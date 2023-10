Regresa a un cargo que ya ejerció entre 1996 y 1999. ¿Cómo se ha encontrado el Instituto Aragonés de Servicios Sociales?

Cuando comparecí en las Cortes recordé el año 1996 cuando comparecí por la creación del Instituto. Para mí entonces ya fue un reto, pero ahora es otra historia. Es el buque insignia de los servicios sociales de Aragón, donde confluyen todos los servicios, los programas... y la es que lo he encontrado distinto, pero sigue manteniendo algo que es importante, y es que se pensó como un organismo autónomo. Era una preocupación del Gobierno de entonces y yo creo que fue un acierto porque permite trabajar con cierta autonomía pero sigue sometida, por supuesto, a toda la normativa que rige la comunidad.

Llevaba ya unos años jubilado. ¿Le sorprendió la llamada para volver a la acción?

La gente que me conoce me decía ‘Ángel parece que vas dándote cabezazos por las esquinas desde que te has jubilado’. Yo no he sabido hacer otra cosa que trabajar. No tengo hobbies, no juego a nada, no me gusta nada, no he hecho otra cosa que trabajar. Cuando me jubilé tuve la fortuna entre comillas de que apareció la pandemia y a todos nos encerró, con lo cual, prácticamente no me di cuenta. Después, yo ya no veía la posibilidad de volver porque entendía que era complicado, pero las ganas las tengo intactas y cuando me llamó el presidente le dije ‘Jorge, amigo, a mí el sorteo del gordo de Navidad me ha tocado’. Tengo toda la ilusión, las ganas y las fuerzas pero el impulso para acometer cualquier tipo de reto está ahí, lo tengo clarísimo.

En su comparecencia en las Cortes aseguró que las listas de espera eran «inaceptables».

Yo comparaba el instituto con un cuerpo humano. Todo organismo tiene diferentes unidades y cuando todo funciona bien, es maravilloso, pero a veces algo deja de funcionar correctamente. El instituto está dando los servicios que le corresponde y está dando respuesta a muchas de las necesidades con los recursos que tiene. Pero no es menos cierto que hay cosas en las que ese órgano está realmente enfermo, es decir, que no da respuesta real a las necesidades que tiene algún colectivo. Y destaca el de la valoración de la discapacidad porque no es posible que estemos prácticamente dos años en algunos lugares para dar una valoración de la discapacidad.

Hay alrededor de 9.000 personas pendientes de valorar. ¿Cómo se puede reducir la cifra?

Ante todo y haciendo el símil con la medicina, hace falta tener datos y diagnóstico. Eso nos permitirá intervenir. Se ha producido una modificación del baremo este año, y la incorporación de una aplicación que está generando dificultades. Además, da la sensación de que no hay personal suficiente para dar respuesta a la situación que tenemos, o por lo menos para afrontar un tratamiento de choque, diría que un tratamiento radical. Hay que hacer algo, no para que no vaya a más, si no para que baje de manera rápida. Hay tratamientos conservadores y otros más radicales y aquí el conservador habrá que dejarlo a un lado porque habrá que tomar medidas directamente para minorar de manera decidida esas listas. Y va a pasar lo mismo, aunque en menor medida, con la de dependencia.

Superan las 53.000 solicitudes activas y sin valorar están unas 4.000. ¿Se atreve a dar una cifra para fin de año?

No, no por nada sino porque antes tenemos que ver la entidad de la situación, tomar medidas y ver si están surgiendo efecto. Son datos que sonrojan y ante eso hay que tomar decisiones.

¿Incrementando solo el personal se puede lograr?

No, además de con más personal hay que trabajar también la tecnología. Hay que profundizar en nuevas tecnologías, en plataformas que nos permitan agilizar todo lo que es la tramitación de los expedientes; y ver las dificultades que está generando la puesta en marcha d de la aplicación; la interoperabilidad entre las aplicaciones es muy importante y hay que trabajarlo. Vamos a ver cómo lo acometemos. Un nuevo equipo será el efecto de choque inmediato y luego todo lo que es la incorporación de nuevas tecnologías. Y luego también a la hora de valorar, entender qué tipo de valoraciones de discapacidad hay. Se están dando situaciones de pedir discapacidad no por un recurso sino por una calificación de discapacidad para incorporarlo a la declaración de la renta. Hay personas que no van a demandar un recurso de atención a la discapacidad pero le permite acceder a otro tipo de situación que favorecen a este colectivo, que no tiene que ser una petición de recursos ni de atención especializada.

¿Quién formará parte de ese equipo?

Profesionales. Hay un decreto que permite ampliar las especialidades de los técnicos que lo hagan y se va a tener en cuenta. Trabajadores, psicólogos, médicos… en el proceso de valoración tienen que estar los que tienen ver con la vulnerabilidad, otras con informes médicos, todo eso se va a valorar y se determinarán las decisiones.

¿Y los plazos?

Será de manera inmediata. Las medidas se tomarán ya, aunque algunas serán internas. Está claro que ante un hecho de tal magnitud y objetividad, la Administración no puede quedarse parada. Yo no sé si sé de servicios sociales pero sí tengo un poco de experiencia en la gestión de recursos y desde luego, desde una perspectiva inicial, esta situación es inaceptable, aunque quizá estas palabras me las tengo que tragar dentro de un año.

En el limbo de la dependencia hay 358 personas, la cifra más baja que se recuerda. Algo se habrá hecho bien.

Ya lo he dicho antes. El IASS funciona y da respuesta a las necesidades. El ciudadano vulnerable se está incorporando al sistema. Se ha ampliado la protección, no tengo duda, y creo que cuando nosotros nos vayamos seguirá habiendo esa ampliación porque eso es normal. No olvidemos que cuando cambia un gobierno cambian las figuras y las líneas que puedan diferenciar, pero no es menos cierto que hay una infraestructura que da respuesta, una normativa que hay que cumplir y el funcionario del IASS es competente y está capacitado para las tareas que tiene encomendada. Otra cosa es que puedan darse situaciones no deseables y las tenemos.

Es un 'rara avis'. No achaca todos los problemas al Ejecutivo saliente.

Lo digo con claridad, esto no parte de cero. El IASS en ocasiones no cumple con las necesidades pero en la mayoría sí. Es un organismo que funciona, tiene un presupuesto de unos 450 millones de euros, una plantilla de 2.700 empleados y con recursos potentes de residencias, de centros, de programas, relación con entidades… imaginemos que eso no funcionara, sería un caos.

¿Ese limbo llegará a cero?

Difícil porque en Servicios sociales o Sanidad, en todo lo que repercute en la persona de manera directa, un incremento en la oferta genera una espiral en la demanda. Es decir, hoy se cubren muchas situaciones de necesidad que no se cubrían hace 30 años. Entonces igual no habría recursos pero tampoco quizá esa necesidad. La necesidad se genera en parte como consecuencia de la oferta que se da. Se entiende que las situaciones son cambiantes y lo que hoy es una necesidad fundamental hace 30 años no lo era. Yo recuerdo que fui en tren y vi el mar con 20 años cuando fui a milicias, eso es ahora impensable porque las situaciones son cambiantes, afortunadamente.

También se necesita un plan de choque en Atención Temprana. La lista de espera para la valoración es de 575 niños.

Sí, en Atención Temprana hay que hacer algo para minorar las listas de espera que son bastante importantes.

Además es un problema más crónico que en dependencia.

Hablamos de la intervención de 0 a 6 años. Si pasa un año es una barbaridad sin tener esa atención, se pierde un año y eso repercute en el desarrollo posterior. Hay una lista importante. Se ha puesto en marcha y adjudicado ya un proyecto de Atención Temprana itinerante, para que se desarrolle en el medio rural.

Un informe de la Asociación de Directores de Servicios Sociales decía que cada vez los presupuestos de las comunidades son menos sociales. Y Aragón está en mitad de la tabla.

Es una realidad del Índice de Desarrollo, no lo voy a cuestionar. Yo creo que nunca vamos a escuchar a una organización que diga que los recursos son suficientes, nunca. Además me parecería mal que así fuese porque dejaríamos en el camino a necesidades sin cubrir. Sí que es preocupante, a la vista de ese índice, que a Aragón lo deja muy mal, porque no solo es que está mal sino que está en caída. Por eso espero que mi experiencia en gestión pueda favorecer la marcha del instituto. Si funciona el éxito no será mío sino del ciudadano.

También reclama más plazas residenciales.

Así es. Más plazas, pero las que tenemos ya concertadas con presupuesto vamos a ejecutarlas y cubrirlas, que ahora hay un número importante que estaban vacías, un número importante. Vuelvo a lo mismo, hay cosas que necesitan una mejora en la gestión de los recursos.

Habla de nuevos centros o de más conciertos.

En lo que trabajamos ahora en el presupuesto inicial es el incremento de precio y número de plazas. La sostenibilidad de las organizaciones para nosotros es muy importante y si no fuera por las organizaciones del tercer sector sería imposible atender a todos los que necesitan un recurso. La Administracion no puede ni tiene centros para cubrir todas las necesidades. ¿Cómo se hace? Con el apoyo de las entidades y para eso tenemos que garantizar el sostenimiento de las entidades. Se ha debido pasar por una situación no muy favorable para ellas, de hecho parece ser que la renovación del último acuerdo de conciertos se llevó a cabo con desagrado porque no cumplía las expectativas pero lo aceptaron y nosotros tenemos que trabajar en la línea de incrementar el número de plazas y el precio de las mismas. No sé si con este precio que nos podamos plantear, viendo el presupuesto y el número de plazas, podemos llegar a cubrir las expectativas de las entidades pero la idea está ahí.

Y, ¿construir centros?

En estos momentos no estamos pensando ni tengo directrices ni ha surgido en conversaciones con la consejera; pero es otra posibilidad. La colaboración público-privada puede dar respuesta a estas necesidades pero ya se hace porque las entidades sin ánimo de lucro son entidades mercantiles y si no funcionan como empresas sería una ruina, aunque no tengan ánimo de lucro. Todo lo que sea a beneficio del ciudadano y haya un control por parte de la administración, que es la responsable final de asignar esos recursos, es beneficioso. Pero el control y la calidad de los recursos corresponde a la administración .

¿Qué le parece el plan del mayor?

No me voy a pronunciar porque debe hacerlo la directora general del Mayor; porque es un tema que asumirá desde la dirección general.

Hemos hablados de mayores. Pero, ¿y la infancia?

Es un tema delicado, pero hay sitios en los que se está mejor y peor y aquí la respuesta es notable a las necesidades que tenemos. En una reunión reciente cuando se hablaba de menas y se planteaba la solidaridad con Canarias y Melilla yo hablaba de corresponsabilidad. La solidaridad puede ser con Ucrania o Marruecos, pero en esto es corresponsabilidad. Pero eso sí, quien tiene que liderar las actuaciones de manera clara, es el Gobierno de España, donde creo que no hay criterio claro de cómo intervenir, pero por parte de Aragón, la consejera ha dicho que la parte que toca a Aragón, la asumirá.

En cuanto al Ingreso Mínimo Vital y la Prestación Aragonesa Complementaria.

Todos los que están dentro de la norma la están recibiendo. No hay retraso, se cubren las necesidades.