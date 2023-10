Isabel Ajenjo ha sido la primera en recibir este lunes la vacuna contra la gripe y el covid en la residencia Antonio Saura de Zaragoza, en el barrio del Actur. Ante la atenta mirada de sus compañeros de centro y de los medios de comunicación, Isabel ha dispuesto su brazo izquierda con decisión. "Mejor esto antes que pasar el covid. Es un pinchazo de nada y ya estoy acostumbrada, así que cuanto antes, mejor", ha dicho Isabel, quien en su momento pasó el covid, pero todavía vivía en su casa. "Desde que esto empezó me he vacunado todos los años", ha añadido.

A Isabel le han seguido Concha, Fina, Amparo y así hasta llegar a los 40 usuarios de esta residencia. "Todos se van a vacunar hoy. Están tranquilos y contentos porque saben que esto es lo mejor para ellos y son conscientes de que esto les protege", ha señalado Antonio Mayor, director del centro. "En el caso del personal son 17 personas, pero no todas se van a inmunizar. Suele pasar siempre", ha añadido.

La pandemia del covid fue "dura" en esta residencia, porque registraron fallecidos. "En noviembre de 2020 tuvimos el primer brote, que llegó tarde, pero nos afectó mucho. Ya en 2021 vino la segunda oleada, pero muchos más suave, sin ingresados ni nada", ha apuntado Mayor. Desde que la vacunación es una realidad, la situación en general ha mejorado. "Se nota la protección, porque tenemos casos sueltos, pero muy suaves", ha añadido el director.

Hasta Antonio Saura se ha desplazado un equipo de profesionales sanitarios del centro de salud Actur Norte para proceder a la inmunización. "No me ha dolido. No he notado nada", decía Juan Esteban tras recibir los pinchazos.

La previsión es que la inoculación en las residencias de mayores de Aragón se complete en las dos próximas semanas, de tal modo que el 16 de octubre se pueda iniciar la protección entre los profesionales de los centros sanitarios y la población de riesgo, entre las que este año, como novedad, se incluye a los fumadores.

Virus sincitial en bebés

Hasta el centro del Actur se han desplazado Estíbaliz Tolosa, directora general de Cuidados y Humanización, y Begoña Adiego, jefa de Prevención y Promoción de la Salud. "Hay que lanzar un mensaje para animar a la población a vacunarse. Sanidad ha ampliado su presupuesto para ello y esperamos que sea una buena campaña", ha dicho Tolosa.

Predecir cómo va a ser la campaña de la gripe y de los virus respiratorios en general este otoño es difícil. "No tenemos una bola de cristal", ha dicho Adiego. "Tenemos el objetivo de llegar a más de 75% entre este grupo de mayores y los sanitarios, a los que animamos especialmente. En el caso de los mayores se alcanzan siempre buenas coberturas", ha dicho Adiego.

En cuanto a la disponibilidad, las de gripe están todas ya adquiridas, mientras que la de covid entran "paulatinamente" al sistema. "El sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas está empezando a tener un pequeño repunte, pero no es excesivamente significativo. De gripe hay algunos casos, pero no se ha superado el umbral, y de covid lo mismo. No hay un repunte que sea objeto de ingresos o afecciones en los hospitales", ha apuntado Adiego.

Respecto a la vacuna de la gripe entre la población infantil (24 a 59 meses), ya se ha abierto la petición de cita en Salud Informa. De momento, la respuesta todavía es ""no es mucha" porque se acaba de iniciar, pero se espera mejor respuesta en las próximas semanas. "Quizás no se le da importancia a la gripe en niños, pero tiene problemas importantes de hospitalizaciones en el mismo grupo población, algunos graves. Los niños hacen que exploten los brotes, porque son un grupo transmisor potente", ha añadido.

Por otro lado, también se ha iniciado la protección a los bebés contra el virus sincitial respiratorio en los hospitales.