La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández (Vox), ha negado esta mañana el saludo protocolario a la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Ángela Rodríguez Pam, a las puertas de La Aljafería, sede del parlamento autonómico. La alto cargo de Podemos asistía junto a la ministra en funciones Irene Montero a una jornada bajo el nombre 'La garantía efectiva de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Europa', organizado por el Gobierno de España con motivo de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.

Montero y Rodríguez Pam han llegado poco antes de las 9.00 horas a La Aljafería, donde han sido recibidas por la presidenta de las Cortes y el vicepresidente de la Mesa, Gerardo Oliván (PP), la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín (PP) y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. En primera instancia, Montero y Fernández han cruzado un saludo verbal, sin darse la mano, para a continuación estrechársela al resto de la comitiva. En el caso de Ángela Rodríguez Pam, le ha ofrecido su mano a la presidenta de Vox y esta se la ha rechazado.

Preguntada por los medios de comunicación presentes, Irene Montero ha dado su opinión sobre el hecho antes de comienzo de la jornada, que no ha sido publicitada por las instituciones competentes. "La he saludado y le he dicho que estaba encantada de encontrarnos precisamente aquí, en un evento para defender los derechos feministas", ha señalado Montero.

Ha añadido: "Hemos hecho el saludo protocolario y creo que es muy bueno que también quienes niegan los derechos de las mujeres (risa) puedan estar representando desde las instituciones esa defensa de los derechos feministas. Es la mejor vacuna democrática que hoy tengan que estar aquí defendiendo el derecho al aborto, a la educación sexual, los derechos sexuales y reproductivos", ha señalado Montero.

La presidenta de las Cortes de Aragón --de Vox-- fue protagonista de una polémica a raíz de sus publicaciones en redes sociales, donde figuraban comentarios negacionistas y contra la violencia de género, Todo ello fue borrado al ser propuesta como presidenta del Parlamento aragonés. Además, tiempo atrás, en una entrevista televisiva, dijo que Montero "solo sabe arrodillarse para medrar".