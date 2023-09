Este lunes y martes tiene lugar en Zaragoza una reunión ministerial europea sobre Educación y Juventud. Los temas previstos son urgentes y relevantes: la agilización del reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales, la atención al alumnado vulnerable, la digitalización de los centros educativos y el impulso de la ciudadanía democrática, entre otros.

La Unión Europea ha hecho una buena parte de sus deberes. Existe una hoja de ruta en forma de Resolución que marca una estrategia común para la juventud para el periodo de 2019 a 2027 y que incluye un apartado de educación. Lamentablemente el papel aguanta todo: buenas voluntades, grandes ideales y recomendaciones sensatas; pero sin concretar políticas reales que miren a medio y largo plazo, la educación no podrá responder a las necesidades de la sociedad actual, ni ser motor de cambio, ni impulsora de inclusión. Ha pasado la mitad del periodo marcado en esa hoja de ruta y es el momento de impulsar medidas concretas.

Desde la perspectiva española una clara demanda es estabilidad. No podemos cambiar de ley educativa en función de los tiempos de la política. Y si no conseguimos llegar a un pacto en educación, igual desde Europa nos tendrían que marcar unos mínimos. Obviamente una ley educativa no debería ser una cadena perpetua, pero una estabilidad normativa con revisiones periódicas permitiría trabajar en su implantación real en las aulas y observar su impacto a medio y largo plazo. La estabilidad y permanencia varios años en el centro de destino del profesorado y de los equipos de orientación y atención a la diversidad también favorecería el desarrollo de proyectos educativos adaptados a las nuevas realidades, facilitando la innovación y la atención a las particularidades individuales cada estudiante.

Habría que preocuparse también por el «cómo». A veces el «cómo» menoscaba el «qué». La ley actual, por ejemplo, introduce algunos saberes que es necesario trabajar progresivamente desde los primeros ciclos en adelante, como la programación informática o el pensamiento histórico, entre otros. No es exigible que el alumnado de los ciclos superiores alcance el nivel previsto cuando no se han trabajado las bases previamente. Pero tampoco es exigible que el profesorado, de buenas a primeras, lleve al aula contenidos, saberes básicos que son nuevos. El currículo tendría que implantarse desde los primeros ciclos. Así se hace en la educación superior cuando se modifica un plan de estudios: se inicia en primero y se avanza año a año.

Dentro de ese «cómo» el soporte al profesorado es una cuestión de vital importancia. La formación permanente del profesorado constituye una necesidad para adaptarse a los cambios sociales. No es que el profesorado tenga deficiencias en su formación, sino que el mundo cambia y se incorporan nuevos recursos, nuevas realidades sociales, nuevas necesidades a las que desde las aulas de todos los niveles educativos hay que dar respuesta. Europa podría impulsar una política de formación del profesorado con indicaciones claras sobre su obligatoriedad, gratuidad e integración en el horario laboral de los docentes. Una formación amplia, adecuada a las nuevas necesidades curriculares y sociales. En las universidades el problema de los tiempos es menor, pero también es necesario buscar modelos de calidad en la formación permanente.

La formación permanente, para ser efectiva, debe ir acompañada de un soporte mayor al profesorado. Deberíamos cambiar la idea de seguimiento por la de soporte. El seguimiento, mal entendido ha llevado a una burocratización excesiva de las tareas docentes en todos los niveles que va restando tiempo para la preparación de clases, para la atención al alumnado y para la propia formación. No basta con indicar una normativa y dar una fecha para exigir informes, programaciones, etc. u organizar un curso voluntario fuera del horario laboral. Dar soporte activo al profesorado es ayudar a afrontar los nuevos retos desde el trabajo diario, dotar materialmente a los centros para poder desarrollar innovaciones que muchas veces implican equipamientos tecnológicos actualizados, laboratorios, aulas especializadas o espacios más dinámicos. Y también proporcionarle una carrera profesional socialmente reconocida y en la que no solo pueda mejorar, sino en la que se reconozca laboralmente su progreso.

Para adaptarse a los cambios sociales es necesaria la formación del profesorado. Otro de los retos es impedir que algunos centros se conviertan en guetos.

Otros ineludibles retos son la inclusión y la equidad. Es imprescindible marcar desde Europa políticas reales que impidan que determinados centros se conviertan en guetos, revisar el impacto que cuestiones como el bilingüismo pueden tener en la segregación de determinados colectivos, la atención a la diversidad en toda su amplitud dentro del aula con programas adecuadamente coordinados y, por supuesto, regular una disminución del número máximo de estudiantes por aula, incluyendo la enseñanza superior, en algunos casos. No todos los grupos sociales están representados en la Universidad de manera acorde con su peso en la sociedad. Una buena política de becas es necesaria, pero no suficiente. Muchos colectivos se van autoexcluyendo del sistema educativo progresivamente y es urgente una política de equidad concreta para abordar este problema.

La inclusión implica un cambio social, que no es ajeno a la escuela y a la universidad. De ahí la demanda de políticas que impulsen la educación para la ciudadanía activa con el establecimiento de mecanismos que favorezcan una mayor implicación del alumnado en la vida social y política. Porque aunque con políticas de equidad lográramos una educación inclusiva, si no va en paralelo con la creación de una sociedad inclusiva no prepararemos al alumnado para el mundo real. Lograrlo es una labor de equipo. La sociedad debe aceptar su corresponsabilidad. Y los dirigentes responder con políticas concretas, consensuadas y financiadas adecuadamente cuyos resultados se verán a medio y largo plazo. Desde las aulas les pedimos que sean valientes y compartan nuestro compromiso. Es la hora de la acción.