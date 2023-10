El nuevo presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha sabido captar en el sector privado algunos perfiles profesionales de prestigio, ajenos al mundo de la política, para formar el gabinete de su gobierno. Entre esos talentos destaca la zaragozana Marta Ríoss (Zaragoza, 1972), quien fue directora de Adidas España (2017-2022), que desde la semana pasada es directora de Inversiones Estratégicas del Ejecutivo autonómico.

¿Qué le ha llevado a dar el salto al sector público?

Después de más de 25 años en el sector privado como directiva de diferentes empresas como Adidas, sentía la necesidad de hacer algo diferente, algo que aportara a la sociedad. En todo este tiempo en el mundo empresarial, los aprendizajes han sido múltiples y muy enriquecedores, y me han llevado a conocer la manera de hacer las cosas que tienen las multinacionales, cómo piensan y qué buscan. En este contexto, Azcón consideró que este conocimiento podía ser muy útil para mi comunidad y me ofrece estar al frente de esta nueva dirección. Me pareció una oportunidad fantástica para volver a casa –este último año ha estado trabajando en Madrid– y aportar mi granito de arena en hacer de mi tierra un lugar más próspero.

¿La Administración es tan lenta como se dice?

Confieso que sólo llevo unos días trabajando, pero desde luego mi impresión es justo la contraria. Me he encontrado con un equipo de personas con muchas ganas de hacer las cosas bien, súper comprometidas, que trabajan muchas horas a pleno rendimiento, y que tienen mucho interés en mejorar las perspectivas de crecimiento en Aragón. Queremos hacerlo fácil. Como dice el presidente Azcón, alfombra roja para quien quiera instalarse aquí.

¿Cuál va a ser su cometido?

Mi misión es la de promover, impulsar, atraer y apoyar grandes inversiones en el territorio. La inversión que estamos buscando tiene el potencial de fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar en nuestra región. Mi cometido es ser la interlocutora con las grandes empresas que están y quieren crecer o que quieren llegar a nuestro territorio. Ser la cabeza visible de esa estrategia, el puente entre la empresa privada y la Administración pública. Que sepan con quien tienen que hablar, y tengan claro que pueden confiar y que van a ser acompañados en todo lo que necesiten.

El anterior Ejecutivo dejó el listón alto en la captación de empresas, ¿se puede hacer mejor?

Todavía no estoy en condiciones de entrar en valoraciones como esa, y mi misión aquí no es política, sino hacer todo lo que esté en nuestra mano para aprovechar las oportunidades que surjan.

¿Va a continuar la lluvia de proyectos en esta legislatura?

Afirmar con rotundidad cualquier cuestión relacionada con las inversiones empresariales es muy osado. Lo único que puedo decir es que llevo menos de dos semanas trabajando para el Gobierno de Aragón y el teléfono no para de sonar. El interés para instalarse en muchos puntos de Aragón es importante. No me sorprende porque conocía las posibilidades que tiene el territorio, pero estos días están superando mis expectativas.

Lambán dijo que dejaba negociaciones «muy avanzadas» con hasta 15 empresas diferentes.

Ahora mismo estamos realizando un informe sobre los contactos que ha habido con posibles inversores y el estado de las gestiones de cada uno de los proyectos. Si hay proyectos encarrilados, este Gobierno los aprovechará al máximo. Por supuesto, agradecemos al anterior Gobierno y a todos los funcionarios involucrados toda su dedicación.

¿Qué demandan las grandes corporaciones para instalarse aquí?

Los contactos que he tenido ponen el énfasis en los potenciales de Aragón y entre ellos podemos destacar: su ubicación a 300 kilómetros de las grandes economías del país, y bien conectados con Europa y con los principales puertos españoles, la disponibilidad de terreno, que es muy importante, las energías renovables, el agua, la rapidez de nuestros procesos administrativos, y siempre se comenta la estabilidad política y la menor conflictividad. Refrendo esos hechos, pero también quiero destacar el carácter aragonés y de sus trabajadores que son muy valorados entre quien quiere instalarse.

¿En qué sectores o negocios hay más opciones de éxito?

Hay sectores estratégicos en los que estamos trabajando, aunque vamos a estudiar a fondo cualquier posibilidad. La automoción, la logística, la tecnología y la energía son cuatro puntos fuertes en los que la Comunidad destaca. Hay muchas posibilidades en estos cuatro campos porque ya somos punta de lanza y eso atrae también a posibles inversores.

Tras dos intentos fallidos, ¿se va conseguir por fin el ansiado proyecto de la fábrica de baterías?

Como he comentado antes, no vamos a cejar en nuestro empeño en atraer las inversiones que consideramos estratégicas. Pondremos todo de nuestra parte para que proyectos como este, salgan adelante.

La opción de Stellantis suena con fuerza, ¿qué opciones tiene Zaragoza?

La confidencialidad es clave en cualquier inversión, y es parte de la confianza que depositan las empresas en el Gobierno. No debemos hablar de proyectos concretos en estos momentos.

La preocupación por la falta de mano de obra es creciente entre los empresarios, ¿se corre el riesgo de morir de éxito?

La falta de mano de obra es un problema constante en todos los territorios de Europa. Me consta que el Gobierno trabaja para conseguir que las necesidades de las empresas sean satisfechas. Es un reto en el que hay que trabajar entre todos.