Si las derechas han querido centrar el primer pleno ordinario de la legislatura en las Cortes de Aragón en la amnistía a los políticos presos independentistas, la izquierda ha querido sacarle los colores al gobierno por los asuntos del franquismo. Hasta tres proposiciones no de ley se han debatido este jueves en el Parlamento aragonés sobre la condena del régimen (impulsada por CHA), del golpe de Estado de 1936 y el cese de los directores generales Jorge Valero y Esmeralda Pastor, que hicieron apología del franquismo en sus redes sociales (promovidas estas dos últimas por el PSOE). Todas ellas han tenido un denominador común: Vox ha votado en contra.

De este modo, las Cortes han aprobado condenar el golpe de Estado de 1936 que desembocó en la guerra civil con el apoyo mayoritario de la cámara, con la excepción de Vox. Lo mismo ha ocurrido con la condena de la dictadura franquista y la muestra de apoyo a quienes padecieron persecución, violencia o muerte durante ese periodo. No ha salido adelante la propuesta para cesar a los altos cargos de Vox, que han sido refrendados por los diputados de su partido, del PP y del PAR.

Ante varias representantes de las asociaciones memorialistas de Aragón, que han acudido en calidad de invitadas al estrado del salón de plenos, el diputado del PSOE Daniel Alastuey ha asegurado que "la memoria democrática no es un debate de historiadores, sino la construcción de una cultura y una memoria democrática a partir de la historia”. Ha citado unos hechos acontecidos en el US Open, cuando el tenista alemán Alexander Zverev paró su partido para pedir la expulsión de un aficionado que gritó 'Sobre todo Alemania, una consigna nazi asociada directamente a Adolf Hitler. “Eso es memoria democrática”, dijo Alastuey.

David Arranz, diputado de la ultraderecha, se ha aferrado a que Franco "murió en la cama en 1975" y que es la izquierda "la que se empeñan en mantenerlo vivo". Sin embargo, la proposición de ley versaba sobre la condena del golpe de Estado de 1936, y Arranz, entre ruido de la bancada socialista, ha soltado que "no podemos condenar el alzamiento nacional de 1936 sin condenar todo el contexto nacional”, citando “los pucherazos, el asesinato de Calvo Sotelo por pistoleros liderados por Indalecio Prieto, las violaciones a monjas o a Largo Caballero llamando directamente a la guerra civil”.

Ana Marín, diputada del PP llamó a condenar todos los regímenes dictatoriales. “Condenar unos sí y otros no me suena a sectarismo o a juego político que utiliza a todas las víctimas, también a las que están hoy aquí y a las que el PP saluda”, dijo Marín, antes de enzarzarse con. Condenamos todas las dictaduras, las pasadas y las 32 que en 2023 están vigentes”.

Izquierdo criticó la inoperatividad de la sesión, porque las palabras que más se repitieron en el pleno fueron “Franco, amnistía, amnistía y Franco”, mientras que Álvaro Sanz, diputado de IU, criticó que

Sanz dijo que “casa muy mal” equiparar en la historia de España el comunismo y el franquismo. “El Partido Comunista ha puesto mucho en este país y siempre ha estado del lado de la democracia: en la II República, en la guerra, en el franquismo y en la Transición. Señores del PP, les lanzo una pregunta: ¿dónde estaban ustedes?”, ha cuestionado Sanz.

El cese de los directores generales

El penúltimo punto del orden del día versaba sobre el cese de los dos altos cargos de Vox que enaltecieron el franquismo, a propuesta del PSOE. No ha proliferado al contar con los votos en contra del PP, Vox y el PAR.

El socialista Daniel Alastuey había recordado que "en este gobierno hay personas que han enaltecido simbolos franquistas". “Todos creemos en la libertad de expresión. Todos pueden pensar o que creer lo que quieran, pero eso que se dice puede inhabilitar para ejercer cargos democráticos”, había dicho, pero fue su compañera de bancada Beatriz Sánchez la que calificó de "intolerable" la decisión del Gobierno de no haber cesado a Valero y a Pastor.

La proposición no salió adelante, pues los diputados del PP, Vox y el PAR han votado en contra. La diputada del PP Ana Marín ha referido que "no juzgamos a las personas, sino su trabajo". "No somos quién para juzgar lo que una persona anónima hace en su vida privada", ha señalado, puntualizando que "no compartimos en absoluto el contenido de esos tuits, como tampoco compartimos los que publicaban quienes han ocupado cargos hasta ahora".

La intervención de Vox no estuvo exenta de polémica, pues calificó de "caza de brujas y persecución" la cuestión de los directores generales. Sin embargo, fue otra la cuestión que turbó a la bancada socialista. El diputado ultraderechista David Arranz no escuchó a la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, también de Vox, citar su nombre en el turno de intervenciones, por lo que solicitó hablar después de la diputada popular. Fernández se lo permitió y los socialistas se quejaron con furor. La portavoz socialista, Mayte Pérez, ha dicho que "no es un buen precedente" ya que "podemos interpretar que quizás es que no sabía lo que iba a decir el PP y por eso ha hablado después". La presidenta de la mesa ha asegurado que ha sido una confusión y que obrará del mismo modo con todos los grupos parlamentarios.

El franquismo también se cuela en el Ayuntamiento de Zaragoza

En el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza la izquierda también trató de reprobar a los dos directores generales, pero la mayoría consolidada que suman PP y Vox lo impidió. En su exposición de motivos, el concejal de ZeC, Suso Domínguez, exigió a los populares que dejaran de “blanquear a la ultraderecha y a los franquistas”.

Pero como no podía ser de otra manera, el PP defendió que el presidente aragonés mantenga en sus puestos a los dos directores generales escogidos por Vox. “Yo no estoy de acuerdo con esos tuits”, aclaró el concejal popular Alfonso Mendoza, que sin embargo tachó de “ofendidos” a los partidos de la izquierda por “lo que dijeron dos personas en el pasado”. “Sacan a pasear la dictadura de Franco para ver si nos distraen. Nosotros estamos de acuerdo con condenar los momentos más críticos de nuestra historia, como la dictadura. Y ustedes –preguntó mirando al PSOE y a ZeC- ¿condenan los crímenes cometidos por todas las dictaduras?”.