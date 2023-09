La exposición al alcohol durante el embarazo puede causar daños en el feto y tener unas consecuencias que, depende de las cantidades consumidas, ser irreparables. Entorno a este Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) se han reunido un grupo de personas, 421 en toda España, cuyo objetivo es dar visibilidad a esta discapacidad invisible. El término TEAF se utiliza para agrupar una serie de anomalías físicas, mentales, conductuales y cognitivas que se presentan en niños que han estado expuestos al consumo de alcohol antes de nacer. Es un trastorno crónico, irreversible y que no tiene cura. Además de esas anomalías, también se puede apreciar en rasgos físicos «reconocibles» como baja talla y peso, microcefalia, filtro nasal plano, labio superior fino, etc. Hay tanta variabilidad de lesiones y de daños que la identificación es complicada.

No hay datos oficiales, ni estadísticas, pero a la asociación nacional, Visual TEAF, pertenecen tres familias aragonesas, una en cada provincia. «En nuestro caso la afectación es poca», asegura el padre zaragozano de un niño afectado; pero genera «problemas conductuales y de gestión emocional», que se suelen hacer más patentes en la etapa escolar». Y se ve acentuada si las «personas que gestionan las actividades», los profesores, los tutores... no tienen conocimiento de lo que es la enfermedad porque «pueden llegar al error en la evaluación de lo que está pasando».

El consumo de alcohol es algo normalizado en la sociedad española pero «solo una cerveza ya es negativo», asegura este aragonés.

Diagnóstico precoz

Diagnosticar este trastorno no es complejo, pero no se hace desde hace mucho tiempo ni está integrado «en todo el ámbito sanitario». De ahí el trabajo de la asociación, que no es otro que el de dar a conocer el trastorno y sensibilizar a la población porque a veces se confunde este trastorno con «otros síndromes». Pero también el de mejorar la calidad de vida de afectados y familias. Está infradiagnosticado y como en otros trastornos, «el diagnóstico precoz es esencial", afirma. Pero también reivindican formación para los profesionales de todos los ámbitos.

En el caso de esta familia el diagnóstico fue en Barcelona. «Fuimos allí por un trastorno neurológico ligero» pero fue identificado con este trastorno. Su hijo necesita herramientas para gestionar emociones y en ocasiones para acatar a la autoridad. «El orden es una cuestión que también afecta mucho», aunque este chaval está recibiendo apoyo por parte de su centro educativo. Pone como ejemplo cómo enfrentarse a un examen. «Si le presentas diez preguntas a la vez, puede ser un problema la gestión del tiempo», un problema que se evita si se le presentan de tres en tres. Es «necesario la tutorización y el resultado es positivo pero si no se le ayuda puede ser un desastre», señala. En otros casos puede agravarse y necesitar otros muchos apoyos.

Quieren dejar claro que el TEAF no tiene nacionalidad pero es verdad que «el 50% de los niños que fueron adoptados de países del Este podrían tener una afectación», aunque «no existen estadísticas porcentuales», asegura este padre. La presidenta de la asociación Mercedes del Valle señala que las estimaciones son «muy conservadoras, porque pueden ser muchos más» y alerta que cada año 5.000 niños nacen en España cada año con este trastorno.

La preocupación de los zaragozanos y de todas las familias es qué pasará cuando «sean adultos y tendrán las herramientas necesarias para ser independientes».

La asociación es nacional –cada día recibimos llamadas de familias», dice Del Valle–, con delegación en Cataluña y los miembros provienen de toda España, por lo que no tienen muchas oportunidades para reunirse y compartir vivencias y experiencias, pero una vez al año lo hacen. El próximo fin de semana, medio centenar de familias afectadas se reunirán en el Pirineo oscense, concretamente en Isín. La llegada está prevista para el viernes, aunque será el sábado cuando comenzarán las actividades. Habrá una excursión hasta Acumuer y una yincana familiar; y por la tarde, habrá juegos para los pequeños y un taller de comunicación para los mayores; con cena y karaoke para cerrar el día. El domingo habrá más actos, antes de la despedida vespertina. Dos días en los que «plantear en un lugar distendido problemas que pueden ser compartidos y ver cómo cada uno aporta soluciones», asegura.