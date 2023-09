La llegada de septiembre marca el final de las vacaciones e indica la vuelta a la rutina para muchas familias. Este periodo postvacacional supone además una transición significativa para muchos hogares en términos económicos, cambio que sigue acentuándose por la subida de los precios, especialmente, en la alimentación. Así lo señalan los últimos datos publicados por el INE que indican que la cesta de la compra de alimentos y bebidas se encareció en julio un 10,8%, cinco décimas más que el mes anterior. Esta realidad, unida al incremento de los gastos mensuales debido a la vuelta al cole, provoca que la cuesta de septiembre este año más dura. Por ello, recurrir a aplicaciones dedicadas a la lucha contra el desperdicio de alimentos es una de las soluciones más demandadas a la hora de apretarse el cinturón.

A través de plataformas como Too Good To Go o Encantado de Comerte, los ciudadanos pueden salvar el excedente diario de comida en los comercios mediante packs sorpresa con los que se ahorran un hasta un 70%. Por ejemplo, una bolsa de cuatro kilos de fruta oscila entre los 3 y 5 euros. Por ello, no es de extrañar que en lo que llevan de año desde Too Good To Go hayan experimentado un incremento en el número de usuarios de un 25,5% con respecto a 2022.

A la vez que suman interés entre la población, han conseguido repartir un 32,8% más de paquetes de comida en la primera mitad de este año.

Además de todos los beneficios económicos, este tipo de aplicaciones también presentan un impacto positivo en el medio ambiente. Por ejemplo, según Enrique de Miguel, uno de los cofundadores de Encantado de Comerte, con su aplicación han conseguido salvar 120 toneladas de comida en lo que va de año.

Marie Lindström, directora general de Too Good To Go en España, explica que estos datos reflejanque "los españoles están cada vez más concienciados con la importancia de no desperdiciar alimentos. Hay estudios que señalan el incremento en un 80% de las búsquedas en internet sobre estas iniciativas y soluciones para evitarlo".

Una concienciación en la que también colaboran los grandes supermercados, como Mercadona o Alcampo. Así lo señala la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (AEDAS) en un estudio sobre el desperdicio alimentario, donde calculan que en el 2021 "el total de alimentos que no llegó a ser comercializado ni donado fue del 1%". Es decir, el 99% de los alimentos fueron aprovechados. Además, Alcampo, desde 2019, forma parte de iniciativas como la de Too Good To Go, con la que han evitado que 500 toneladas de alimentos hayan acabado desperdiciándose, y también han evitado que 1.250 toneladas de CO2 que se emitan a la atmósfera.

En lo referente a la compra online, el estudio de AEDAS señala la caída de un 23% en los supermercados en las plataformas digitales, una vez superada la pandemia. ¿Por qué? Según el informe, la mitad de los consumidores prefiere "ver, tocar y elegir los productos que van a comprar".

No obstante, a la hora de utilizar las aplicaciones de desperdicio alimentariolos clientes no parecen tener problemas por no saber que productos van a adquirir. El porqué del paquete misterioso se debe a que "el dueño del local no sabe el excedente que le va a sobrar al final del día, por ello los productos son sorpresa", explica.

Algo que para Andrea, universitaria de 22 años, no supone ningún problema y es «hasta emocionante». Además, asegura que suele usar a menudo este tipo de plataformas por el ahorro que le supone. "La última vez pedí un pack en una panadería y me pusieron un montón de dulces por 4 euros. ¡Tuve desayuno para toda la semana!".

David, padre de dos hijos, es un consumidor habitual de Encantado de Comerte. "Me gusta saber que ayudo a evitar el desperdicio de comida y desahogar la cartera a la hora de llenar la nevera", asegura el hombre de 45 años. Su experiencia con la aplicación ha tenido sus blancos, pero también sus negros: "Una vez pedí a una panadería y me metieron 5 barras de pan. Aproveché para congelarlas, pero hubiera preferido otra cosa», comenta David, a quién el misterio de los packs no parece convencerle mucho.