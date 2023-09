Un grupo de ocho importadores de vino del Reino Unido han recorrido Aragón esta semana, en el marco de una misión inversa organizada por Aragón Exterior (AREX) y Aragón Alimentos, para conocer sus denominaciones de origen protegidas, sus vinos y bodegas. La gran protagonista de la visita ha sido la uva aragonesa por excelencia, la garnacha, muy apreciada en el mercado británico.

Los compradores han disfrutado de ella en todas sus facetas y expresiones, gracias a la gran variedad de terroirs que ofrece Aragón. La agenda del grupo ha comenzado en Cariñena, para desplazarse, al día siguiente, a Calatayud. También han degustado vinos de Somontano, han informado desde el Gobierno de Aragón. El jueves, la experiencia enológica culminó en Campo de Borja, de la mano de Bodegas Aragonesas y Ruberte.

Reino Unido es un mercado estratégico para el vino aragonés, puesto que desde hace años es el principal destino de exportación de los vinos de la región, con un valor que superó los 22 millones de euros en 2022. La cifra supone un incremento de 45% respecto a 2021, lo que demuestra la creciente demanda y aprecio por los caldos aragoneses en el mercado británico.

Por otra parte, se ha reforzado la imagen de Aragón y sus Denominaciones de Origen Protegidas de cara a los mercados internacionales, con la campaña 'Wines from Aragon', impulsada de manera colaborativa por Aragón Alimentos y Aragón Exterior.

La iniciativa, diseñada con el objetivo de posicionar y proyectar a nivel internacional la calidad de los vinos aragoneses y reivindicar su origen, incluye una web en inglés, 'winesfromaragon.com', y una decena de vídeos promocionales bajo el lema 'This is our world'.