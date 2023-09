El exalcalde turolense, Manuel Blasco (Teruel, 1960), regresa a la política autonómica para hacerse cargo de una de las áreas más complejas y polémicas del Gobierno. Con la gestión de las renovables y el Inaga bajo su dirección, Blasco también dirigirá la política turística en la comunidad.

¿Cuáles serán sus prioridades en el área de Medio Ambiente y Turismo, que incorpora responsabilidades que antes estaban en otras consejerías?

Tengo cuatro direcciones generales, Gestión Forestal, Calidad Ambiental, Educación Ambiental y Medio Natural; y tres empresas, Inaga, Sarga y el Instituto Aragonés del Agua. En Turismo, tenemos la dirección general de Turismo y Hostelería. Además, llevo algunos asuntos que afectan a la provincia de Teruel por mi especial vinculación con ella: Motorland, el Fondo de Inversiones de Teruel, el Centro de Física del Cosmos y la fundación Dinópolis. Partiendo de este esquema, en la provincia de Teruel, las cuatro cosas que he nombrado son prioritarias. Primero, el relanzamiento de Motorland, donde se ha hecho una inversión de en torno a 100 millones de euros de dinero público y creo que necesita que sea a todos los niveles para que sea referente en España y a nivel mundial. Vamos a mantener el plan director de Dinópolis del anterior Gobierno, en el Centro de Física del Cosmos y Galáctica, el observatorio profesional funciona muy bien, y Galáctica está en sus inicios, pero lo que pretendemos ahí es repetir el modelo de éxito de Dinópolis, con la mezcla de ciencia y ocio, que ha atraído a la provincia más de tres millones y medio de visitantes.

¿Y qué futuro prevé para el Fondo de Inversiones de Teruel?

Queremos darle un giro para que vuelva a sus orígenes y financie proyectos que generen impacto y riqueza. Siempre ponemos como ejemplo Motorland o el aeropuerto de Teruel, que está funcionando muy bien ya que ofrece un servicio que no presta nadie en España y por tanto tiene mucha capacidad de crecimiento. Allí mantendremos el plan estratégico que diseñó el consejero Soro y lo incrementaremos en la medida de lo posible con nuevos proyectos. No vengo con ánimo revisionista y las cosas que funcionan, las mantendremos. Motorland, sin embargo, necesita un revulsivo.

¿Cuál será su apuesta para el turismo en la comunidad?

Veo necesario un gran impulso de la promoción turística de Aragón porque la capacidad de crecimiento también es muy grande en las tres provincias. El turismo tiene que dejar de ser una prioridad en los discursos de investidura para pasar también al presupuesto. Cuando en enero se celebra la feria de Fitur en Madrid, el desencanto aragonés es lo primero que se ve, porque Aragón, comparada con otras comunidades autónomas, está muy por debajo. Mi intención es que Aragón sea un referente turístico de interior. En montaña no nos gana nadie y en patrimonio y cultura estamos a la misma altura que cualquiera. Solo nos falta invertir en promoción. De nada sirve rehabilitar el románico y el mudéjar si luego no lo vendemos y no aumentan los turistas. Y haremos un guiño a Zaragoza capital, que tiene unos atractivos turísticos que no hemos puesto en valor hasta ahora. Aunque en los últimos años la ciudad ha dado un vuelco de modernidad y actividad, recuerdo el esfuerzo inversor de la Expo en hoteles, y no podemos dejarlos de lado. En las tres provincias hay margen de crecimiento turístico. Eso se traduce en creación de puestos de trabajo y el asentamiento de la población en los pueblos.

En Medio Ambiente quedan por elegir los directores generales y el director del Inaga. ¿Qué prioridades tiene?

El área del Medio Ambiente es la más compleja, pero también apasionante. Entre Educación Ambiental y Calidad Ambiental va a estar Cambio Climático. Que haya desaparecido la denominación no quiere decir que este Gobierno no le dé importancia.

¿Por qué desapareció?

No sabría decir, por la estructura final del Gobierno. Donde había dos direcciones generales pasaron a cuatro y el cambio climático está en toda la consejería pero sobre todo, en Calidad y Educación Ambiental.

¿Fue exigencia de Vox?

No puedo contestar a eso porque cuando me incorporo al Gobierno la estructura del departamento ya está hecha.

¿Pero reitera el compromiso del Gobierno en la lucha contra el cambio climático?

No voy a perder mucho tiempo con nadie discutiendo si existe o no el cambio climático. Tenemos responsabilidad sobre 1.300.000 aragoneses y tenemos que ver que puede haber cambio climático. Cada vez va a haber menos agua, cada vez va a hacer más calor. No sé si esto se mantendrá cien años o doscientos, pero como responsable público tengo que ponerme en el peor de los supuestos para dejar el mejor medio ambiente a nuestros hijos y nietos.

¿Qué prevé en gestión forestal?

En materia de gestión forestal, queda mucho por hacer porque el Gobierno saliente flojeó de forma alarmante. La reforestación fue extraordinariamente escasa y queremos darle un impulso tremendo, que forma parte también de las políticas de cambio climático. Hay que hacer aprovechamientos madereros o de otro tipo, culinarios, en los montes de Aragón. Cuántas veces hemos oído a la gente hablar de que los incendios se apagan en invierno.

El anterior Ejecutivo amplió las contrataciones de los trabajadores de Sarga a casi todo el año, precisamente para mejorar en prevención. ¿Los mantendrá?

No tengo previsto reducir la plantilla. Pero creo que tenemos que incrementar la colaboración con las empresas de gestión forestal. No tiene sentido que haya empresas expertas en la conservación de los montes y los dejemos a un lado porque nosotros aumentamos la plantilla. Tampoco veo la necesidad de reducir la plantilla, pero a ver si podemos ser más eficaces y más eficientes.

¿Ni tampoco reducir los meses en los que trabajan?

De momento, en 2024, no lo tengo previsto. Pero insisto en que la gente del medio rural sabe mejor que nadie las posibilidades de los montes públicos para aprovechamientos. Hay una nueva corriente en construcción que es con madera, y se pueden hacer muchas cosas para gestionar mejor los montes públicos y privados. Mantener los montes en perfecto estado de revista es lo que quiere el Gobierno, con control y sentido común. No se puede entrar con las máquinas a destrozar el monte ni decir que no entre nadie y que se convierta en la selva del Amazonas.

¿Mantendrá el plan de depuración de aguas previsto por el Instituto Aragonés del Agua?

Se va a continuar haciendo como está previsto, con fondos europeos y del Gobierno. Si hay más fondos europeos, incrementaremos el ritmo para depurar las aguas.

El Inaga sigue sin director. ¿Cuándo tiene previsto nombrarle?

En el próximo Consejo de Gobierno, quiero llevar el nombre del director del Inaga y del director general de Medio Natural.

Han presentado PP y Vox una comisión de investigación en las Cortes sobre las posibles irregularidades en la gestión de las renovables en Aragón, en concreto desde el Inaga. ¿Qué ha visto desde que está en la consejería?

El Inaga toca muchísimos temas, no solo renovables. Licencias de caza y pesca, a las granjas, a los proyectos industriales... Lo que ha quedado claramente demostrado es que falta mucho personal para sacar los expedientes que hay en estos momentos. Cada semana entran 50 expedientes nuevos; 250 al mes. Eso requiere mucho empleado público. Nos vamos a poner en contacto con Función Pública para evaluar la posibilidad de incrementar la plantilla y sacar adelante los expedientes. Lo que no puede ocurrir es que se frene la actividad económica porque está pendiente de los informes medioambientales. Y porque pondremos alfombra roja a las grandes inversiones y, también, a los particulares que comprometen sus ahorros para montar un negocio.

¿Quiere hacerlo solo con funcionarios? El Gobierno anterior externalizó a empresas privadas la tramitación de expedientes.

Como el objetivo es reducir las listas de espera, no voy a dejar ninguna de las vías. En Aragón no hay muchas empresas que puedan hacer el trabajo, pero nuestra obligación es dar salida a los expedientes. Y será el primer encargo del nuevo director: agilizar la gestión.

¿Ha visto alguna sombra de duda respecto a la aprobación de expedientes?

Estoy recibiendo a mucha gente que me da su opinión respecto a lo que se ha hecho, o no. Pero quiero ser extraordinariamente prudente. Defiendo siempre la presunción de inocencia. Lo tengo clarísimo. De momento lo que hay son dudas, sospechas, comentarios y rumores. Vamos a ver si se traduce en información veraz en la comisión de investigación. El otro asunto que condiciona es la judicialización por parte de Teruel Existe. No lo digo como crítica, sino como un hecho que hace que la Fiscalía esté investigando. En ambos casos, si viéramos irregularidades es obligación del Parlamento y del Gobierno denunciarlo. Vamos a ser prudentes, la legislatura lleva solo un mes. Sería una irresponsabilidad paralizar la tramitación de expedientes después de los meses que ya llevamos al ralentí desde las elecciones.

Teruel Existe pide una moratoria en las renovables. ¿La hará?

Si el Gobierno de España y la Unión Europea dieran más plazo a las empresas que invierten en renovables para aprobar expedientes, a lo mejor plantearía la moratoria al Consejo de Gobierno. Pero hay muchas empresas que en menos de un año tienen que presentar sus expedientes. La DGA no puede ser cómplice de que incumplan los plazos. De momento, no contemplo la moratoria. Otra cosa es que las conclusiones de las investigaciones obligaran a tomar esa decisión.

¿Se plantea revisar dónde se pueden instalar molinos y placas?

Creo que esto es lo más importante. El gran problema de la macroinversión en renovables en Aragón es que no ha habido gestión del territorio, ni planificación. Aragón es muy grande y tenemos sitio para todo. Por suerte, tenemos sol, viento y territorio. Y lo que ha fallado hasta ahora es la ordenación del territorio. Ha sido un error garrafal intentar hacerlo en contra de la voluntad de la gente, lo que ha llevado a la gran contestación social.

¿Cómo se le puede dar una vuelta a Motorland? El pago del circuito son 8 millones al año...

Lo que es un error es contemplar Motorland por la carrera Moto GP y los 8 millones del canon. Ese es el reclamo para que Motorland funcione doce meses al año. Espero tener pronto el informe del impacto económico de Motorland que encargó el anterior Ejecutivo. Empujaremos también para mejorar la comunicación a través de la A-68. Cuando Alcañiz esté a 45 o 50 minutos de Zaragoza, se convertirá en el circuito de todo Aragón.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, dijo que les pediría un repaso del gasto superfluo en su área. ¿Teme recortes?

De forma general, comparto lo que dijo el consejero: el gasto superfluo sobra en todas las áreas. Pero yo creo que en promoción de Aragón hace falta incrementarlo.

¿Ve manera de hacer la unión de estaciones entre Astún y Formigal sin impacto ambiental? ¿Está dispuesto a aprobar el parque natural de Anayet Partacua y en Castanesa, como le va a reclamar CHA en las Cortes?

Es intención del Gobierno ampliar Cerler para que la zona de Montanuy y Castanesa puedan aprovechar también la economía que se mueve en Benasque y Cerler por la otra cara. Estamos de acuerdo con el Ayuntamiento de Benasque en que podamos financiar con fondos europeos y propios el telecabina que conecta Benasque con la estación. Y con la alcaldesa socialista de Montanuy nos comprometimos a firmar un convenio entre el Gobierno, el ayuntamiento y la Diputación Provincial de Huesca para impulsar los telecabinas por la cara de Castanesa. La unión de estaciones por Canal Roya es un proyecto que el Gobierno PP-Vox no va a abandonar. Vamos a intentar sacarlo. Pero lo que puedo decir es que la totalidad del Gobierno va a estar a favor y esperamos que el PSOE continúe apoyándonos, porque en su momento él fue el impulsor, y vamos a estudiar qué posibilidades hay para que se reduzca el impacto ambiental. Creo que es lo que haría cualquier persona que piense a favor del Pirineo.

Tendrá que ser más a largo plazo, al no haber ya fondos europeos...

Sí. Es un proyecto que tiene contestación, tiene un impacto, y no está todo el mundo de acuerdo. En el propio PSOE no estaban todos de acuerdo, ni los socios del Gobierno anterior. No podía salir bien con el anterior Gobierno porque parte del mismo no lo quería. Pero en el actual, todos los consejeros queremos que salga adelante y trabajaremos por ello. Hay que reformularlo y refinanciarlo y no es algo que se pueda hacer al mes que viene.