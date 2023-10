Hace ya tres semanas que un brote inesperado de gastroenteritis ha puesto a Tarazona y a varios pueblos de su entorno en el centro de una crisis de salud pública que, por el momento, no se sabe cuándo va a terminar. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN responde a algunas de las cuestiones básicas de una situación que ya deja casi 500 afectados. La curva epidemiológica, en todo caso, está en remisión y la previsión es que los casos dejen de surgir en los próximos días.

1-¿Qué ha provocado esta crisis sanitaria?

El agente patógeno causante del brote es un protozoo del género Cryptosporidium, que se presenta en el medio acuático en forma de quiste. Se trata de un microorganismo indetectable en los controles ordinarios de agua y resistente a los tratamientos de cloración. Este protozoo es el que ha provocado la contaminación del río Queiles, del cual toma su agua de boca Tarazona y los pueblos de Novallas, Torrellas y Los Fayos. De este modo, el consumo de agua del grifo ha sido el modus operandi de la transmisión, ya que al beberla se ha producido el contagio. El protozoo del género Cryptosporidium es habitual entre el ganado ovino y vacuno.

2-¿Dónde está el origen de la contaminación?

Esta es la gran pregunta que todas las instituciones implicadas tratan de responder. Por el momento, no hay novedades al respecto porque no se tiene ni idea de dónde surge el foco. Las investigaciones siguen abiertas. Se está segmentando el río Queiles tramo a tramo con técnicos de una empresa especializada que recogen muestras, tanto en territorio aragonés como en la parte de Soria, para tratar de hallar el punto de entrada del protozoo. Cuentan con la colaboración del Seprona y expertos de la CHE.

3-¿Podría no encontrarse nunca el foco?

Sí. Este escenario, de hecho, va ganando enteros conforme pasan los días y así lo han manifestado tanto desde el Departamento de Sanidad como los diferentes expertos con conocimientos en este protozoo. Cuando este microorganismo llega al agua sigue su curso, no se queda quieto. Dado que el periodo de incubación de la enfermedad es de entre 10 y 12 días hasta que aparece la gastroenteritis, es muy posible que cuando se inicia la investigación el quiste del protozoo ya no esté en su origen y, por tanto, no se encuentre nunca la entrada. El Seprona, en los últimos días, ha llegado hasta prácticamente el nacimiento del río Queiles y no ha encontrado nada anómalo ni ninguna situación irregular en el entorno, descartando así cualquier vertido ilegal o la presencia de algún animal.

4-¿Qué hipótesis se maneja como posible causa?

Las lluvias torrenciales parecen ser una de las hipótesis que gana más fuerza para explicar la situación que ha provocado este brote. El agua puede arrastrar, a su paso, residuos de origen humano o animal hasta el río. Esa podría ser la forma mediante la cual se ha contaminado el Queiles.

5-¿A qué especie pertenece el protozoo?

Sanidad, por el momento, no ha detallado qué apellido tiene este protozoo. Para saberlo, se debe secuenciar el mismo y es algo que todavía no se ha realizado. Existen dos especies. Por un lado, está el Cryptosporidium hominis, que exclusivamente tiene una transmisión de persona a persona. Si fuera así, se confirmaría el origen humano del brote, bien por filtraciones de depuradora de aguas residuales o una rotura de tuberías. La segunda especie es la Cryptosporidium parvum, que puede tener un origen humano y animal.

6-¿Qué resultados se han hallado hasta la fecha?

En un primer momento, la presencia del protozoo Cryptosporidium se confirmó mediante análisis de heces de los pacientes. Días después y tras unas pruebas más específicas en el agua, se afirmó que el microorganismo estaba en el agua del río. Se descartó entonces que el foco estuviera en la red de abastecimiento de Tarazona y la alerta se trasladó a Novallas, Torrellas y Los Fayos, que también captan del Queiles. Las sucesivas pruebas han seguido dando positivo al protozoo Cryptosporidium, confirmándose además una gran concentración del mismo. Por volumen de casos, es ya uno de los mayores brotes de gastroenteritis documentados en Europa hasta la fecha.

7-¿Cómo se está combatiendo a este patógeno?

Además de prohibir el consumo de agua del grifo y recomendar una serie de actuaciones preventivas a la población, en Tarazona hace días que se han intensificado las labores de limpieza y desinfección de la depuradora, el decantador y las tuberías. Además, se van a aplicar técnicas ultravioleta en el sistema de abastecimiento para erradicar a este protozoo que resiste al cloro.

8-¿Cuándo se podrá volver a beber agua?

No hay plazo para volver a consumir agua del grifo en Tarazona, Novallas, Torrellas y Los Fayos. Hasta que las analíticas no confirmen que el agua del río Queiles es apta, no se valorará la opción de poder beber. Será necesario, en todo caso, tener varias series seguidas de resultados negativos al Cryptosporidium para levantar la prohibición y tener seguridad al hacerlo. Esta situación podría darse sin haberse encontrado el origen del brote.