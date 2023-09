"Soy Sancho, no Sánchez. Sancho sí, mi apellido es Sancho"

"¿Y que quería decir entonces con ese 'sí'?"

"Sancho sí, no. Como que sí soy Sancho, no Sánchez"



El diputado del PSOE Herminio Rufino Sancho explica por qué se ha equivocado en la votación https://t.co/KwITtchHxt pic.twitter.com/tv81Xzp9Y3