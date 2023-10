Una marea de banderas rojas, blancas, verdes y negras ha llenado hoy por la tarde la plaza Paraíso de Zaragoza, en frente de la puerta del Paraninfo, en defensa del pueblo palestino. «No es terrorismo, es defensa», incidía en su discurso el portavoz de la Casa Palestina en Aragón y exconcejal de Zec, Pablo Hijar. Tras 75 años de ocupación, el sábado pasado tuvo lugar una gran ofensiva por parte del grupo islamista Hamás ­–o partido político según los que han asistido a la protesta –, que se levantó en busca de «la libertad y los derechos» en los asentamientos israelíes en Palestina.

En contra del conflicto armado entre Israel y Palestina, cientos de zaragozanos se han reunido para defender «una palestina libre», este ha sido el grito y reproche en la concentración de hoy. «No estamos aquí para decir si estamos a favor de Hamás o no, lo que queremos es la libertad de nuestro pueblo», ha explicado Ibrahim Abiat, presidente de la Casa Palestina de Aragón, quien insistía en la legalidad y el derecho internacional del pueblo palestino a defender «nuestra tierra, nuestras vidas».

En algunas pancartas de los congregados se podía leer: En Ucrania resistencia, en Palestina terrorismo. ¿Hipocresía o complicidad?. «Hipocresía internacional», ha denunciado Abiat insistiendo «en la generalización del mundo de ver como la paloma de la paz y la democracia a quienes realmente violan sistemáticamente todos los convenios y las resoluciones de Naciones Unidas. Y lo llaman la única democracia en Oriente, eso es lo que más nos duele».

Entre los presentes, Ashraf Khalaf, un joven palestino de 23 años, ha mencionado también el dolor que le produce escuchar como llaman «terroristas» a sus familiares, amigos y vecinos. Él se crió en España y conoció el sufrimiento que vive su pueblo a través de sus padres y las historias que le contaban. «Es todo cierto», ha asegurado afligido tras recordar su visita, después de 20 años, a Palestina, este año.

«Ni siquiera podía ir a ver a mis abuelos porque estaban los militares israelís en la calle», relataba Ashraf. El dolor de perder a amigos o vivir en su propia piel no poder salir a la calle, no es lo que ha llevado a Pedro García a la calle: «Yo no soy palestino, pero como ciudadano y persona, odio las injusticias». Con una bandera palestina atada al cuello, como muchos de los presentes, Pedro se lanzó a las calles de Zaragoza para reclamar la libertad de un pueblo que no es el suyo. «No es justo que por defender sus derechos se les tache de terroristas. Cuando llevan décadas siendo asesinados por los nazis que, encima, son defendidos por la ONU», ha alegado el hombre.

Entre la gente, las banderas moradas de la Agrupación Juvenil Contracorriente se han dejado ver en apoyo a Palestina. Así lo ha dicho uno de sus militantes, Jorge Remacha, «estamos aquí en solidaridad con el pueblo palestino», ha explicado este joven, quien ha denunciado que, detrás de este conflicto, «está el imperialismo, la ONU e incluido este gobierno, que apoya el proyecto colonial israelí, por mucho que se lave las manos».

La idea que todos parecían tener en mente y defender era la misma: «no defendemos las ideas de Hamás, pero sí el derecho del pueblo palestino a defender sus derechos y su tierra», ha asegurado Remacha. Con un micrófono en la mano, frente a una plaza llena de personas en contra del conflicto, una mujer pedía a los presentes que alzaran las manos porque «¡Palestina no se rinde!».