta actualización de las tasas». Aunque, a su demanda de una reunión informativa sobre el asunto, asegura que el consistorio le respondió con: «Sí, sí. Ya hablaremos».

La promesa de una futura reunión sobre las nuevas tasas también la recibieron en la asociación de Bares y Restaurantes de Zaragoza. «Nos avisaron de la actualización cuando lo anunció la consejera», señaló el gerente de la federación, Luis Femia. Comentó también la intención por parte del ayuntamiento de realizar «una conferencia para analizar el incremento y el alcance que tendrá junto a otros como el de los impuestos de las basuras y el agua». Sin embargo, dicha velada informativa «de momento no está prevista», afirmó Femia.

Por ahora, desde ambas entidades aseguran no tener claro el alcance que supondrá finalmente esta medida en los locales hosteleros de la ciudad. El gerente de la asociación de Cafés y Bares, por el momento, prefirió no posicionarse «hasta conocer bien todos los puntos de esta nueva ordenanza fiscal». Mientras que, por el contrario, Montaner sí se atrevió a considerar que «esta subida de los impuestos no es algo tan grave», aunque insistió en que este asunto «hay que hablarlo bien».