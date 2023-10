Procedente de una familia "extremadamente creativa", Eva Monge es sobrina del también decorador y pintor Jesús Monge y prima del escultor y pintor hiperrealista Alejandro Monge.

"Siempre digo que en vez de con un pan debajo del brazo nací con un martillo y un pincel", bromea la diseñadora, que ya desde niña se planteaba dedicarse al interiorismo: "No concebía otra cosa, era mi obsesión cuando mi madre pintaba o empapelaba en casa, que me dejara ayudarla".

Ha realizado importantes proyectos de interiorismo en Zaragoza como la sala de bomberos del hospital infantil Miguel Servet, la reforma de la biblioteca del CEIP César Augusto, y varios negocios (tiendas, peluquerías, restaurantes, etc.) y viviendas particulares.

Es Eva Monge, la aragonesa que está marcando tendencia en el interiorismo en Zaragoza con una apuesta basada en la sencillez, la escucha al cliente y los proyectos acordes a las nuevas propuestas en el diseño de interiores y decoración.

El gusto y las necesidades del cliente como punto de partida

Monge huye de los calificativos a su trabajo y a su estilo como interiorista, ya que asegura que lo importante en esta profesión es "entender al cliente y lo que necesita". Por ello su labor comienza con una entrevista personal muy extensa.

"Cuando se trata de negocios, hago un taller de identidad de marca para dejar claro a nivel conceptual qué es la empresa, qué significa para sus dueños y qué imagen quieren transmitir", explica.

En el caso del interiorismo residencial, particulares que buscan asesoramiento para una reforma o tras la compra de una vivienda, a la interiorista le gusta "entender su día a día, cómo funciona su vida cotidiana, más allá de si necesitan un zapatero o un mueble para dejar las llaves al entrar a casa".

"A veces no lo piensas pero de repente tienes necesidades que ni sabías que tenías"

"Me gusta saber todo, si se descalza al llegar o no, cuáles son sus movimientos y automatismos cuando entra y sale de casa. A veces no lo piensas pero de repente tienes necesidades que ni sabías que tenías o cosas que crees que necesitas y en realidad no las vas a usar nunca", detalla.

Formación en diseño de interiores en Zaragoza y Londres

Eva Monge estudió interiorismo en la Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA) y completó su formación en la Universidad Saint Martins de Londres -una de las más prestigiosas de Europa y del mundo especializada en diseño, sobre todo de moda, que cuenta entre sus ex alumnos con figuras como Stella McCartney, Alexander McQueen o John Galliano-, con cursos de especialización en estilismo de interiores y dirección creativa.

Persona "multiapasionada" y de naturaleza inquieta, Monge no ha parado de formarse en otras facetas de manera autodidacta, como el diseño gráfico, la arquitectura, el video, la fotografía o el márketing, y es también una gran aficionada a la pintura, realizando trabajos de muralismo en muchos de sus proyectos de interiorismo.

La ‘democratización’ del interiorismo

Según la decoradora zaragozana, cada vez hay una mayor conciencia de la gente sobre las ventajas de contratar los servicios de un interiorista.

Ella misma diferencia entre dos tipos de clientes: los que no saben por dónde empezar y necesitan ayuda para pensar en su espacio. Y a los que les ocurre todo lo contrario; tienen muchas ideas, les gustan un montón de estilos pero no tienen claro cómo transformarlo y necesitan a alguien que les diga por dónde tirar.

Este segundo grupo es casi el más numeroso, ya que hoy en día gracias a redes sociales como Pinterest e Instagram, el interiorismo y el diseño de interiores se han democratizado, y todo el mundo tiene acceso a un montón de ideas sobre decoración.

"Hace unos años, los que contrataban a un interiorista eran gente de alto nivel adquisitivo pero ahora el interiorismo es mucho más abierto y accesible", afirma Monge, antes de añadir que "hoy se puede acceder fácilmente a los interioristas y a sus páginas web, donde explican lo que hacen, cómo trabajan y puedes ver muchos de sus proyectos en casas que podrían ser la tuya".

"Hoy en día mucha más gente puede acceder a los servicios de un interiorista"

Según la interiorista, conocer el presupuesto con el que se cuenta es importante para empezar a trabajar en diferentes ideas y conceptos que se pueden llevar a cabo y adaptar así el diseño desde el inicio, por ejemplo, con materiales más nobles cuando hay más presupuesto, o con ideas más creativas cuando el presupuesto es más ajustado.

"Hoy en día mucha más gente puede acceder a los servicios de un interiorista, tanto para desarrollar solo la idea como para llevar a cabo toda la ejecución", sostiene.

¿Por qué contratar los servicios de un interiorista?

En cuanto a por qué contratar los servicios de un interiorista, destaca sobre todo esa "visión global que hace que todas las ideas cobren sentido en tu casa, en tu vida cotidiana y con tu familia".

"No es lo mismo esa foto de Pinterest para una familia que para un soltero o soltera, para dos hermanos que viven juntos, o una madre soltera con sus hijos. Tampoco es lo mismo ese cliente concreto con la misma idea en un piso que en una casa con jardín, si el piso es de alquiler o es su propia casa", cuenta.

En ese sentido, la función del interiorista es "dar consejos a nivel de practicidad, unida a la estética, para llevar a la realidad esa idea inicial. No se trata de imponer nuestro estilo, sino de acompañar y decirle al cliente qué ideas le van bien y cuáles no".

"Hay pequeños detalles que en una foto pasan desapercibidos pero en tu casa, en tres dimensiones, encajan"

Esa visión global evita también que se creen lo que Eva Monge denomina "habitaciones cápsula" y que todo quede bien hilado para crear esa sensación de hogar. "Son ese tipo de cosas que el cliente no sabe por qué pero le hacen sentirse a gusto. Son proporciones, pequeños detalles que pasan desapercibidos en una foto pero que en tu casa, en tres dimensiones, encajan perfectamente".

Del concepto al acabado final

Como toda profesión relacionada con el arte y la creatividad, en el interiorismo el método es importante para conseguir un buen resultado. "Al final cada proyecto es un mundo. Para mí la clave está en conocer bien al cliente porque el primer paso de todo ese proceso es el concepto", indica Eva Monge.

Una vez que el concepto está claro, lo siguiente es ver si es viable tanto desde el punto de vista estético como de las dimensiones, para poder llevarlo a plano y a medidas concretas. Cumplir con los plazos es otro aspecto importante, así como la validación del cliente de los primeros bocetos.

"Primero les presento una idea no muy muy encorsetada para ver si vamos bien por ahí, y se hacen los cambios que se necesitan antes de presentar el proyecto definitivo y el presupuesto de ejecución", comenta la interiorista.

Monge se adapta a las necesidades de cada cliente, desde aquellos que solo quieren el diseño con la idea de ir haciéndolo poco a poco, a aquellos que le solicitan desde el diseño hasta el acabado final con todos los elementos de mobiliario y decoración.

"Una parte que me gusta mucho de mi trabajo y que no suele verse es el estilismo de interior"

"Una parte que me gusta mucho de mi trabajo y que no suele verse es el estilismo de interior. Cuando el proyecto queda terminado pero faltan las cosas del cliente, que yo misma coloco junto con otros objetos que compro para hacer el estilismo final. Esa parte me encanta y a los clientes también, el espacio queda redondo y todo cobra sentido, es muy como en el momento de la entrega en los programas americanos", confiesa.

Personalización: desde el mobiliario a la iluminación

Eva Monge cuenta con todos los socios necesarios para ejecutar sus proyectos de interiorismo. "Nunca propongo nada que no pueda realizar", afirma.

Para ello se rodea de numerosos proveedores, gremios y artesanos que le permiten huir de un producto estandarizado y apostar por la personalización de espacios, con elementos a medida y con identidad propia.

Monge trabaja con una amplia gama de proveedores desde papel pintado hasta revestimientos de todo tipo, donde "cada vez se están llevando más los diferentes revestimientos en paredes, incluso techos: de madera, incluso de corcho, de materiales sostenibles, reciclados y aligerados".

La iluminación es otro aspecto que siempre marca la diferencia. "Contamos con un montón de proveedores de luces, desde las más técnicas a las más decorativas, de las más sencillas a las marcas Premium", indica.

Y por su puesto de mobiliario: dormitorios juveniles, salones, oficinas, hostelería, terrazas, etc. "Muchos de estos proveedores trabajan a medida, y casi siempre acabamos contando con la figura del ebanista, que nos permite dar ese giro de tuerca, ese algo especial para que cuando alguien venga a tu casa o tu negocio vea que eso ha sido algo pensado, que alguien ha aportado su tiempo y su cariño".

Proyectos de interiorismo que no caducan

Eva Monge tiene su estudio en la calle Gabriel Celaya 10, donde cuenta con varios espacios en los que se ha querido salir de la norma para ofrecer una experiencia diferente y única, sin entrevistas y entregas de proyecto en una mesa que la distancia de los clientes. En su lugar, lo hace en el salón que ha creado en el estudio, en un sofá con un café y unas pastas, o incluso una cerveza.

Otro de los espacios que ha construido la diseñadora es una materioteca, una biblioteca de materiales que le permite mezclar, jugar y experimentar con los clientes sobre diferentes profundidades, volúmenes, texturas..., "todo aquello que aporte una calidez concreta, que no haga que el espacio quede plano".

También se puede ver a Monge en el estudio del diseñador Javier Negre en calle Verónica, con quien colabora estrechamente desde hace tiempo. En ambos sitio es necesario pedir cita. Puedes consultar los trabajos de Eva Monge en su perfil de Instagram: @eva_monge_interiorismo.

A la pregunta sobre las tendencias actuales en decoración e interiorismo, la diseñadora rehúsa hablar de "modas" y "estilos" que hacen que tu casa caduque "en dos años o incluso menos", y apuesta por espacios que evolucionan y se adaptan a la vida y necesidades de sus habitantes.

No obstante, sí ve dos pulsiones que marcan el rumbo del interiorismo hoy en día. Por un lado el cambio tecnológico "brutal" que supone la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en todas las profesiones, también en la del interiorista, y por otro, la sostenibilidad.

"La tecnología no es el enemigo; la IA va a ser una ayuda para nuestro trabajo"

Sobre la primera, Eva Monge asegura que "hay que subirse al carro", ya que "la tecnología no es el enemigo" y de hecho ella ya ha comenzado a formarse para poder aplicar la IA en sus proyectos de interiorismo en Zaragoza. "Va a ser una ayuda para nuestro trabajo, no un sustituto. La clave es la personalización, la máquina nunca va a empatizar contigo ni a conocerte al detalle", esgrime.

En cuanto a la sostenibilidad, la decorada afirma que el interiorismo "tiene mucho que decir" y de hecho ya lo está haciendo, con fábricas de muebles y proveedores cada vez más enfocados en la sostenibilidad, la apuesta por lo artesanal y los materiales ecológicos con menos tóxicos y menos emisiones de CO2 durante su producción, que aportan muchos beneficios a nuestra vida cotidiana y al planeta.