Hoy 25 de septiembre es el Día Mundial del Pulmón, por este motivo EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha organizado un desayuno informativo en colaboración con la biofarmacéutica GSK para abordar los principales síntomas, tratamientos y líneas de investigación, entre otros, del asma grave. A este foro acudieron expertos en el tema como el Dr. José Ángel Carretero, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Royo Villanova; Dr. Juan Fraj, responsable de la Unidad de Asma Grave del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza; y la Dra.Tránsito Salvador, jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria del mismo hospital.

El coloquio, que tuvo lugar el 20 de septiembre en la redaccón del diario, estuvo moderado por la periodista Ana Lahoz.

Síntomas y tratamiento

El foro informativo comenzó con la descripción de la patología. El asma es una «enfermedad inflamatoria de la vía aérea que desencadena una obstrucción en los bronquios, que en la mayoría de las ocasiones es variable y reversible» según explicó el Dr. Carretero. Esta obstrucción puede manifestarse con una serie de síntomas que no solo se achacan al asma. Estos son: tos, presión torácica, sibilancias o fatiga. La aparición de los mismos, desarrolló el doctor, puede producirse de diversas formas como durante la noche o tras haber realizado un esfuerzo físico intenso. Por lo cual, resumió, «son unos síntomas muy claros y que nos permiten reconocer y sospechar la presencia de asma ya desde edades tempranas, como es el caso de los niños».

En cuanto a los factores de riesgo que se asocian con esta patología, el Dr. Fraj especificó que existen de dos tipos: genéticos y ambientales. Estos últimos hacen referencia a «la carga atópica y a la predisposición a que aparezcan enfermedades alérgicas o a otros factores como la contaminación ambiental, el humo del tabaco o las infecciones víricas». Por ello, ambos doctores coincidieron en que la prevención del asma es «complicada» porque hay factores que no se pueden controlar. Fraj ejemplificó: «El humo del tabaco lo puedes evitar, pero la carga genética, no».

Por otro lado, en el coloquio hubo espacio para hablar sobre el tratamiento de la enfermedad, y la doctoraTránsito Salvador, desde el Servicio de Farmacia del HUC, comentó que en los últimos diez años «se han incorporado al arsenal terapéutico de esta enfermedad los medicamentos biológicos que han marcado un antes y un después en la vida de los pacientes». Añadió que en la actualidad hay disponibles «hasta seis moléculas de síntesis biológica que permiten reducir y, a veces, prescindir del uso de otros tratamientos, como los corticoides orales».

La mejor manera de tratar el asma es realizar el tratamiento de la forma correcta y evitar posibles desencadenantes José Ángel Carretero - Jefe del servicio de NeumologÍa del Hospital Royo Villanova

Pacientes

En lo referente a estos pacientes, el doctor Carretero apuntó que en España el asma se da en el 10% de los niños y en el 5% de los adultos, pero, «de todos ellos, solo el 4% padecen asma grave». Este tipo de asma se caracteriza porque sus pacientes necesitan «un tratamiento más amplio», este suele constar de «corticoides inhalados a dosis altas y más de un controlador independiente, broncodilatadores que ayudan a abrir los bronquios». Añadió que, «a pesar de la dosis alta de corticoides y los controladores, en muchos de los pacientes no se consigue controlar la enfermedad, por lo que la patología pasa a denominarse asma grave no controlada». El doctor explicó que «en situaciones así, los medicamentos biológicos son clave para contrarrestar las posibles crisis asmáticas».

Y en lo que respecta a estas crisis, el Dr. Carretero aseguró que «la mejor forma de evitarlas es seguir el tratamiento de una forma correcta y evitar los posibles desencadenantes». Aclaró que en el tratamiento «hay dos pilares fundamentales: el tratamiento farmacológico, como los inhaladores que disminuyen la inflamación, y el tratamiento no farmacológico, que son las medidas de evitación». De ahí el consejo de evitar desencadenantes.

Aun así, destacó que «hay factores que no se pueden evitar, como por ejemplo algunas alergias ambientales». Por ello resumió que «la causa más frecuente del empeoramiento y de crisis asmáticas es no llevar a cabo el tratamiento de la forma indicada». Una idea a la que se sumó la Dra. Salvador, que añadió que «los pacientes con asma que acuden a las consultas de farmacia del hospital son muy adherentes a los tratamientos consecuencia del cambio experimentado en el control de su enfermedad».

En un futuro no muy lejano, la mayor oferta de estas terapias para el asma permitirá reducir sus costes Tránsito Salvador - Jefe de servicio de Farmacia hospitalaria del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

Clima y alergias

Como los participantes comentaron el clima y otros factores ambientales pueden alterar la salud de los asmáticos. El doctor Fraj aseguró que «el clima siempre ha afectado, sobre todo a pacientes que sufren asma alérgica». Especificó que en zonas con alta humedad relativa como es el arco cantábrico o las Islas Canarias, «el asma llega a ser un problema de salud pública» y precisó que cuando la humedad alcanza niveles altos se produce una gran cantidad de ácaros, provocando así problemas respiratorios también.

Añadió además que el cambio climático «está volviendo locos a los alergólogos, puesto que los tiempos en los que se desarrollan las alergias están cambiando», antes, explicó, «las amarantáceas polinizaban en julio y agosto, pero ahora con picos de calor en abril también dan problemas durante la primavera».

El Dr. Carretero fue más allá, también introdujo en este sentido la contaminación ambiental que provoca «una mayor inflamación bronquial en pacientes alérgicos, ya que las partículas de diésel en aire son muy dañinas».

Los equipos multidisciplinares suponen un gran avance en el tratamiento y bienestar de los pacientes de asma Juan Fraj - Responsable de la unidad de Asma Grave del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

Equipo multidisciplinar

Por otro lado, también se destacó en el coloquio la importancia de los equipos multidisplinares en el ámbito hospitalario. La Dra. Salvador constató que «los profesionales de la sanidad deben trabajar en colaboración por el bien del paciente». Desde el servicio de Farmacia, explicó, «se protocoliza el posicionamiento de estos fármacos, se diseñan circuitos que faciliten la circulación del paciente por el hospital». Resumió que «esta interacción colaborativa entre los distintos especialistas no es solo tiene encuenta aspectos clínicos, sino también aspectos de humanización para que el paciente tenga un paso por el hospital lo más agradable posible».

Además del trabajo en equipo, el Dr. Carretero anunció que desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y la Sociedad de Alergología e Innunologia Clínica Española «se está potenciando desde hace unos años la creación de unas unidades multidisciplianres de asma en todos los ámbitos sanitarios, desde hospitales rurales hasta hospitales de segundo o tercer nivel». El objetivo de estas unidades acreditadas por las mencionadas sociedades, desarrolló, «es atender mejor a los pacientes asmáticos siguiendo las directrices de la guía española de manejo de esta patología».

De hecho, ya está puesta en marcha esta iniciativa desde el Gobierno de Aragón en colaboración con los profesionales. Explicó que «ya se está trabajando en el desarrollo e implantación de unos criterios de derivación específicos de esta patología para su aplicación en el sistema de salud de Aragón».

Para ello, añadió, se está impulsando, en colaboración con las principales sociedades científicas referentes en la materia, el despliegue de un documento de consenso aprobado a nivel nacional. Unas directrices que pretenden funcionar como una guía de actuación bidireccional para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con asma entre los diferentes niveles asistenciales.

Los debatientes no se olvidaron tampoco del «importante papel de psicólogos y psiquiatras en los equipos multidiscilplinares», ya que, como mencionó el Dr. Carretero, «los trastornos psiquiátricos en la esfera del asma en pacientes graves superan el 25%». Este, añadió, «es un problema que no se soluciona con medicación para el asma, sino que requiere de la ayuda y el apoyo de profesionales de la salud mental».

Hasta un 10% de los asmáticos que llegan al hospital no sufren realmente esta patología

Todavía hay un 50% de personas sin diagnosticar, según la Guía Española para el Manejo del Asma

Calidad de vida

Antes de que los pacientes lleguen al hospital, generalmente, acuden a los ambulatorios. La atención primaria, apuntaron los participantes, «es totalmente necesaria la hora de un correcto diagnóstico de la enfermedad», «no es lo mismo tratar que diagnosticar», puntualizó el Dr. Fraj.

El Dr. Carretero añadió que, en cuanto al asma, «existen demasiados casos de diagnóstico incorrecto, hay muchas personas diagnosticadas como asmáticos que no lo son y muchos asmáticos que no saben que lo son y no están recibiendo el tratamiento adecuado».

El doctor Fraj apoyó esta idea añadiendo que «hasta el 10% de los asmáticos que llegan al hospital en realidad no padecen esta enfermedad». Así mismo, apuntó que la Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA) «habla que, a nivel calle, casi el 50% de los asmáticos no están diagnosticados». Con lo cual, los participantes coincidieron en que «queda mucho por hacer en cuanto a diagnósticos de asma».

Otro de los problemas que resaltaron fue la «poca adherencia al tratamiento por parte de los pacientes». Con respecto a la medicación para el asma, como ya se ha comentado, hay varias opciones: corticoides por vía oral, inhalados o biomedicamentos. En el tratamiento inhalado se ha advertido que hasta un «70% de los pacientes no lo hace de forma correcta», en palabras de la doctora Tránsito Salvador. Esto puede deberse a una «falta de conocimiento del propio dispositivo de uso», según añadió.

Además del mal uso, el Dr. Fraj apuntó que «es un problema de voluntad, ya que muchos pacientes mencionan que no lo usan porque no quieren, ya sea porque ya están bien o porque no se fían del tratamiento».

El doctor mencionó la «corticofobia, un miedo extendido entre los pacientes a tomar corticoides». Esto se debe, puntualizó, a que «cuando se empezó a utilizar este remedio, se empleaba para muchas patologías, lo que generaba muchos efectos secundarios, aumentando las reticencias a usarlo, un miedo que ha llegado hasta la actualidad». Pero, coincidieron los debatientes, «el uso de corticoides (inhalados) para tratar el asma está más que estudiado, así como sus limitados efectos secundarios, siendo la dosis utilizada la mínima necesaria para mitigar los síntomas». Añadieron que, hoy en día, «los pacientes de asma disfrutan de una gran calidad de vida gracias a los nuevos tratamientos».

Asma y Covid-19

Como cualquier otra enfermedad que afecta al sistema respiratorio, el coronavirus preocupó mucho a los profesionales sanitarios con respecto a los asmáticos, pero los participantes del foro estuvieron de acuerdo en que «la gran mayoría de los pacientes que contaban con un tratamiento controlado no tuvieron un mayor riesgo que el resto de personas».

De hecho, como comentó el Dr. Carretero, «hay datos que demuestran que las personas asmáticas tenían menor afectación por Covid-19 ya que los corticoides provocan la disminución de los receptores situados en los bronquios donde el virus se anclaba para penetrar en la vía aérea». Añadió que «durante la pandemia tuvimos muy pocos ingresos por complicaciones por coronavirus».

Fraj explicó que «el problema suele residir en patologías complementarias al asma, como es la obesidad mórbida, la hipertensión o la diabetes, esto puede provocar hospitalizaciones».

Coste económico

Al hilo de las hospitalizaciones entró en juego el tema de los costes económicos que acarrea una enfermedad como el asma. El Dr. Fraj hizo referencia a dos tipos de costes, «unos directos que implican hospitalizaciones, visitas a urgencias, especialistas o medicación; e indirectos, como el coste para la empresa de que un trabajador no vaya, el absentismo laboral o el bajo rendimiento por trabajar en malas condiciones de salud». Estimó que el coste ronda «entre 8.000 y 9.000 euros por año y paciente». Especificó que «el 80% de la factura corresponde a la hospitalización del paciente, por ello, aunque los tratamientos biológicos sean más caros, acaban abaratando gastos al evitar ingresos».

El Dr. Carretero añadió que, además, «con estos biomedicamentos se pueden llegar a evitar los efectos secundarios de otros tratamientos como los corticoides orales, que a largo plazo, en un porcentaje de pacientes, implican un mayor número de intervenciones y costes asociados en recursos sanitarios». Aunque, recalca, «estos efectos se pueden llegar a producir en pacientes que tomen corticoides vía oral, que es un porcentaje muy pequeño».

Conclusiones

Para finalizar este coloquio, a los debatientes se les pidió unas concusiones en las que también hicieron referencia a futuras líneas de investigación o acción en el manejo del asma grave.

El Dr. Juan Fraj afirmó que «estamos en el buen camino, trabajar en equipo es esencial, un neumólogo no puede ir por libre sin tener en cuanta al alergólogo o al psiquiatra». Aseguró que el futuro «pasa por los equipos multidisciplinares, con una simple llamada podemos ahorrar mucho tiempo y esfuerzo».

El doctor José Ángel Carretero fue más allá: «Además de trabajar en colaboración con otros servicios hospitalarios, no nos debemos de olvidar de las administraciones públicas sanitarias». Recuperó de nuevo «la necesidad de unas unidades acreditadas de asma para colaborar con las administraciones y conseguir un mayor número de pacientes detectados y diagnosticados para que puedan comenzar con el tratamiento más adecuado».

Por último, la doctora Tránsito Salvador incidió de nuevo en el cambio «sustancial» que se ha producido en el contexto del asma «gracias a los medicamentos biológicos». Aseguró que se trata de fármacos eficaces, eficientes y con un buen perfil de seguridad, logrando evitar gran cantidad de hospitalizaciones, así como el consumo de terapias adicionales como los corticoides orales y constató que «en un futuro no muy lejano, la mayor oferta de estas terapias permitirá reducir sus costes».