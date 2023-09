Carlota Hernández, profesora de infantil y cofundadora del blog Profes en Apuros, ha estado presente en el evento que realizaban en CaixaForum esta tarde en Zaragoza para presentar la programación para el curso 23-24. Su ponencia, ¿Para qué?, donde ha hablado de la necesidad de enseñarles a los niños que "lo que hacen sirve para algo".

Basándose en un estudio, Carlota ha explicado que "el cerebro tiende a no querer esforzarse, por un tema de ahorro de energía". Por ello, solo hace falta una cosa para que se esfuerce: una motivación, "un para qué". Esa es un poco la filosofía que representa la plataforma, que comparte con sus dos amigas "Anna la rubia y Ana la morena", mencionaba la profesora de infantil entre risas.

Fue en 2015 cuando Ana Palencia y Carlota empezaron esta pequeña aventura, que ahora se ha convertido en una comunidad de más de 90.000 seguidores en Instagram. "No era nada pretencioso", simplemente compartíamos nuestras experiencias como docentes y nuestra forma de ver la educación", asegura Hernández sobre los comienzos del proyecto.

El gran boom llegó en 2020, "justo antes de la pandemia, en febrero". A partir de entonces, Profes en Apuros ha pasado a ser una empresa que comparte información a docentes, realiza cursos de acompañamiento en las oposiciones ("con una visión un poco distinta de vivir este proceso con respecto a las academias"). A día de hoy, las tres amigas siguen compartiendo y creciendo. "Ahora somos un equipo grande, unas 18 personas, y contamos con profesores que nos ayudan en el tema pedagógico, además de otras trabajadoras que nos apoyan con las redes y el diseño", explica Carlota.

¿Cuáles son las claves de su éxito? Para Hernández, lo que les hace diferentes es que cuando nació la idea "éramos las únicas que hablábamos de lo que hay detrás de la docencia sin tapujos, para lo bueno y para lo malo". Mostrar la cara bonita y la más oscura de su vocación y oficio. De hecho, Carlota asegura que en sus redes"cuando hacemos una actividad que parece genial, pero que no funciona en las clases, lo decimos. También, por ejemplo, si no nos apetece un día trabajar, eso no nos hace menos serias con nuestro trabajo".

Entre sus proyectos, las Agendas Solidarias tienen un gran éxito por su utilidad para los educadores y gracias al propósito que hay detrás: "un porcentaje de los beneficios siempre los donamos a oenegés que llevan a cabo proyectos sobre educación, como Save the Childrens". El boceto de esta idea nació en 2015 de una manera muy casera: en papel. Aunque desde hace dos años lo han hecho para que se pueda disfrutar en formato digital.

Una herramienta que ha tenido tanto éxito porque está hecha "por profesores para los profesores". ¿Quién mejor para saber las necesidades de organización en la docencia que un docente? Además, en la línea del tipo de educación que defienden estas jóvenes, todo en la agenda gira en torno a la diversión: "hay pasatiempos, pegatinas, canciones de la semana… frases que hagan el día a día divertido".

Otro de sus puntos fuertes son los cursos de apoyo con las oposiciones, que patrocinan bajo el lema de "Con nosotras no vas a aprobar". Frente a las academias donde se habla del porcentaje de aprobados, las chicas de Profesores en apuros "no queremos saberlo". Su misión es acompañar y dar apoyo, trucos y consejos para que pase la oposición "quien es idóneo para formar parte del sistema público, la cosa no va de aprobados", afirma esta profesora de infantil.

Hace poco se lanzaron también en las redes con Profes Papel Tijera, una plataforma donde los maestros pueden compartir sus materiales. Lo que, de nuevo, les hace diferente a otros foros es que "intentamos pasar un filtro para asegurarnos de que lo que se pasa sirva realmente para enseñar", asegura Carlota. Además, siguiendo un poco con su filosofía una de las condiciones de la web es que, de cada 5 materiales, uno de ellos debe de ser gratuito.

Porque, todo este trabajo nació con una intención: "entre bromas decimos que lo que hacemos es para cambiar el mundo". Es decir, estas tres profesoras emprendedoras lo que buscan con sus proyectos y actividades es, sobre todo, "reivindicar el derecho de pasárnoslo bien enseñando, disfrutar de enseñar y hacer que tenga un sentido... ¡Nada, cuatro cosas!", ha concluido la cofundadora de Profes en Apuros.