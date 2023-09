La paz social en el servicio de bus urbano de Zaragoza no está garantizada para las Fiestas del Pilar y todo depende del resultado de la reunión de este próximo jueves 21. El comité de empresa de Avanza, liderado por el sindicato Sattra, no descarta movilizaciones tras denunciar que el consistorio incumple el compromiso adquirido en el SAMA de poner en funcionamiento en octubre los nuevos cuadros de marchas.

La reunión tripartita del pasado día 12 entre ayuntamiento, empresa y comité ya tensó los ánimos de este último. Entonces, los técnicos del consistorio comunicaron que en la primera quincena de octubre únicamente se pondrá en funcionamiento tres de los nueve cuadros de marcha analizados, lo que para José Manuel Montañés, presidente del comité, «es un claro incumplimiento del acuerdo firmado en julio para evitar la huelga y una provocación». Por ello y a la espera de la reunión de este jueves, no descarta ninguna medida. «El ayuntamiento es el que está incumpliendo, ellos sabrán lo que hacen, nosotros lo tenemos claro. Nos dicen que ahora no es buen momento y que igual se demora a 2024 o más, pero las fechas no las elegimos nosotros, llevamos con esto desde febrero», advirtió.

Desde el sindicato CUT, con menos representantes que Sattra, Javier Anadón no quiso adelantar acontecimientos y avisó de que solo el sindicato mayoritario está claramente a favor de plantear paros en un momento «complicado» por «la cuestión judicializada» de los cuadros de marcha, la falta de reposición de los buses accidentados este verano y «la cuestionable legalidad de la prórroga de la contrata».

Una decisión esta última «equivocada» a juicio de José Ángel Oliván (UCA), quien ayer apuntó que el expediente de renovación se negociaba desde hacía tiempo, también en plena huelga. Defendió que lo oportuno era «la rescisión» y acusó a Avanza de «no ser una empresa solvente desde el punto de vista de la gestión».

UCA Aragón pide mejorar los avisos de los desvíos de líneas

La mayoría de los usuarios del bus en Zaragoza no se enteran convenientemente de la alteración puntual de los recorridos y la supresión de paradas, según una encuesta dada a conocer ayer por la Unión de Consumidores de Aragón, en la que, sobre una muestra de 500 participantes, más de un 50% de los preguntados no fueron informados de las modificaciones antes de subir al vehículo, un 40% solo lo supo cuando se dio cuenta de que el bus hacía otro recorrido y un 60% llegaron tarde o tuvieron que emplear más tiempo del calculado para llegar a su destino.

La encuesta, realizada a raíz del cúmulo de quejas recibidas en los últimos meses, planteaba cuatro preguntas sobre el momento concreto en el que los usuarios recibieron el aviso sobre la alteración del recorrido habitual, el problema que ello les supuso y la solución que ellos consideraban que sería la más conveniente.

Este balance llevó al presidente de la organización de consumidores, José Ángel Oliván, a reclamar que Avanza mejore los canales de comunicación para que la información llegue realmente y no se vea alterada la calidad del servicio. «Advertir con carteles en las paradas suprimidas no es suficiente. Hay que avisar en todas las paradas, al menos en las anteriores a la modificada. Y la inmensa mayoría de ellas cuenta con medios informativos inmediatos, puesto que en muchas de ellas hay pantallas digitales en las que se anuncia el tiempo de espera», apuntó. Una mejora que extendió también a los vehículos, «en los que se puede aprovechar que disponen de megafonía y una pantalla informativa», planteó.

A su juicio, «hay medios informativos suficientes y un señor en una mesa de la central de Avanza puede cambiar los mensajes en las pantallas de todas las paradas. No cuesta nada poner un mensaje con la infomación que se necesite y que dirija a la app si es necesario o, por ejemplo, en la estación Delicias, hacer una descripción más completa de las modificaciones que hay para los visitantes, que ya les cuesta entender cómo es nuestra red», detalló. Un planteamiento que a su juicio no supone pedir «un imposible», aunque consideró que «tendrá un coste y seguramente Avanza se lo querrá evitar».

En ese sentido, Oliván advirtió de que vienen días complicados con las próximas Fiestas del Pilar, cuando habrá un gran número de modificaciones de recorrido «y la app y la página web no resultan los instrumentos idóneos ni al alcance de todos, como en el caso de los viajeros que llegan a la estación Delicias», declaró.