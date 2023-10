Crónica política: Compás de espera en Sumar Aragón

Hay momentos políticos que exigen celeridad y otros que piden calma. El que ahora vive Sumar en Aragón, como en prácticamente toda España, es de los segundos. Después del acelerón para darle forma a la coalición tras la convocatoria electoral de las generales para el 23 de julio, tan solo un día después de los malos resultados de la izquierda el 28 de mayo, ahora los pasos siguientes para darle forma y cuerpo al espacio se están dando con calma.

Tanta que "casi no hay nada que contar", reconocen fuentes de los varios actores que conforman el espacio. Casi un compás de espera en el que los implicados aguardan a mover ficha hasta que se despeje el camino de la investidura de Pedro Sánchez y haya un acuerdo para un gobierno progresista con el PSOE.

"Ahora mismo no hay nada y hasta que no haya Gobierno, no habrá nada. Pero en cuanto lo haya, se empezará a mover la estructura", señala una voz autorizada de Sumar en_Aragón. "No hay ningún avance orgánico, estamos a la espera", reconocen desde otra de las formaciones que componen el espacio.

Los caminos de la política nacional y la autonómica vuelven a entrelazarse en este punto y las organizaciones aragonesas no darán pasos hasta que no se aclare cuál es la postura de cada cual en el proyecto de Sumar. Tampoco hasta que quede claro si hay Gobierno progresista o repetición electoral.

Izquierda Unida ya ha dicho a nivel federal que aboga por un frente amplio mientras en Podemos se encuentran en pleno debate interno con el análisis del documento estatal con el que la formación morada afronta su futuro. Este mismo viernes el partido organizó un encuentro militante para analizarlo.

Otras fuentes de la izquierda en la comunidad admiten que el trabajo que queda por hacer en el aparato estructural de la formación es "considerable". Aunque, eso sí, las primeras acciones de Sumar para las próximas semanas están claras, y también en el territorio todos están pendientes de la formación de Gobierno.

Mientras Yolanda Díaz y su equipo se reúnen con el PSOE para repetir la coalición, en Aragón esperan órdenes de la capital para "crecer en el territorio". Todo ello sin olvidar que en 2024 llegan unas elecciones europeas, "para las que ya estamos pensando el programa y dando los primeros pasos en la confección de las listas", señalaron estas mismas fuentes.

La cúpula, por formar

A día de hoy, el rostro visible de Sumar en Aragón es Jorge Pueyo, el diputado electo el pasado 23 de julio, con carnet de Chunta Aragonesista, pero que representa a todas las formaciones que integran Sumar. "El cauce de comunicación y participación está establecido y ya hemos trasladado peticiones a través de él", explicaron desde Podemos en la comunidad.

El partido o la plataforma no tiene todavía órganos propiamente estructurados en la comunidad, ni otros responsables además del diputado nacional. Con todo, las organizaciones que conforman Sumar le quitan importancia a esta situación: todas son conscientes de que la prioridad pasa por formar Gobierno.

Tras las elecciones generales, ya se produjo una reunión de coordinación, y anticiparon que "habrá más". Eso sí, no hay fechas ni plazos, a la espera de Madrid. "Todo se hace pensando primero en las negociaciones para el Gobierno central", admiten las mencionadas fuentes, que no descartan ningún escenario.

"Todo puede cambiar y podemos pasar de pensar en la organización interna a tener que volver a preparar una campaña electoral para unas nueva generales", asumen. No olvidan, eso sí, el resultado cosechado en julio, "que fue un éxito", pero la necesidad de coger una estructura apremia: "Es cierto que nos falta algo de suelo", confesaron.

Mientras, lo último que ha hecho el diputado de Sumar por Zaragoza ha sido lanzar dentro del grupo parlamentario sus propuestas para la negociación del Gobierno con Sánchez. Entre otras cosas, que "el sistema de financiación autonómica respete la singularidad territorial y demográfica aragonesa teniendo en cuenta los criterios de dispersión territorial y envejecimiento y se calcule en relación al coste efectivo de los servicios públicos", el rechazo al trasvase del Ebro y a la llegada de fondos de la UE para la unión de estaciones por Canal Roya, así como la lista interminable y habitual de infraestructuras olvidadas.