Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la influencia de China en el resto del mundo y la debilidad creciente de la Unión Europea han copado el discurso de Charles Powell, director del Real Instituto Elcano, en su intervención este martes en un nuevo foro organizado por ADEA (Asociación de Directivos de Empresas de Aragón). Una conferencia de algo más de una hora y media en la que Powell ha analizado el presente del continente y ha señalado los pasos que el futuro más inmediato condicionarán a todo el continente y a España.

"Europa se debate en el deber moral de poner dinero para la guerra en Ucrania mientras ellos ponen los muertos", ha afirmado tajante Powell, que ha señalado también "las dudas" que en los círculos privados se empiezan a tener sobre Zelenski y su organización, "con mucha corrupción". "A Europa no le queda otra opción que apoyar a muerte a Ucrania", ha advertido el diplomático, que ha considerado que la guerra está haciendo un daño especial a la UE: "Somos más irrelevantes a ojos de Estados Unidos, aunque ellos quieren que seamos una organización fuerte".

"No hay justificación alguna para la agresión rusa, porque es un país que no acaba de entender su papel de Estado-nación", ha criticado Powell sobre la actuación de Putin a lo largo de un conflicto que no parece tener un pronto final: "Temo que Ucrania no pueda recuperarse del todo en varias generaciones". El daño social y económico en el país es evidente, aunque el director del Instituto Elcano insiste en que "la debilidad y la fragilidad" también han llegado a Moscú, aunque con menor fuerza: "Las sanciones económicas no han tenido el impacto sperado, aunque sí se ve como los datos de exportaciones y de comercio de Rusia han bajado".

El limitado impacto en la economía rusa se debe a la aparición de China, un socio "coyuntural pero que sigue siendo un rival estructural para Rusia". "La guerra entre Ucrania y Rusia es un conflicto no deseado por los chinos, que no quieren problemas en Europa", ha asegurado Powell, que ha señalado que la UE "no sabe cómo reaccionar" al auge de China en los mercados internacionales: "La gran incógnita europea del siglo XXi se basa en eliminar el riesgo de sus acciones con China sin desacoplarse de ella".

La relación con Estados Unidos

"La guerra ha demostrado que la Unión Europea caraece de autonomía estratégica", ha sentenciado Powell, en referencia a la dependencia de Europa del resto del mundo para comprar armamente e innovaciones tecnológicas. "Vamos hacia un nuevo orden internacional marcado por la falta de globalización, la pérdida de multilateralismo frente al minilateralismo, la desoccidentalización de los Brics y la preocupante incertidumbre del futuro europeo", ha resumido el historiador, que ha basado estas dudas en el continente en las nuevas relaciones con Estados Unidos.

Además de la debilidad que se ve desde Norteamérica, la situación del conflicto bélico puede cambiar en función del enfrentamiento electoral entre Joe Biden y Donald Trump. "Biden tenía una agenda puramente doméstica y no quería poner la mirada en el conflicto internacional", ha reflexionado Powell, que ha avisado de que el regreso de Trump a la administración "dejaría de dar apoyo a Ucrania y Europa deberá pensar en si está dispuesto a alargar y participar en una guerra de larga duración".

"Europa vive un momento extraordinariamente díficil por el conflicto entre potencias", ha terminado Powell, que considera que la brecha entre Estados Unidos y la Unión Europea "se ha ampliado mucho y Europa se está quedando atrás".

Cataluña, Brexit y África

"No se le puede pedir al Rey lo que no puede hacer", ha señalado Powell, en referencia a los últimos discursos que piden a Felipe VI actuar frente a la posible investidura de Pedro Sánchez. "No puede tomar partido y debe atenerse a lo establecido, por eso le ha dado la oportunidad a Feijóo", ha recordado el historiador, que espera que el líder conservador "dé el discurso de su vida en su intento de investidura, que presente su verdadero proyecto para España". "Tengo absoluta confianza en cómo actuará Felipe VI frente a cualquier problema", ha finalizado.

La ronda de preguntas con la que ha terminado el acto ha permitido a Powell asegurar que el Brexit de Reino Unido ha sido "un absoluto desastre" para toda la sociedad británica, que en su mayoría "se arrepiente de haber tomado esa decisión". Una iniciativa que ha debilitado la economía de las islas y que puede cambiar si el Partido Laboralista gana las próximas elecciones, suceso que está en la quiniela del experto geopolítico: "Seguro que vencen pero no creo que sean tan valientes como para hacerlo, aunque es posible que en la próxima generación, en unos diez o quince años, pueda plantearse el reingreso en la Unión Europea".

África no ha gozado de mucho espacio en la primera intervención, pero la simepre convulsa actualidad en el continente ha hecho que Powell mueste su visión. "No va a haber una unión africana porque no existen focos claros en el continente", ha asegurado el historiador, que ha lamentado que la sociedad europea vea siempre al continente como "un problema". "La Unión Africana ha adquirido peso pero sigue habiendo muchas situaciones de inestabilidad", ha cerrado el bloque.