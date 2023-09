El Consejo de Gobierno del próximo miércoles seguirá completando el organigrama del nuevo Ejecutivo del Partido Popular y Vox, donde quedan todavía áreas vacantes por asignar e institutos tan relevantes como el Inaga. Entre otros, el miércoles está previsto el nombramiento del nuevo director general de Política Económica, uno de los puestos libres que tenía la consejería de Economía, Empleo e Industria que dirige la también vicepresidenta segunda, Mar Vaquero. El economista Javier Martínez Suárez es el elegido para esta dirección general, uno de los pilares básicos de la política económica del nuevo Ejecutivo aragonés. Un área a la que el Gobierno de Azcón quiere dar un impulso especial, con la búsqueda de inversiones para fomentar el crecimiento económico y hacer frente a los problemas económicos que aparezcan.

Javier Martínez Suárez, natural de Sabiñánigo aunque nacido en_Canfranc, es diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Oberta de Cataluña (UOC), Advanced Management Program en el Instituto Empresa de Madrid y cuenta con un programa superior de Liderazgo y Coaching Ejecutivo en ESIC Business and Marketing School. Se trata de un perfil cien por cien técnico, que previamente no había estado vinculado con ningún partido político, tampoco con el PP, que ahora toma su perfil siguiendo la misma estrategia que en otros nombramientos recientes, como el de Antonio Cobo, exresponsable de GM, o la ex de Adidas, Marta Ríos.

Esta será para Martínez su primera experiencia de servicio público después de una carrera profesional vinculada al mundo empresarial y a la docencia, principalmente en Zaragoza, aunque también ha sido también divulgador y colaborador de programas económicos en varias emisoras de radio de la comunidad autónoma.

A partir de ahora, el nuevo director general de Política Económica del Ejecutivo aragonés tendrá que afrontar la inminente preparación de los presupuestos de 2024 y diseñar la política económica para los próximos cuatro años.