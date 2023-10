La vicepresidenta económica del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha remitido una carta a la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, para exigirle la ampliación de la plantilla de inspectores de trabajo en Aragón en 18 empleados. En la misiva, la consejera popular alerta de la "alarma social" que genera en la comunidad la cifra de 30 fallecidos en el ámbito laboral en lo que va de año, según contabilizan los sindicatos, por lo que pide acometer la reorganización pactada entre el Departamento de Díaz y los sindicatos en julio de 2021.

El incremento de 'policías laborales' en la comunidad supondría pasar de 73 a 91 actuantes, con lo que se pretende mejorar en prevención. Vaquero lo ha anunciado este viernes en el pleno de las Cortes, aprovechando la pregunta de la diputada socialista Marta Gastón, quien ha exigido al Gobierno PP-Vox que actúe "ya" y con "medidas de choque" para frenar la sangría laboral de 2023 en la comunidad.

Tal acuerdo no llegó a prosperar porque depende de la aprobación del Ministerio de Hacienda, que dirige la socialista María Jesús Montero, lo que originó la primera huelga de inspectores de la historia, si bien la reivindicación se vio truncada por la convocatoria anticipada de elecciones generales para el pasado 23 de julio. Las desavenencias entre los dos ministerios han impedido que la reclamación llegue a buen puerto mientras los accidentes laborales mortales se han disparado en Aragón.

En su misiva, Vaquero insiste en que los perfiles que deben llegar a Aragón son "subinspectores especializados en salud y seguridad laboral, los que ayudan a las campañas" para paliar la siniestralidad y centra el problema de la escasez de plantilla en la provincia de Zaragoza por su mayor concentración de afiliados a la Seguridad Social.

En el pleno de este viernes, la vicepresidenta ha subrayado su compromiso con la "cultura de la prevención", algo que ha reforzado otro anuncio: la convocatoria de la Mesa del Diálogo Social para el presente mes de octubre para tratar, entre otros temas, el auge de la siniestralidad laboral.

Por ahí ha atacado Vaquero, quien ha reprochado a la ex consejera de Economía en los dos Gobiernos presididos por Javier Lambán que "no enviara un requerimiento" para la ampliación de la plantilla de inspectores. No se ha callado Gastón, quien previamente le había afeado la denuncia de Vaquero de que hubiera una partida de 440.000 euros "sin utilizar" provenientes del Gobierno central. "La partida la consiguió nuestra directora general de Trabajo, Soledad Lapuente, y la transferencia llegó el 8 de agosto, cuando estábamos en funciones, como bien sabe", le ha reprochado Gastón a Vaquero.