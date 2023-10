Buscaba este jueves Jorge Azcón el consenso de las Cortes de Aragón para levantar una nueva Romareda. Bien puede decirse que no lo ha conseguido. Las posiciones del Ejecutivo PP-Vox sigue muy distante de las voces de la oposición, que exigen “transparencia” y asunción de errores al presidente del Gobierno de Aragón sobre lo que el PSOE, Podemos, IU y CHA consideran ”un fracaso político”.

La portavoz socialista en el Parlamento, Mayte Pérez, le reconoció a Azcón su condición de “buen boxeador”, porque “pegar primero es pegar dos veces”, aunque le espetó que de poco sirve en el caso de “su mayor fracaso como alcalde de Zaragoza”, cargo que dejó en mayo de este año tras presentarse como candidato a la Presidencia de Aragón. “Usted es el responsable del fiasco de la Romareda y viene aquí a invertir la carga de la culpa”, ha asegurado Pérez tras la comparecencia de Azcón, donde ha pedido el “consenso” de los grupos parlamentarios para impulsar el nuevo estadio tras paralizar el Tribunal de Contratos de Aragón los pliegos del concurso público, una decisión que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dejó en barbecho hasta que tenga una resolución definitiva.

Pérez ha acusado a Azcón de “patrimonializar” un proyecto que se “apropió en 2019” y de “rentabilizar políticamente” La Romareda, pues no hace más que “acusar de traidores a quienes no siguen su estrategia partidista”. “La Romareda sigue siendo un engaño, un fracaso, el más estrepitoso como alcalde. Usted ha jugado de forma frívola con la frustración de los zaragocistas y no reconoce sus errores”, le ha espetado Pérez a Azcón. La réplica por parte del PP se la dio Fernando Ledesma, quien acusó al PSOE de "poner la munición" para que Podemos disparase".

No menos beligerantes han sido las izquierdas. El portavoz de CHA, José Luis Soro, que comenzó su intervención saludando al “alcalde de Aragón”, ha querido conocer las preguntas “básicas” del nuevo proyecto. A saber: cuánto va a destinar el Gobierno PP-Vox de sus presupuestos al nuevo campo, qué fórmula jurídica se va a utilizar y si va a participar Ibercaja, el “blanco emblema aragonés” que citó la consejera de presidencia en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

“Las cosas no se han hecho bien. El Ayuntamiento de Zaragoza acordó privatizar el mayor equipamiento de Zaragoza y Azcón aseguró que era el mejor proyecto posible. Ahora que ya no existe ese proyecto, ¿cuántos más mejores proyectos va a haber?”, ha preguntado Soro a Azcón, quien ha dicho que “puede contar con CHA para hablar, al menos para eso”, aunque le recordó al presidente autonómico que “si el PP y el PAR no hubieran paralizado el campo en 2006 este ya llevaría 15 años hecho”. Se enturbió la intervención a colación de la rehabilitación de la antigua estación de Canfranc, remodelada con dinero público y explotada ahora por el grupo de hoteles Barceló, cuestión que el PP habituaba a relacionar con la fórmula Romareda para tratar de sacarle los colores al cuatripartito de Javier Lambán.

También pidió transparencia e portavoz de IU Aragón, Álvaro Sanz, quien ha preguntado a Azcón “cuánto dinero ha comprometido con la alcaldesa Natalia Chueca” después de que el Real Zaragoza se bajara del barco de financiar íntegramente el estadio. Sanz ha acusado al presidente autonómico de poner “la tirita antes que la herida” y de “echar balones fuera sobre lo que es un fracaso de su gobierno anterior en Zaragoza”. Ha cuestionado también el modelo de colaboración público-privada “en la que lo público lo pone todo y los beneficios van a lo privado”. Ha añadido, a tenor de la emulación del proyecto del nuevo San Mamés, que “esto no es Euskadi: el Real Zaragoza es una sociedad anónima y no un club social y aquí no está la Kutxa”, la caja de ahorros que financió unos 40 millones de euros de la construcción del estadio bilbaíno.

Para Andoni Corrales, de Podemos Aragón, la formación que interpuso el recurso en el Tribunal de Contratos que derivó en la inseguridad jurídica por la redacción de los pliegos, Azcón “solo pretende echarle una vez más las culpas a otros sobre su incapacidad para hacer la Romareda”. “En realidad nunca ha querido hacerla”, ha dicho Corrales, quien ha asegurado que se ha perdido “un año y medio desde que Podemos propuso el modelo de sociedad mixta”, que ahora gana entero. “Zaragoza pierde el tren de ser sede del Mundial 2030”, ha concluido.

El diputado del PAR Alberto Izquierdo ha aseverado que su formación es “partidaria” de que el estadio se construya. “No se puede perder la oportunidad de que Zaragoza tenga un cambio como este”, ha referido Izquierdo, que ha añadido: “Con lo que Pedro Sánchez le debe a Zaragoza se podría hacer un estadio y mucho más”. Por su parte, Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe, pidió que “se haga con consenso”. “Queremos que sea un equipamiento que vaya mucho más allá del campo de futbol, pero necesitamos información y transparencia”, ha dicho Guitarte.