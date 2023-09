Un "discurso de Estado". Es la definición que el presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP regional, Jorge Azcón, ha hecho este martes tras el discurso de investidura del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

Para el presidente aragonés, el candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, ha demostrado en su alocución ante el Congreso de los Diputados que "tiene la capacidad y el proyecto necesario para gobernar España y está dispuesto a defender lo esencial: la unidad, la libertad y la dignidad de los españoles".

Tras asistir, en Madrid, a la primera sesión del debate de investidura, Azcón ha señalado que Feijóo ha hecho "un discurso de Estado" y ha recalcado que el candidato del PP ha reivindicado "lo que a todos auna, la Constitución".

Además, ha defendido Azcón, Feijóo representa lo que es un "hombre de Estado", que está "dispuesto a gobernar a todos los españoles frente a quienes pretenden dividirlos y a quienes pretenden ponerle precio a dormir una noche más en La Moncloa".

Por otra parte, ha celebrado que en su intervención, Feijóo se haya acordado de todas las comunidades autónomas y, en lo referente a Aragón, que haya puesto de relieve las referencias a la despoblación y el compromiso con el Plan Pirineos.

"El presidente Feijóo y yo tuvimos una conversación parasaber qué es lo que queríamos impilsar los aragoneses y yo le estoy agradecido de que se haya tenido en cuenta a nuestra comunidad autónoma como una parte fundamental de España", ha destacado Azcón.

En la misma línea, el diputado del PP por Zaragoza, Pedro Navarro, ha destacado el discurso "de la alternativa real al Gobierno" y ha lamentado que "el presidente en funciones no se haya dignado a responder al candidato a la Presidencia". "Me pregunto qué votarán los diputados del PSOE sobre la amnistía. A mí los aragoneses no me votaron para eso", ha recalcado.

Desde Vox también han alabado el discurso. El diputado de Vox por Zaragoza, Pedro Fernández, ha destacado "sobre todo el respeto que ha mostrado hacia Vox, incluso asumiendo alguno de los planteamientos que nosotros venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo".

"Es hora para una alternativa de Gobierno que sea patriótica y consciente de la importancia histórica en la que nos encontramos", defendió.

La voz de la oposición

Desde el PSOE, la diputada por Huesca Begoña Nasarre ha discrepado radicalmente con Azcón. "Hemos asistido a un discurso del portavoz de la oposición, nunca de un candidato a la Presidencia del Gobierno", ha lamentado. Para la socialista, el discurso ha sido "una carta a los Reyes Magos, no un proyecto de país" y ha recordado que el modelo del PP es "recortar en los servicios públicos".

Asimismo, ha asegurado que el candidato del PP "no entiende las políticas de despoblación que necesitamos para nuestro territorio" y ha afeado los recortes en servicios. "Es su modus operandi. Hoy Feijóo nos vuelve a ofrecer su doble cara: un líder cuestionado que ha hecho un discurso para los suyos, sin proyecto de país", ha concluido.

Para el otro portavoz de la izquierda, el diputado de Sumar por Zaragoza, Jorge Pueyo, Feijóo "sólo menciona Aragón para pedir el Pacto del Agua y un Plan Pirineos porque tiene miedo a decir trasvase del Ebro y unión de estaciones".

Ha asegurado el parlamentario en representación de CHA que "Aragón no les importa nada ni aunque lo gobiernen". "Nadie ha defendido Aragón, siento vergüenza y me siento orgulloso de saber que teníamos razón. Somos la única voz de Aragón y su gente", ha defendido el también portavoz tercero de Sumar, que denunció el debate "partidista y absolutamente carente de política, con insultos, silbidos y pataleos" en el Congreso.