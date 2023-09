Mucho calor y mucha contundencia en el mensaje en la celebración del Día del Afiliado del Partido Popular. El Parque de Atracciones de Zaragoza ha acogido el tradicional acto de los conservadores, con firmes discursos de Jorge Azcón y Cuca Gamarra contra Pedro Sánchez y en defensa de Alberto Núñez Feijóo pese a la fallida investidura.

"Hoy nadie duda del liderazgo de Feijóo, hemos visto dos modelos: un presidente valiente y uno cobarde, y en Aragón nos gustan los valientes", ha esgrimido Jorge Azcón, que ha asegurado que el PP "va a hablar de todo lo que el PSOE no quiere a hablar", y ha adelantado que los socialistas "se van a hinchar" a escuchar estas explicaciones, "porque si gana Sánchez, Aragón pierde".

Apoyado en el discurso que mantiene desde su llegada al Pignatelli, Azcón ha señalado que "hay un PSOE dirigido por Sánchez que pretende que los aragoneses sean de segunda", pero Azcón ha manifestado que con la comunidad "no van a poder". Ha cerrado, también, la puerta a un posible apoyo popular a Sánchez para evitar que el socialista dependa de los nacionalistas: "No podemos confiar en alguien que nos va a traicionar, no estaremos de acuerdo con que ni un solo de los votos apoye la investidura de Sánchez, porque sabemos lo que quiere hacer y se lo vamos a decir alto y claro".

La fuerza que el PP ha recogido tras las pasadas elecciones le ha servido a Azcón para asegurar que "solo hay un partido" unido en su formación y ha afrimado que tiene "la convicción absoluta de que las cosas se están haciendo bien día tras día".

Ante un posible adelanto electoral, el presidente del Gobierno de Aragón ha lanzado la primera luz de esperanza a los suyos: "Estamos convencidos de que si vuelve a haber elecciones las ganaremos con la mayoría suficiente para que Feijóo sea presidente".

Gamarra defiende al PP "de la igualdad, libertad y dignidad"

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha sido la elegida para representar a la cúpula nacional de la formación en el Día del Afiliado. Gamarra ha agradecido el año de intenso trabajo de todos los afiliados y simpatizantes, "una gran familia de gente buena comprometida con el trabajo diario".

La portavoz de los populares en el Congreso ha analizado la investidura fallida de Feijóo, en la que los españoles han podido ver "a un candidato valiente y con las cosas claras", frente a un presidente en funciones que actúa "con cobardía y escondido de Feijóo, porque sabe que no le puede ganar ni en votos ni en palabras y valores". A Pedro Sánchez también le ha criticado que "usa las instituciones para beneficio propio" y que dos meses después de las elecciones "no puede mirar a la cara a los españoles y no puede aguantar su palabra". Algo que ha extendido a la diputada aragonesa y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría.

"Si quieren estar legitimados, que sean valientes y que vayan a las urnas, que digan lo que quieren hacer y que seamos los españoles los que elijan si quieren eso", ha señalado Gamarra, ante la posibilidad de que las elecciones generales puedan repetirse. "España es igualdad, libertad y somos todos", ha insistido la portavoz popular, que ha asegurado que "Feijóo podría haber sido presidente pero la dignidad, los principios y los votos de los que nos han respaldado no se merecían eso".

En referencia a la alianza entre el PSOE y los partidos independentistas, Gamarra ha anunciado el pacto como "ilegítimo e indigno", ya que "entregará algo que los españoles no están dispuestos a entregar". "Sánchez no quiere liderar una mayoría progresista, lo que está dispuesto es a liderar el chantaje que le exige una minoría secesionista", ha sentenciado la secretaria general del PP.

"Firmeza en los principios, mucha pedagogía y principios de responsabilidad en todos nuestros gobiernos", ha finalizado Gamarra, que ha adelantado que en los próximos meses el Partido Popular va a liderar "la batalla por la igualdad y por la libertad".

Sobre el caso aragonés, Gamarra ha asegurado que los votantes "sabían por qué elegían al PP" y ha argumentado que el cambio con los conservadores ya se está notando: "Estamos ya cumpliendo el compromiso con los aragoneses: hay impuestos que empiezan a desaparecer, ganamos para algo y ese algo ya lo estamos cumpliendo".