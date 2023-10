El diputado socialista Ignacio Urquizu ha traído al pleno la polémica por la supresión de talleres de violencia de género en los centros educativos. En una interpelación a la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, se ha preguntado "quién manda en el Departamento de Educación, si la consejera o Vox" y le ha pedido que aclare por qué el logo del Gobierno de Aragón "ya no aparece en los carteles".

"¿Por qué no participan en el programa de educación afectiva, hasta qué punto tiene que ver con su pacto con Vox? ¿Ha habido un cambio en su política, pasamos del pin parental al pin gubernamental y deciden ustedes qué es lo que se enseña en las escuelas?", le ha espetado el diputado socialista. "Necesitamos que nos aclare si realmente Vox va a ser quien va a dirigir la Educación en esta comunidad autónoma", ha pedido Urquizu.

La consejera de Educación ha sido taxativa en su respuesta. "No me acuse de algo que no es cierto: no tengo nada que ver con la suspensión de esa actividad. No me va a llevar al debate ideológico que usted quiere, yo he venido a hablar de lo que vamos a hacer contra la violencia en las aulas", ha respondido, sin aclarar si la suspensión de los talleres responde a una petición de Vox.

La titular de Educación ha anunciado la creación de un grupo de trabajo y ha defendido que contará con la comunidad educativa en reducir las cargas burocráticas. "Vamos a centrar nuestras políticas en la base de la convivencia, en condiciones de seguridad y tranquilidad, centrándonos en los agentes que conforman la comunidad educativa", ha defendido. Se ha mostrado, además, dispuesta, a "cooperar con todas las instituciones" para acabar con la violencia en las aulas, en su concepto más amplio, incluyendo el ciberacoso.