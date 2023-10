Dejar a un perro atado fuera de un establecimiento mientras se están haciendo las compras en una tienda puede salirle muy caro a su dueño. Con la recién aprobada Ley de Bienestar Animal este gesto está ahora prohibido.

Una disposición que viene regulada en el artículo 27 de la normativa, que prohíbe expresamente «mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y su comportamiento». Hay que tener en cuenta que, además, los perros no se pueden dejar expuestos al sol, lluvia o frío, en caso de que se queden esperando fuera, según se apunta en el artículo 28 de dicha ley.

Una escena habitual en las calles que pasa a ser ilegal y que puede acarrear multas de 500 a 10.000 euros. Aun así, los animales podrán entrar en locales donde no se manipulen alimentos a elección de los propietarios de los establecimientos.

Entre los dueños de los perros las opiniones y reacciones son muy dispares. La mayoría considera que la medida es «desproporcionada», mientras que hay otros que la ven con buenos ojos y creen que avanza en el cuidado y respeto de los animales. «Cuando entras con tu mascota a una tienda, restaurante o bar es porque sabes que el perro se va a comportar bien. Si no tenemos opción de dejarlo en la calle no sé qué vamos a hacer», lamenta Mari Carmen Ortega, acostumbrada a llevar a su mascota «a todos los lados». Ahora, con las exigencias de la ley, trata de llamar previamente al lugar al que se dirige para preguntar si puede acceder con su perro.

En la calle pero controlado

«Pienso que se podrían dejar fuera siempre y cuando lo estés vigilando. En mi caso, cuando voy a comprar aviso a los cajeros de que mi perro está fuera por si pasa algo. Cada uno somos responsables de nuestras mascotas pero no me quedará otra que no ir a comprar con mi perro», lamenta Amparo González. «Esta medida nos complica las cosas, me parece una solemne barbaridad, hay animales tranquilos que obedecen y no dan ningún tipo de problema», asegura Roberto Pardo, también dueño de un can.

«Es una dificultad más a la hora de tener perro, si no puedes dejarlos fuera y tampoco entrar con ellos a los establecimientos te ves obligado a dejar al perro en casa. Deberían haber pensado en la practicidad de esta ley porque no facilita las cosas. En cuanto a las sanciones considero que se deberían ofrecer soluciones antes de multar», explica Lola Pérez.

Sin embargo, no todos los dueños ven la medida como algo negativo y algunos celebran la aprobación de esta ley. «No lo dejo nunca fuera porque el animal sufre o me lo pueden robar», comenta Eduardo Martín, a quien esta nueva norma no le afecta porque siempre procura dejar a su mascota en casa cuando sale a comprar. «Creo que es una norma razonable. No se deberían dejar fuera porque pueden robarlos o pueden molestar a alguien, pero las sanciones son desproporcionadas», opina Miguel López.

En algunas tiendas y establecimientos la medida les ha pillado por sorpresa y también deberán acoplarse a esta ley, pues muchos de ellos poseen lugares de espera donde atar a las mascotas para entrar en el interior. «Todavía no hemos recibido órdenes de quitarlo», explicó una dependienta de El Rincón, donde todas sus tiendas cuentan con este tipo de lugar en el exterior. «Si va a generar conflicto quitaré la placa donde se pueden dejar los perros, pero quiero informarme un poco más acerca de la ley», comenta Coral Fabro, responsable del establecimiento Sogima.

La nueva ley establece además que los perros no podrán dejarse solos más de 24 horas en casa. Asimismo, no podrán estar sin supervisión más de tres días consecutivos. La norma prohíbe dejar a perros y gatos en «terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios» o en el interior de un vehículo.

Una de las obligaciones que todavía está en el aire está dirigida a los dueños de perros que deberían hacer un curso online y gratuito sobre tenencia responsable. La ley no afecta a los animales silvestres, a los de trabajo y producción. Además, establece que los animales no podrán ser utilizados en carruseles, circos o espectáculos, ni estar sujetos de una manera antinatural.