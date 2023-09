El otoño va a ser “cálido y húmedo” igual que el verano. Así lo ha asegurado Rafael Requena, delegado de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) en Aragón durante la presentación del balance del verano y la predicción para la estación que comenzó este sábado. En cuanto a temperaturas, tanto en Aragón como en España existe una “alta probabilidad “ de que sea más cálido de lo normal en un 60-70%; y también de que sea más lluvioso el trimestre en un 50% de probabilidad.

“Se repite la predicción del verano”, ha insistido Requena, aunque esto no significa que se mantenga la tónica en próximas estaciones. Sin embargo, ha asegurado que el que exista una anomalía positiva “ya no sorprende” porque quizá se haya dado en un mes pero en una estación “hace décadas que no se da una anomalía negativa”. En cuanto a las precipitaciones “ojalá que esté por encima de la media” pero el problema está en que “se concentren” como ya pasó en julio y también en agosto en Aragón, que llovió solo unos días y además causaron grandes problemas. Un ejemplo de esto es la tormenta que asoló una parte de Zaragoza el pasado 6 de julio. Sin embargo, ya no llovió en todo el mes.

Estos dos aspectos, cálido y lluvioso, han marcado también la estación veraniega. La anomalía térmica del pasado trimestre (junio, julio y agosto) fue de 1,4 grados positivo, con casi un grado en Caspe pero casi tres en Valderrobres, lo que le convierte en el tercero más cálido de la serie histórica (desde 1961), aunque sin llegar al del año pasado ni al de 2003, que lo superaron. En cuanto a las precipitaciones, fue muy húmedo, con grandes diferencias entre junio, que fue extremadamente húmedo y agosto, extremadamente seco, pero en el trimestre, un 131% de promedio y grandes diferencias: un 50% en Valderrobres y un 245% en Fraga.

Esto se debe, según Requena, al mes de junio, que estuvo toda la comunidad por encima de lo normal, con un promedio de un 236% respecto a los valores normales de referencia; que oscila entre el 55% de Alhama y el 415% de Capella-Laguarres donde “llovió cuatro veces más de lo habitual”. Esto le convierte en el segundo mes de junio más húmedo de toda la serie histórica, empatado con 1973 y solo por detrás de 1988, ha señalado Requena. Por capitales de provincia, destaca Teruel, con una anomalía de 113 mm. En cuanto a temperatura, la anomalía media ha sido de 9,7 en la comunidad.

Julio fue un mes muy cálido, con una anomalía térmica media de 1,4º, aunque en Tereuel ascendió a 2,2; y en precipitación, “normal” ya que “hubo zonas en las que no llovió nada y otras en las que llovió mucho”, ha explicado Requena, por lo que el promedio fue de un 88% con respecto a la serie histórica. El delegado de la Aemet ha recordado la tromba que cayó el 6 de julio en Zaragoza (“pero ya no llovió en todo el mes”) y ese mismo día “también en el Bajo Aragón”.

En el caso de agosto, ha sido el más cálido de los tres meses, con una anomalía de casi dos grados, aunque como ha recordado Requena, fue a finales de agosto cuando se concentraron los días con temperaturas más altas. En cuanto a precipitaciones, fue extremadamente seco. En Zaragoza “no llovió nada” y el promedio fue de un 28%.

Capitales de provincia

Por capitales de provincia, en Zaragoza ha destacado Requena el periodo a finales de agosto con "temperaturas más altas". El día más cálido fue el 18 de julio pero "no hubo continuidad", tampoco el 12 de julio, cuando se superaron los 40 grados. Sin embargo a finales de agosto hubo siete consecutivos en los que se superó esa cifra. Y también en Huesca y en Teruel.

Respecto a precipitaciones, Zaragoza y Teruel han sido muy húmedos y Huesca normal. En el caso junio, ha insistido en que en lso tres meses a principios de junio ya había llovido "lo mismo que el promedio de todo el verano" por lo que junio "marcó el comportamiento del verano".

En cuanto a nivel nacional, la temperatura media ha sido de 23,4º, 1,2º sobre el promedio normal. También ha sido un verano muy húmedo con un 124% del valor normal del trimestre en el preriodo de referencia 1991-2020. En cuanto al de precipitación estandarizado, que se valora a escala de uno y tres años, predominan los secos. Esta sequía se nota más en Huesca y en Zaragoza pero sin embargo Teruel mantiene la normalidad, “siendo una de las pocas que tiene carácter húmedo”. Estamos en sequía pero se da más “visto a tres años de diferencia”, ha dicho Requena. En España se van alternando periodos húmedos y actualmente estamos “en uno realmente seco”; mientras que en el Ebro, “estamos en un periodo seco pero tuvimos una húmeda reciente”.

En la primera quincena del mes salvo en la dana de los días 2 y 3 de septiembre que estuvo con temperaturas por debajo, sobre todo en Zaragoza; en el resto han estado por encima y la precipitación tanto en Zaragoza como en Huesca "ya se supera la normalidad", mientras que en Teruel está en la media.

Por su parte, el año agrícola, que va del 1 de septiembre al 31 de agosto, “se ha cerrado con valores inferiores en la media de la Comunidad. Con los registros obtenidos se ha catalogado como muy seco. Calanda ha sido el municipio con menor precipitación de lo habitual” ha explicado Requena.