Mucho ha llovido desde que un grupo de cinco amigos soñadores buscó impulsar un nuevo modelo de sociedad. La Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en el año 1992, marcó el inicio de un nuevo paradigma en el discurso y la acción en torno al ecologismo, incorporando el concepto de sostenibilidad a la agenda global. De las ideas que llegaron desde el concilio brasileño y la preocupación de esos cinco idealistas nació en Zaragoza Ecodes, la Fundación Ecología y Desarrollo que trabaja para conseguir maximizar el bienestar de todas las personas dentro de los límites del planeta.

De eso han pasado ya 30 años y la institución ha llevado a lo largo de este año varios actos para conmemorar ese aniversario tan especial. Este lunes ha sido uno de los últimos, con un coloquio en el que participaron Víctor Viñuales, fundador y director ejecutivo de Ecodes, José Ángel Rupérez, presidente de la entidad y Helena Vizcay, directora de comunicación. Los tres repasaron las experiencias vividas, los hitos logrados por la fundación, pero también las dificultades encontradas y los retos para el futuro.

«Nuestro principal foco ahora mismo es que la temperatura del planeta no siga subiendo. Un objetivo humilde», comenzó ironizando Viñuales. «Tenemos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades al mayor desafío al que nos podemos enfrentar, el cambio climático. Para ello es necesaria la corresponsabilidad. La calle estaría limpia si cada cual barriera su trozo de acera», explicó. «El clima lo cambia todo. La acción climática debe empezar ya. Hemos procrastinado como malos estudiantes y por eso estamos como estamos», alertó el director ejecutivo.

Ciudades

El cambio prioritario de acción, para Ecodes, se debe dar en las ciudades. «Es ahí donde se generan los mayores impactos medioambientales. El 80% de personas en España, y un porcentaje similar en todo el mundo, vive en las ciudades», explicó Rupérez, que se mostró encantado con el compromiso que ha adquirido Zaragoza para tratar de ser climáticamente neutra en 2030: «Apoyamos el reto y ayudaremos en lo que haga falta y en lo que nos pidan. Es fundamental por el referente y el ejemplo que genera».

El presidente de Ecodes aseguró que la situación actual «no deja lugar al optimismo, pero sí deja espacio a la esperanza». Pero para que la transición ecológica sea eficaz, obligatoriamente debe de ser justa. «Hay que promover el mercado de la sostenibilidad y para ello es imprescindible cambiar nuestro estilo de vida», afirmó un Rupérez que, en ese sentido, aseguró que la fundación está trabajando para promover el empleo verde: «Hay actividades que no van a tener continuidad en el futuro y otras que son ya necesarias pero no tienen suficiente gente preparada para desarrollarlas. Desde Ecodes estamos volcados en la formación de profesionales para que adopten esas capacidades. No podemos olvidarnos del componente social».

De Aragón al mundo

Las buenas intenciones de las acciones que ha tratado de llevar a cabo Ecodes a lo largo de estos 30 años a menudo han chocado contra barreras políticas y territoriales. «Nacimos en Aragón, pero pronto nos dimos cuenta de que los bienes comunes son globales. Aragón no tiene una atmósfera ni una capa de ozono propias», indicó Viñuales, que mencionó algunos de los problemas a los que se enfrentan diariamente: «El cortoplacismo no nos permite muchas veces avanzar. Los políticos piensan en periodos de cuatro años y los estadistas en las siguientes generaciones. Hacen falta más estadistas y menos políticos», apuntó el director ejecutivo. Sumado a ello, Viñuales subrayó la necesidad de involucrar más a la sociedad. «Pensamos que no podemos hacer nada y por eso no actuamos. Ha aumentado la concienciación y la preocupación, pero la desesperanza hace que no se pase a la acción. Los ciudadanos tenemos un enorme poder que no utilizamos», añadió.

A pesar de todas las dificultades, desde Ecodes se muestran tremendamente orgullosos de lo conseguido en estas tres décadas. «Constatamos el enquistamiento de los conflictos del agua en la comunidad y propusimos una iniciativa de mediación que desbloqueó muchas negociaciones. También impulsamos el proyecto Zaragoza, ciudad ahorradora de agua o la creación en la Expo 2008 del pabellón de las oenegés», rememoraron los actuales responsables de una entidad que promete seguir trabajando desde Aragón para el mundo con el objetivo de crear una economía neutra en carbono, eficiente y socialmente inclusiva.