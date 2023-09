Hace un año que empezó a funcionar en pruebas la nube de Amazon Web Services (AWS) en Aragón, todo un hito para el impulso de la economía digital pero cuyos efectos son por ahora algo tímidos a nivel local en términos económicos y laborales. El Ejecutivo autonómico, entonces liderado por el socialista Javier Lámban, puso la alfombra roja a la filial tecnológica el gigante del comercio electrónico, que a mediados de noviembre anunció el estreno oficial de su octava región de infraestructura para el almacenamiento de datos en Europa, compuesta por tres centros ubicados en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca. Aunque no cabe duda de que suponen una oportunidad para posicionar a la comunidad autónoma en la vanguardia de la tecnología cloud, las expectativas generadas no se han cubierto por el momento.

En el sector de las TIC celebran la llegada de la multinacional estadounidense y están convencidos que hay enormes potencialidades por explotar a largo plazo, pero no ocultan que los resultados de esta implantación hoy por hoy pasan más bien desapercibidos para este tejido económico. «Era previsible que no se apreciara mucho impacto. El servicio que ofrece es global, centrado en el sur de Europa», sostiene Antonio Novo, director gerente del cluster aragonés de innovación IDiA, quien cree que se requiere más tiempo para que los resultados sean más tangibles. «Estamos en periodo de maduración y hay potencialidades en las que tenemos que seguir trabajando», apunta.

El aprovechamiento de la implantación de la multinacional en Aragón no han tenido de momento grandes efectos de cara a la atracción de actividad económica. La compañía auguró el desarrollo de un «ecosistema digital local» en torno a sus infraestructuras y la creación de «nuevas cadenas de valor», unos frutos que no acaban de vislumbrarse. «Ha sido un agitador del mercado, pero aquí no ha venido nadie por estar AWS», afirman fuentes acreditadas del mundo tecnológico. «Para nuestro sector y la región es un valor positivo, pero se ha creado confusión con las expectativas de generación de empleo, que tiene un peso menor del que se decía», añaden.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Mar Vaquero, admitió ayer que el llamado «efecto tractor» de Amazon en la comunidad «llegará en los próximos meses o en los próximos años». Así lo señaló tras dar a conocer la aprobación de una línea de alta tensión para alimentar al centro de datos de AWS en El Burgo de Ebro.

Proyectos pendientes

Está por ver si el nuevo Ejecutivo PP-Vox dará continuidad a algunos de los proyectos lanzados por el anterior gobierno cuatripartito para tratar justamente de aprovechar la llegada de AWS. Entre ellos, destaca la creación de un polígono de industrias de tecnologías de la información junto al centro de datos de Villanueva, la potenciación de un campus de Formación Profesional Digital y la apuesta para que la administración autonómica sea pionera en servicios cloud.

La mayor consecuencia de la puesta en marcha de la región de datos ha sido «como elemento de negocio y de marketing» en España, lo que ha propiciado un incremento de pedidos y proyectos vinculados a la migración a la nube. No obstante, también consideran que hay margen para sacar más réditos a la vinculación de Aragón con la compañía, pero se requieren «proyectos adicionales que vayan más allá de la mera operación de los centros de datos».

Entre las asignaturas pendientes está el impulso de una formación especializada en el ámbito cloud. El Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) impulsó en 2020 diversas acciones en este sentido, pero a día de hoy no hay nada. También está por explotar la posibilidad de crear un «hub de conexión privilegiada» dentro de los centros de datos que puedan atraer la implantación de compañías.

AWS sí ha tratado de integrarse en el mundo asociativo y empresarial de la comunidad. En enero se incorporó a la patronal CEOE Zaragoza como empresa asociada y al Consejo Empresarial de la CEOE Aragón, que reúne a las mayores empresas. También forma parte del clúster IDiA.

Sin datos de empleo directo

La falta de transparencia de la compañía dificulta que puede conocerse más en detalle el impacto favorable que está teniendo su implantación. A día de hoy, el rey de los datos sigue sin desvelar el número de personas que trabajan directamente en sus tres plantas aragonesas, una plantilla eminentemente técnica que se encargan del mantenimiento de estas infraestructuras. Fuentes externas cuantifican este volumen de mano de obra directa entre 50 y 75 empleados por centro, es decir, de 150 a 225 en total.

Desde AWS se limitan a señalar que su implantación «apoyará» 1.300 puestos de trabajo a tiempo completo en diez años, según un estudio interno de la compañía, que tiene previsto invertir hasta 2.500 millones de euros hasta 2032, incluidos los gastos de capital y operativos, para construir nuevos centros de datos en Aragón Esta inversión incluye importaciones de equipos patentados y altamente especializados, así como gasto local en mano de obra y materiales de construcción o servicios públicos en el país.