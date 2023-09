La política nacional sigue copando el grueso del primer pleno ordinario de la XI legislatura en las Cortes de Aragón. El parlamento ha rechazado la amnistía a los políticos presos catalanes que promovieron el referéndum ilegal en Cataluña el 1 de octubre de 2017 en una proposición no de ley que ha salido adelante con los síes del PP (promotor de la moción), Vox y el PAR. Sin embargo, los diputados socialistas han votado "no" a rechazar "cualquier tipo de amnistía" al entender que el gobierno de Jorge Azcón ha acudido al pleno "para evitar hablar de Aragón" y "hablar solo de la amnistía".

Se ha encargado de defender la proposición (que ha recibido 35 votos a favor y 27 en contra, con las tres abstenciones de Teruel Existe) el portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, quien ha criticado que "a Pedro Sánchez le da igual ceder cualquier cosa con tal de permanecer en el gobierno". Para Ledesma, la Ley de Amnistía a los independentistas catalanes sería "un ataque sin paliativos a la igualdad de todos", ya que "no puede haber españoles que cometan hechos delictivos eximidos del imperio de la ley". También ha remarcado el popular la diferencia con la amnistía de 1977, pues aquella fue "para salir del franquismo" mientras que "hoy es para meternos en el sanchismo".

El portavoz del PSOE en la cuestión independentista, Darío Villagrasa, ha señalado que el PP "está configurando su discurso basándose en una hipótesis" y ha criticado que los partidos que conforman el Ejecutivo aragonés "han dedicado más minutos a hablar mal de los demás que a trabajar". Y por ahí ha empezado a enturbiarse el debate. Villagrasa les recordaba que lo que no es una hipótesis es que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha logrado los apoyos para ser investido presidente del Gobierno. Le contestaban desde la bancada popualr: "Porque no nos juntamos con Bildu...". Y volvía a cargar Villagrasa: "González Pons (número tres de Feijóo) se sienta a negociar con Jordi Turull el apoyo de JuntsxCat".

Se enmarañaba la sesión a base de golpes en la mesa y aplausos mientras Villagrasa pedía a Azcón y a su gobierno: "Céntrense en Aragón, trabajen por Aragón. Si quiere hablar de amnistía, sigan por esa línea, pero los aragoneses les otorgaron su confianza para gobernar. Y no lo están haciendo". Terminaba el socialista con una cuña dirigida a las derechas al asegurar que "la única formación que lleva la 'E' de España es el PSOE", pero encontraba respuesta en Santiago Morón (Vox), quien ha dicho que esa letra "les sobra" a los socialistas, al igual que "la 'O' de obreros". Terminó de desletrar a los socialistas Fernando Ledesma, el portavoz del PP, quien teme por que la 'S' mute en "sanchismo" y por que la 'P' se convierta "en el participio pasado del verbo partir.

Los socialistas aragoneses se ponen de perfil ante lo que consideran "una hipótesis" para la gobernabilidad de España, en el mismo día que el Partido Socialista de Cataluña ha votado en contra de la propuesta de amnistía planteada por Esquerra Republicana en el parlamento catalán. En el Ayuntamiento de Madrid, el PSOE ha votado en contra de la propuesta del PP, del mismo modo que ha ocurrido en La Aljafería pasadas las cuatro de la tarde.

A Tomás Guitarte, el portavoz de Teruel Existe, le “sorprende que estemos hablando de esto aquí”, en las Cortes. Aún así, Teruel Existe está “en contra de cualquier amnistía” que sirva de “transacción” para la gobernabilidad y llamó a ver las partidas económicas que esconde el acuerdo con los nacionalismo catalán y vasco. “La España desarrollada existe como la vaciada, son las dos caras de una misma moneda”, ha dicho Guitarte.

José Luis Soro, diputado de CHA, ha enfatizado en que “estamos votando sobre algo que no ha pasado”. Azcón ha dejado muy claro que va a intentar estirar el chicle de la amnistía todo lo posible y criticó que no hablase sobre los problemas de Aragón. Recuerda a Morón que con CiU también acordó Aznar el indulto a miembros de Terra Lliure.

Alberto Izquierdo ha criticado que “en ese mercadeo que se está produciendo en España, la que saldrá mal parada será Aragón”. Álvaro Sanz ha preguntado a la bancada del PP qué votó Alianza Popular a la Ley de Amnistía de 1977 y llamó a los populares a “abandonar el cinismo” de un partido que “ha indultado a grandes y pequeños”, citando a Jordi Pujol o a Rodrigo Rato.