Zaragoza es una ciudad cómoda para andar. O eso se dice. Cierto es que la mayor parte de la urbe es plana. Y que dependiendo del barrio las aceras permiten caminar sin preocuparse por chocar con el resto de los peatones. Las distancias tampoco son enormes pero, aún así, hay quien no se quita la costumbre de utilizar su vehículo privado para todo.

Según consta en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), en Zaragoza, el 45,98% de los desplazamientos se hacían a pie en 2017 frente al 50,5% de 2007.

A lo largo de esa década sí que se incrementó el uso de la bici, que pasó a ocupar el 2,9% de los desplazamientos en 2017 frente al 0,9% de 2007. Pero el número de recorridos en coche también aumentó levemente, pasando del 25,95 al 26,8%, así como el uso del transporte público, que creció desde el 20% hasta el 23,7% de los desplazamientos en esa década.

Pero la pandemia ha cambiado los hábitos de la movilidad urbana y ayer, coincidiendo con el Día Mundial Sin Coches, vecinos a pie de calle reconocían haber modificado su comportamiento a raíz del confinamiento y la pandemia.

"Cuando nos soltaron iba en coche a todos lados. Me daba miedo el bus y andando te cruzabas con todo el mundo. Pero desde hace ya un tiempo me estoy acostumbrando a dejarlo en casa. Cada vez voy más andando a los sitios o en taxi en ocasiones puntuales, pero en bus casi nunca a no ser que haya una línea que me lleve de puerta a puerta. Con la pandemia me acostumbré a no coger el bus y ahora no puedo estar esperando ni un minuto en la parada porque me pongo nervioso. Funcionan fatal", explicaba Francisco Estarán, jubilado. "Vivo en San José, cerca de la calle Miguel Servet, y precisamente hoy he venido caminando al centro que había quedado con un amigo", decía.

Jaime, sin embargo, sí que utiliza el transporte público. "Vivo en el Actur y estudio en el campus universitario de la plaza San Francisco, así que el tranvía me viene muy bien. Es lo que más utilizo ahora. Y antes de la pandemia andaba más porque tenía el instituto al lado de casa y con mis amigos quedaba en el barrio", contaba el joven.

María González, por su parte, explicaba que a ella le gustaba mucho moverse con patinete cuando llegaron las primeras empresas. "Había muchos aunque eran caros pero los tenías por todos lados y era cómodo. Ahora cuando los necesitas nunca tienes uno cerca", reía la joven, que desconocía que se vaya a renovar el sistema de bicicleta pública. "Si funciona bien y las bicis son nuevas lo utilizaré seguro, porque es muy cómodo saber que siempre están aparcadas en el mismo sitio", argumentaba González.