La consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, ha sido clara y directa en el ataque al anterior Gobierno de Aragón para justificar por qué el curso escolar en Aragón ha comenzado con varios problemas. La popular no ha dudado y, en su primera intervención en las Cortes, ha tildado de "película de terror" la consejería que se encontró a su llegada.

"El 28 de mayo el PP gana las elecciones y ese día empieza la película. Los acontecimientos se precipitan al convocarse elecciones el 29 de mayo y cuánto se hubiera ganado si el señor Faci se hubiera ido de vacaciones, de verdad", ha señalado Pérez. "Faci jugó a la política de tierra quemada: destruir todo antes de que venga el otro", ha dicho Forniés, que ha arrancado el primer aplauso de la bancada popular.

La consejera ha denunciado que antes de formarse el nuevo Gobierno de Aragón, "se cesó a más de 100 cargos en los servicios provinciales, por lo que no había nadie para gestionar las peticiones de auxiliares de Infantil, de Educación Especial, de fisioterapeutas o del transporte", ha dicho. "Esta medida de Faci ya supuso el caos porque dejó sin capacidad de poder gestionar nada", ha argumentado.

Pérez ha desgranado cada una de las situaciones problemáticas con las que ha comenzado el curso, culpando en todo momento al anterior Gobierno. "A las técnicos de Educación Infantil las engañaron y les perdieron el respeto. La empresa adjudicataria terminó el contrato en 2022 y durante 2022 y 2023 les han estado pagando mes a mes, con pagos sin fiscalizar, in sin informes de intervención... Y cuando Faci se reune con ellas (el 99% son mujeres) les promete hacerlas funcionarias e internalizar el servicio", ha expresado Pérez.

En este sentido, el portavoz socialista de Educación, Ignacio Urquizu, le ha contestado a la consejera que el anterior Gobierno "le dejó el decreto listo para la firma" y "usted no quiso internalizar" el servicio, ha dicho. En su réplica, Pérez ha asegurado que no firmó nada "porque el convenio no me ha llegado, dado que Hacienda, a su Gobierno, se lo paró y lo tiró atrás, no a mi. A ver si nos enteramos", le ha espetado.

El transporte escolar

Otro punto polémico del inicio de este curso ha sido el transporte escolar, ya que numerosas rutas estaban desiertas y ha habido estudiantes que no han podido acudir a clase. De hecho, en algunos puntos de Aragón, como en el Bajo Aragón, todavía hay problemas. "Hasta septiembre no se tuvo en cuenta el precio de aumento del combustible, es más, hubo taxistas que estuvieron trabajando a pérdidas y algunos no habían cobrado ni mayo ni junio", ha esgrimido Pérez. "A la escuela rural debemos dotarla de verdad y no de mentira", ha añadido.

Según los datos, a mediados de agosto en la provincia de Teruel había 80 rutas desiertas de las 145 existentes. "Hemos conseguido empresas de Valencia y conductores de Castellón para atajar la situacón. Salvo algún caso excepcional, estamos en disposición de un funcionamiento normal. En Alcañiz-Caspe tenemos un problema porque la ruta es interprovincial, pero lo vamos a solucionar para que los 24 alumnos de FP tengan su servicios", ha dicho. "De todos modos, si el año pasado no había autobús y usted era alcalde de Alcañiz, ¿qué me dice de que no hay autobús?", le ha cuestionado Pérez a Urquizu.

En la provincia de Huesca, por su parte, se han dado 20 rutas desiertas de las 48 disponibles. "El Ayuntamiento de Sabiñánigo se niega a colaborar con el transporte escolar ahora. Antes sí, ahora no", ha dicho Pérez. En la provincia de Zaragoza, ha apuntado a 258 líneas "sin contrato durante los dos últimos años". En este sentido, la consejera ha apuntado al caso de Borja, donde "se ha recurrido a 16 empresas para el servicios y, al final, una empresa de Soria va a hacer la ruta por 835 euros al día. Eso ha pasado por no planificarse bien, porque las empresas ahora cobrar el servicio más caro", ha indicado.

Auxiliares de Educación Especial

Urquizu, por su parte, se ha mostrado muy serio en denunciar los "recortes" del PP en las plazas de auxiliares de Educación Especial. "Han suprimido 45 plazas (el año pasado había 487 plazas y este 432) en el medio rural. El PP siempre comete errores con los mismos", ha dicho. "No es cierto y es falso que no haya personal para las contrataciones, porque hay técnicos de la Administración dedicado a ello. Hay gente para hacer pliegos y adjudicaciones, así que puede convocar las plazas mañana mismo, pero no lo hacen. ¿Es culpa de Faci eso o de su consejero de Hacienda? El problema es que esto es gasto público", le ha preguntado Urquizu a Pérez.

El socialista ha recordado que en ocho años el Gobierno de Lambán subió un 45% el gasto para Educación, un "récord absoluto, con más de mil millones de euros" para esta consejería. "Les hemos puestos el listón muy alto", ha añadido. Y Pérez ha contestado: "Se puede tener más de mil millón, pero se tienen que gestionar de manera eficiente. Vamos a trabajar con más esfuerzo, más trabajo y sobre todo con más dinero", ha dicho Pérez.

Infraestructuras

Por último, en el apartado de infraestructuras, la consejera ha asegurado que "lo que más desvelos nos produjo" fueron las obras de algunos colegios, como el Ana María Navales de Arcosur. Esos niños y sus familias llevaban una mochila muy pesada porque llevaban 2 cursos escolares en aulas prefabricadas. En la consejería nunca se contestó a las familias y Faci, sabiendo que la posibilidad de abrir el 7 de septiembre era mínima, mandó desmontar en julio los barracones", ha criticado Pérez.

Urquizu, por su parte, ha instado a la consejera de Educación a “ponerse a trabajar y dejar de echar la culpa de todo al anterior Gobierno”, ha indicado. “Dejen de hacer oposición a la oposición y comiencen a ejercer la labor para la que le han votado”, ha concluido.