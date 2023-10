Aragón quiere aferrarse al tren de una gigafactoría de baterías. Tras los batacazos de Tata Motors y Volkswagen, que recalaron en Reino Unido y Sagunto, respectivamente, la opción Stellantis, que tiene una de sus fábricas más eficientes en Figueruelas, está sobre la mesa. Tanto es así que la cuestión ha llegado a las Cortes de Aragón, donde Marta Gastón, diputada del PSOE y ex consejera de Economía en los ocho años de Gobierno de Javier Lambán, ha trasladado su "preocupación" por la "inacción" del Ejecutivo PP-Vox ante el anuncio de Stellantis de invertir en la península Ibérica.

"Muévanse, actúen ya, Hay competencia de países vecinos y, ya lo saben, de fuego amigo", ha señalado Gastón, en referencia a las otras opciones sobre la mesa de la dirección de la multinacional: Portugal y Vigo. Esos son los contrincantes de Aragón en la carrera para hacerse con la macroinversión de la multinacional que pilota el luso Carlos Tavares, que ya anunció que la cuarta gigafactoría del grupo se ubicaría en la Península Ibérica, aunque el país del que es originario el mandamás de la automotriz partía como favorito.

Ha salido en tromba la portavoz de Economía del PP, Carmen Herrarte, para denunciar que Gastón defiende "un legado imaginario que solo ustedes se creen". "Vienen a gestionar posverdad y lo hacen muy bien, tanto como gestionan la amnistía", le ha espetado la popular a Gastón. Y por ahí ha empezado el contraataque, pues a su juicio el legado de Lambán es el "infierno fiscal que ha impedido que las empresas que huían de Cataluña no vinieran a la vecina de Aragón", las "peores carreteras del país", "el dejar a los municipios sin ambulancias" o "intentar boicotear el inicio del curso escolar". Por eso criticó que las cuentas que le salen al cuatripartiro son "Volkswagen, a Valencia; y Tata, al reino Unido". "Menos mal que el presidente Azcón y los vicepresidentes Vaquero y Nolasco van a traerse la fábrica", ha dicho Herrarte.

Tras la votación de la proposición no de ley, que se dividió en dos partes y no prosperó en ninguna de ellas al votar en contra PP, Vox y PAR, Gastón insistió en la dificultad de atraer estas inversiones y llamó a cerrar todos los flecos abiertos todavía en el nuevo Gobierno de Aragón, como el nombramiento del nuevo director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, los asuntos relativos al "colonialismo energético", proporcionar "agilidad" burocrática a los inversores y atender los "requisitos de la propia empresa". "El tiempo corre mientras la portavoz del PP sale a hablar del legado de Lambán y de amnistía, cuestiones que no vienen al caso", ha dicho Gastón.

El resto de grupos parlamentarios han coincidido en señalar la relevancia de la inversión, más si cabe en un sector tractor como lo es la automoción. El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, aunque ha votado en contra de la proposición del PSOE, ha defendido del legado de Lambán. "En mi opinión Lambán hizo las cosas bien, pero estoy convencido de que Azcón también hará todo lo que esté en su mano para que la gigafactoría venga aquí", ha referido.

El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha advertido que la decisión final de Stellantis no cambiará por mucho que se dore la píldora a la multinacional. "Esto no va a depender de ustedes, sino de la voluntad de la empresa. Son ellas las que deciden donde se instalan por mucha alfombra roja que se les ponga", ha explicado. Por su parte, Joaquín Moreno, de Teruel Existe, ha citado la gigafactoría que se va a ubicar en Navalmoral de la Mata, una localidad de Cáceres con apenas 16.000 habitantes en una zona despoblada. Por eso ha preguntado si el actual gobierno o el anterior "han valorado llevar la inversión al polígono supracomarcal de La Puebla de Híjar", por ejemplo.