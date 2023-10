Tomasa Hernández (Torrelacárcel, Teruel, 1960) es la nueva consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón de coalición PP-Vox. Regresa a un Ejecutivo autonómico después de haber sido directora general de Justicia con la popular Luisa Fernanda Rudi (de 2011 a 2015). Hasta su toma de posesión el pasado 12 de agosto, Hernández era la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma de Mallorca. Además, hasta el año pasado, fue profesora asociada del Departamento de Derecho de la Empresa de la Universidad de Zaragoza.

La Cultura y el Deporte a menudo se quejan de que los presupuestos autonómicos son escasos. ¿Crecerán las partidas con el nuevo Ejecutivo?

Van a subir, van a subir sensiblemente. Creo que la de Deporte, más de dos millones de euros. Y la de Cultura, también, pero no lo puedo cuantificar porque hay proyectos diversos como el Bicentenario de Goya y ahí haremos algo especial. No se quedarán como fondos estructurales del departamento, sino para atender los programas especiales por el Bicentenario de la muerte de Goya.

También dirige todo lo relacionado con las emergencias, que pusieron en jaque al Gobierno anterior con las borrascas Gloria y Filomena, por no hablar de la pandemia. ¿Qué planes tiene en relación con Protección Civil y Emergencias?

El proyecto más destacado de la legislatura es el mando único en el nuevo centro de emergencias, tanto del 112, como del 061, la academia de bomberos, la policía adscrita… Un centro de emergencias que reúna a todos los gabinetes ante cualquier emergencia civil, con un único centro de llamadas, y ahí se toman todas las decisiones coordinadas. Es un proyecto que exige un edificio único. Se sacará a licitación la reforma de un edificio en la avenida Cataluña que ya estaba proyectado por el Gobierno anterior. Es una decisión acertada; era lo adecuado reunir a todos los mandos. Lo va a construir Presidencia con su presupuesto. En la primera anualidad, 1.300.000 euros.

¿Qué plazos tiene de ejecución?

De licitación, 4 o 5 meses, y ejecución, un año y medio; hasta final de 2025, principio del 2026. El proyecto cuesta 6 millones.

¿Qué harán con la ley de Emergencias que empezó a promover el PSOE, sin tiempo a aprobarla, la retomará?

La remitirán al Departamento y, si estamos de acuerdo con el texto, la podremos devolver a las Cortes. Desconozco el texto por ahora, pero en principio parece que será muy técnico. Pero hasta que no vea el texto, no puedo decir si la retomaremos o no.

¿Se van a mantener las partidas para el Instituto Aragonés de la Mujer? En el pacto de Gobierno con Vox se habla de mantener la lucha contra la violencia machista, pero Vox lleva toda la legislatura pasada impidiendo en las Cortes que haya declaraciones institucionales por este motivo. ¿Hay algún tipo de cortapisa a seguir desarrollando las políticas del IAM?

No. En los pactos, las dos partes ceden. En esta materia creo que Vox cedió y no puso ninguna cortapisa, con lo cual el IAM hará sus políticas de defensa integral frente a la violencia machista, sin ninguna cortapisa. Y las partidas grandes son del ministerio.

¿Van a mantener una línea continuista entonces?

Totalmente. Y este año se celebra el 30 aniversario de su creación y haremos un acto conmemorativo en la Sala de la Corona.

Vox ha pedido la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, pero las entidades memorialistas reclaman que se mantenga y que siga habiendo partidas para la exhumación de víctimas, los programas de memoria democrática… ¿Cuál es la posición de la consejera de Presidencia?

El acuerdo con Vox es la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón. Esa es la que se va a derogar en virtud de ese pacto. Unos ceden en una cosa, otros ceden en otra. El PP había defendido la modificación de la ley y lo que se pactó fue la derogación. Pero sigue siendo de aplicación la ley nacional, con lo cual, nadie va a tener problemas para solicitar exhumaciones o cualquier otra medida que ampare la ley de ámbito nacional.

¿Aquí habrá partidas para cubrir las solicitudes?

Tiene que haberlas. Aquí cumplimos la ley y la norma nacional está vigente.

La comisión Bilateral Aragón-Estado lleva sin reunirse desde 2018. ¿Qué planes tiene?

No se puede hablar de bilaterales cuando todavía no tienes un interlocutor, no podemos dirigir ninguna petición todavía.

¿Qué relaciones espera tejer con el Ejecutivo central que se forme?

Depende de quién esté en el Gobierno. Las relaciones, al margen de quien esté, tienen que ser fáciles y fluidas. Dos no riñen si uno no quiere, pero hay que tener predisposición al diálogo. Parto de la base de que no habrá ningún obstáculo para hablar, esté quien esté. Si es un gobierno afín, claro, tendremos más facilidad. Pero creo que el entendimiento será posible, quizá no en todas materias, pero en alguna, seguro.

¿Esta será la legislatura en la que se recupere la Bilateral, que no se celebró en el último mandato?

Desconozco cuál fue el motivo por el que no la hubo. Aquí gobernaba un partido, el mismo que en Madrid. No alcanzo a entender los motivos por los que no hubo bilaterales. A veces puede haber dificultades de agenda, pero que al menos en una legislatura haya una. ¡Qué menos! Desconozco si al expresidente Lambán le han preguntado por el motivo de no reunirse con el señor Sánchez.

Uno de los temas pendientes de la Bilateral puede ser la financiación autonómica. ¿Espera que este mandato se avance algo?

Espero que sí. Y el consejero de Hacienda estoy segura de que tendrá contactos con el Gobierno de Madrid. Tanto para políticas sociales como de inversión es necesaria la financiación.

En clave interna, tiene entre sus directores generales gente del PAR, de Aragoneses (ex del PAR), ex de Ciudadanos y hasta un ex de Izquierda Unida, el director general de Cultura. ¿Cómo va a manejar tantas sensibilidades diferentes?

Estoy encantada con mis directores generales porque las diferencias son más teóricas, que de gestión. Los directores generales son principalmente gestores. Los sesgos ideológicos quedan muy diluidos cuando se trabaja en común. Yo estoy contenta.

¿No hay fricciones entre los del PAR y Aragoneses, que tuvieron una ruptura tan dramática?

No. Al menos, no lo escenifican. De momento, no hay ningún problema. Todos estamos en el mismo barco, compartimos la responsabilidad y remamos en la misma dirección. El día que esto no suceda, se tomarán las medidas oportunas, que espero que no.

¿Hasta qué punto desde su consejería se va a arrimar el hombro para financiar la nueva Romareda? ¿Y cuánto, si ya está definido?

La cuantía está sin perfilar porque lo primero que hay que decidir es la fórmula jurídica para apoyar el proyecto. La idea inicial es una sociedad de la que formaran parte las instituciones más importantes: el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación Provincial de Zaragoza, la DGA, alguna entidad bancaria que sea un emblema para la comunidad también debería estar, y el club. Una vez definida la fórmula, cada uno tendrá que decir lo que aporta.

No hay límite presupuestario, de momento.

No.

¿Cree que, a pesar de estos problemas, Zaragoza será sede del Mundial 2030?

Se trata de no parar excesivamente para poder llegar al 2030. Yo diría que sí que se puede llegar.

Hubo una propuesta de la entonces candidata y ahora alcaldesa en la campaña electoral de crear una Ciudad del Deporte en Zaragoza, presupuestada en unos 50 millones de euros. ¿La apoyarán?

50 millones son muchos. Supongo que sí que le apoyaremos, pero creo que es un tema principalmente municipal. Que yo sepa, a Deporte no nos han pedido ningún tipo de ayuda.

En campaña hablaron de fomentar el Pirineo como sede de campeonatos internacionales. ¿Alguna novedad?

Estamos en ello, pero la negociación es a largo plazo.

También depende de usted la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión pública. La legislatura pasada, Vox hablaba de reducirle el presupuesto y de gasto superfluo. ¿Qué tiene previsto?

No vamos a reducir la partida, ni hay voluntad de reducirla. Mantener una televisión autonómica con la calidad que tiene y los índices de audiencia que da no se puede decir que sea un gasto superfluo.

Van a cambiar el proceso de elección de cargos para prescindir del concurso y hacer una elección directa. ¿Qué aporta la elección directa?

Es la consideración de que esos tres cargos, el director de contenidos, de medios y de informativos son cargos de confianza. Desde su creación, en 1987, siempre ha sido así. Se introdujo la modificación en 2016. Nunca en las Cortes había habido debate sobre que eran cargos de confianza que cesaban con el director. Al director lo elige el Consejo de Administración y es de designación parlamentaria. Representa a todas sensibilidades, que están presentes en el Consejo de Administración, como si fuera una mini Corte. Se deposita la confianza en uno, y él, deposita su confianza en tres cargos. Si se va él, se van ellos. No es más transparente elaborar un currículum para acabar designando a la persona que tú quieres. Eso es fraude o hipocresía.

¿En qué consiste el proyecto del Reino de la Luz?

Los aragoneses tenemos una responsabilidad muy grande, que no es otra que preservar y engrandecer el legado de tantos siglos, reivindicar nuestro pasado y nuestro patrimonio. En ese sentido va esta propuesta de la que se van a beneficiar desde grandes ciudades a pequeños pueblos. La idea recorre dos caminos. Por un lado, explicar nuestra historia durante los últimos mil años. Por otro lado, el arte y el patrimonio que refleja esa historia. El proyecto planeará grandes exposiciones temáticas de carácter bianual para dar a conocer el relato de nuestra historia. La idea es sencilla: catalogar, restaurar, exponer y contemplar miles de obras de arte que existen en Aragón. Y luego llevarlas a sus lugares de origen para que puedan ser admiradas en el contexto particular para que el fueron creadas.

¿Qué más puede avanzar de la celebración del Bicentenario de la muerte de Goya?

Lo más inmediato es el Goya muralista, pero estamos haciendo un Plan Director, que creo que puede estar finalizado en un par de semanas.

La pasada semana vimos la suspensión de la temporada de Lírica y Danza. ¿Espera que esto pueda pasar con otro programa?

No hemos suprimido el programa, sino que lo hemos desplazado, porque la contratación estaba sin realizar y la formación de contratación suponía ser auténticos promotores. Discrepamos de esa forma de promover la cultura. La dirección general no debe hacer de promotora. Además, era un programa únicamente para la ciudad de Zaragoza; no había nada para Huesca ni para Teruel. El Gobierno de Aragón tiene que impulsar la cultura en las tres provincias; no ser el promotor. El programa de Zaragoza puede ser más extenso, pero no el único. Discrepamos del concepto y de la programación, pero se hará.

¿De la misma programación desgranarán espectáculos para Huesca y Teruel?

Haremos la de Zaragoza, pero para el año que viene, debe equilibrarse la programación y haber oferta en Huesca y Teruel.

¿Hay algún otro programa en riesgo, por esos mismos problemas de la contratación?

No, esto fue lo más inmediato que nos encontramos al llegar a la consejería y no prevemos que afecte a más programas.